Die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MU an der Nasdaq, deutsches Kürzel: MTE) schließt am Mittwoch mit einem Minus von 4,5 Prozent bei 601,25 US-Dollar. Die Micron Technology Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Der Schlusskurs erzählt nur die halbe Geschichte: Am Mittag stand die Aktie bei 563,22 Dollar und damit mehr als 10 Prozent im Minus. Bis zum Abend holte sie 38 Dollar auf.
Micron-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 4,5 Prozent – vom Zehn-Prozent-Loch zurück über 600 Dollar
Die Micron-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,5 Prozent bei 601,25 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Am Mittag hatte der Speicherchip-Hersteller noch mehr als 10 Prozent verloren. Der KI-Ausverkauf hält an, eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Die Gründe für den Kursverlust
Der KI-Star wird verkauft
Zweifel am KI-Boom
Micron liefert die Speicherchips für KI-Rechenzentren und war einer der größten Gewinner des Booms. Wachsen die Zweifel an den Investitionen der Cloud-Konzerne, trifft das die Aktie zuerst.
Sektor unter Druck
Der Halbleiterindex verlor zeitweise mehr als 6 Prozent. Speicherwerte und Chipausrüster dominieren die Verliererliste.
Inflation, Zinsen, Zölle
Ein PCE-Preisanstieg von 3,8 Prozent, eine wahrscheinliche Zinserhöhung im Dezember und neue Zollpläne drücken auf hoch bewertete Technologiewerte.
Einordnung
Die Erholung am Nachmittag ist ein Signal
Dass Micron vom Tief aus rund 7 Prozent zulegte, zeigt: Auf tieferem Niveau gibt es Käufer. Der Gesamtmarkt drehte am Nachmittag ebenfalls, der Dow Jones schloss sogar im Plus. Trotzdem bleibt der Tag ein Verlusttag, und die Schwankungen sind extrem. Für eine Aktie, die über 600 Dollar kostet, sind Tagesspannen von 40 Dollar ein Zeichen großer Nervosität.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Die Aktie fiel mit dem Halbleitersektor, belastet von Zweifeln am KI-Boom sowie Inflations-, Zins- und Zollsorgen.
Wie stark ist die Micron Technology Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,53 Prozent bei 601,25 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron-Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. An der Nasdaq wird die Aktie unter MU gehandelt, in Deutschland unter MTE.
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