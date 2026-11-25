Selten lagen die Worte eines Konzernchefs und die Reaktion der Börse so weit auseinander. Micron-Chef Sanjay Mehrotra sagte vor einer Woche, das Angebot an Speicherchips werde 2027 und 2028 noch knapper als in diesem Jahr, ein Ende sei nicht in Sicht. Seitdem rauscht die Micron Aktie in die Tiefe. Nach einem Minus von 11 Prozent am Dienstag fällt sie am Mittwoch im frühen US-Handel um weitere rund 9 Prozent auf etwa 572 Dollar. Vom Rekordhoch im Juni ist sie damit mehr als die Hälfte entfernt. Wer hat recht: der Mann, der die Bestellbücher kennt, oder ein Markt, der bereits die nächste Schwemme fürchtet?
Micron Aktie: Der Chef sieht „noch knappere“ Jahre, die Börse sieht eine Schwemme – wer liegt richtig?
Micron-Chef Sanjay Mehrotra spricht von einem Speichermangel ohne absehbares Ende und Verträgen bis ins Jahr 2028. Trotzdem stürzt die Micron Aktie: minus 11 Prozent am Dienstag, am Mittwoch erneut rund 9 Prozent. Die Top-Story zeigt, warum Management und Markt so weit auseinanderliegen und welche zwei Termine im Dezember die Entscheidung bringen können.
Die Stammdaten für Anleger: Die Micron Aktie trägt die ISIN US5951121038 und die WKN 869020. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol MTE gehandelt, in den USA unter dem Kürzel MU an der Nasdaq.
Die Botschaft des Chefs
„Noch knapper“: was Sanjay Mehrotra gesagt hat
Auf dem TomorrowX Summit in Austin zeichnete Mehrotra am 18. November das Bild eines Marktes, in dem die Kunden Schlange stehen.
Kein Ende der Knappheit
Das Angebot an Speicher werde 2027 und 2028 noch knapper ausfallen als 2026. Micron könne nicht erkennen, wann das Angebot die Nachfrage einholt. Mit Kunden verhandle man bereits über 2028.
26 Großverträge, 32 Milliarden Dollar vorab
Micron hat nach Mehrotras Angaben 26 strategische Lieferverträge geschlossen, viele mit fünf Jahren Laufzeit. Die Kunden hätten mehr Volumen gewollt, als Micron zusagen konnte. Die Verträge bringen 32 Milliarden Dollar an Vorauszahlungen und finanziellen Zusagen. Laut TipRanks sind rund 75 Prozent der Produktion für 2027 bereits vergeben.
Geld für die Aktionäre
Mit dem 9. Dezember enden Beschränkungen, die an Fördermittel aus dem US-Chipgesetz geknüpft sind. Danach plant Micron kräftige Ausschüttungen an die Aktionäre. Vorrang hätten aber Forschung und Fabriken, für die Micron in den USA mehr als 250 Milliarden Dollar ausgibt.
Nvidia bleibt Partner
Bei den besonders schnellen Speicherstapeln für KI-Chips, kurz HBM, rechnet Mehrotra mit fortgesetzter Zusammenarbeit mit Nvidia, auch über deren Führungswechsel hinweg.
KI braucht unbedingt Speicher.
Die Zahlen stützen ihn. Im vierten Geschäftsquartal setzte Micron 54,2 Milliarden Dollar um, 379 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 87 Prozent. Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen rund 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von etwa 38 Dollar je Aktie in Aussicht.
Die Sicht der Börse
Die Angst vor 2027: warum Anleger trotzdem verkaufen
Die Börse zweifelt nicht an der Gegenwart. Sie zweifelt daran, wie lange sie dauert.
Auslöser des Einbruchs am Dienstag war eine Abstufung durch die französische Bank BNP Paribas. Ihre Analysten sehen ab Mitte 2027 die Gefahr eines Überangebots an Speicherchips, wenn die großen Cloudkonzerne ihre Investitionen drosseln und gleichzeitig neue Fabriken der Branche in Betrieb gehen. Am Mittwoch nahm auch die Schweizer Bank UBS ihre Erwartungen zurück.
Dazu kommt der breite Ausverkauf. Am Mittwoch drückten neue Zollpläne der US-Regierung und höhere Inflationsdaten auf die Kurse, die Chipwerte in Asien waren schon über Nacht eingebrochen. Laut einer Auswertung von Trefis fielen am Dienstag 30 von 32 großen Halbleiterwerten, im Mittel um 8,9 Prozent. Die Micron Aktie verlor überdurchschnittlich, weil sie zuvor am stärksten gestiegen war: Am Montag hatte sie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang noch 19 Prozent zugelegt.
Die Bewertung
Das Dreifache des Gewinns: Schnäppchen oder Zyklusfalle?
Nach dem Kursrutsch wirkt die Micron Aktie auf den ersten Blick spottbillig. Gemessen an der durchschnittlichen Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2027 kostet sie nur rund das Drei- bis Vierfache des Gewinns. Halbleiterwerte werden im Schnitt mit einem Vielfachen von rund 25 gehandelt.
Genau hier liegt jedoch der Kern des Streits. Speicherchips waren jahrzehntelang ein Geschäft aus Boom und Pleite: Auf Knappheit und Rekordpreise folgten Überkapazitäten und Preisverfall. In solchen Zyklen sehen Aktien am Höhepunkt der Gewinne oft am günstigsten aus, kurz bevor die Gewinne einbrechen. Mehrotra argumentiert, künstliche Intelligenz habe dieses Muster dauerhaft verändert. Die langfristigen Verträge mit Vorauszahlungen sollen das belegen. Ob sie halten, wenn ein Kunde einmal zu viel Speicher auf Lager hat, ist bislang nicht getestet. Rund ein Viertel des Umsatzes aus diesen Verträgen kann zudem regelmäßig neu verhandelt werden.
Der Ausblick
9. und 16. Dezember: die beiden Termine, die entscheiden
Zwei Termine dürften zeigen, wer recht behält. Ab dem 9. Dezember kann Micron seine Pläne für Ausschüttungen konkretisieren. Ein großes Rückkaufprogramm wäre ein Signal, dass das Management seinen eigenen Prognosen traut. Um den 16. Dezember folgen die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres, der genaue Termin ist noch nicht bestätigt. Entscheidend wird dann weniger das abgelaufene Quartal sein als die Frage, ob die Preise für 2028 halten. Bestätigt Mehrotra seine Aussagen mit Zahlen, dürfte es der These vom Überangebot schwerfallen. Bröckeln die Preise, hätte die Börse früher gesehen als der Chef.
Die Stammdaten des weiteren genannten Unternehmens: Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA).
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Was sagt Micron-Chef Sanjay Mehrotra zur Lage?
Er erwartet, dass Speicherchips 2027 und 2028 noch knapper werden als 2026, und sieht kein Ende der Knappheit. Micron verhandelt bereits über Lieferungen für 2028.
Warum fällt die Micron Aktie trotzdem?
BNP Paribas hat die Aktie abgestuft und warnt vor einem Überangebot ab Mitte 2027. Dazu kommen ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten, neue Zollpläne und Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung vom Montag.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?
Erwartet wird ein Termin um den 16. Dezember 2026. Der genaue Termin ist noch nicht bestätigt.
Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. Handelssymbol in Deutschland ist MTE, in den USA MU.
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