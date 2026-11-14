Es sind Zahlen, die man bei einem Speicherhersteller nicht für möglich gehalten hätte. Im Geschäftsjahr bis Anfang September setzte Micron 133,2 Milliarden Dollar um, mehr als dreieinhalbmal so viel wie im Vorjahr. Im vierten Quartal lag die Bruttomarge bei 87 Prozent – ein Wert, der eher an Softwarekonzerne erinnert. Und das Management sagt, das neue Geschäftsjahr werde noch stärker. Nach einem Absturz um rund 25 Prozent binnen eines Monats feierte die Micron-Aktie in dieser Woche ein Comeback und stieg um 12,80 Prozent auf rund 780 Dollar. Ist Micron die unterschätzte Gelddruckmaschine des KI-Booms?
Micron-Aktie: 133 Milliarden Dollar Umsatz, 87 Prozent Marge, HBM für 2027 fast ausverkauft – die unterschätzte Gelddruckmaschine des KI-Booms?
Micron hat den Umsatz im Geschäftsjahr mehr als verdreifacht, die Bruttomarge liegt bei 87 Prozent, und der KI-Speicher HBM für 2027 ist bereits weitgehend verkauft. Trotzdem bewertet die Börse die Micron-Aktie mit einem KGV unter 10. Die große Micron Aktienanalyse: Rekordzahlen, Speicherknappheit bis 2028, die Angst vor dem Zyklus und alle Chancen und Risiken für die Micron-Aktie.
Micron Aktienanalyse
Rekord auf Rekord: was die Zahlen zeigen
Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar. Es war der sechste Umsatzrekord in Folge. Das Geschäft mit Arbeitsspeicher (DRAM) brachte 39,8 Milliarden Dollar, Speicherlaufwerke für Rechenzentren fast 10 Milliarden Dollar – mehr als das Zehnfache des Vorjahres. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und 38,15 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht. Die Bruttomarge soll dann mit rund 86 Prozent den Tiefpunkt des Jahres markieren.
Micron delivered record fiscal 2026 results, and we expect an even stronger fiscal 2027.
Übersetzt: Micron habe Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 erzielt und erwarte ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027.
Das große Bild
Ohne Speicher keine Künstliche Intelligenz
Jeder KI-Beschleuniger von Nvidia, AMD oder Google braucht Hochleistungsspeicher. Genau dieser Speicher ist zum Engpass der KI-Revolution geworden.
Micron hat nach eigenen Angaben Verträge für den Großteil seiner Produktion an Hochleistungsspeicher (HBM) für 2027 abgeschlossen – mit deutlichen Preiserhöhungen. Zugleich erwartet der Konzern, dass Arbeits- und Flashspeicher bis 2028 knapp bleiben. Weil Fabriken für HBM-Chips umgewidmet werden, fehlen Kapazitäten für herkömmlichen Speicher in PCs und Smartphones. Das treibt die Preise auf breiter Front. Im HBM-Markt ist Micron allerdings nur die Nummer drei: Laut Branchenschätzungen hält SK hynix rund 50 Prozent, Samsung rund 33 und Micron rund 18 Prozent.
Im KI-Boom verdient nicht nur, wer rechnet – sondern auch, wer speichert.
Die Bewertung
KGV unter 10: Schnäppchen oder Warnsignal?
Nach Berechnungen der Motley Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Micron-Aktie unter 10 – für einen der größten KI-Profiteure erstaunlich niedrig. Bei Speicherherstellern ist ein niedriges KGV aber oft ein Warnsignal: Die Börse preist ein, dass die Rekordgewinne nicht ewig halten, weil neue Fabriken das Angebot ausweiten und die Preise irgendwann wieder fallen. Auch Micron investiert kräftig: Allein im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres sollen rund 25 Milliarden Dollar in neue Kapazitäten fließen. Die Meinungen sind geteilt: Die Bank of America strich die Aktie Anfang November von ihrer Liste der bevorzugten US-Werte, Morgan Stanley nennt Speicher dagegen das zweitliebste Chipsegment.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Wie fielen die letzten Micron-Zahlen aus?
Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar, die Bruttomarge lag bei 87 Prozent. Im Geschäftsjahr 2026 setzte Micron 133,2 Milliarden Dollar um.
Was erwartet Micron für das nächste Quartal?
Einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar, plus oder minus 1,5 Milliarden, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.
Warum ist die Micron-Aktie so niedrig bewertet?
Anleger fürchten, dass der Speicherzyklus irgendwann kippt und die Gewinne wieder sinken. Ein niedriges KGV ist bei Speicherherstellern deshalb typisch.
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