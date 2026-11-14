Micron-Aktie: 133 Milliarden Dollar Umsatz, 87 Prozent Marge, HBM für 2027 fast ausverkauft – die unterschätzte Gelddruckmaschine des KI-Booms?

Wie fielen die letzten Micron-Zahlen aus?

Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar, die Bruttomarge lag bei 87 Prozent. Im Geschäftsjahr 2026 setzte Micron 133,2 Milliarden Dollar um.

Was erwartet Micron für das nächste Quartal?

Einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar, plus oder minus 1,5 Milliarden, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.

Warum ist die Micron-Aktie so niedrig bewertet?

Anleger fürchten, dass der Speicherzyklus irgendwann kippt und die Gewinne wieder sinken. Ein niedriges KGV ist bei Speicherherstellern deshalb typisch.