Die Haushalte erwarten laut Umfrage in zwölf Monaten eine Teuerung von 4,3 Prozent (Oktober: 4,7 Prozent), den niedrigsten Wert seit August. Auf fünf Jahre sehen sie 3,4 Prozent (Oktober: 3,5 Prozent), mehr als im Bereich von 2,8 bis 3,2 Prozent des Jahres 2024. Rund 57 Prozent der Befragten nannten ungefragt hohe Preise als Belastung, der höchste Anteil seit Mai. Die Stimmung liegt etwa 10 Prozent unter dem Stand vom Februar, also vor dem Iran-Konflikt.

Das ist für die Fed relevant, weil Inflationserwartungen ein Argument im Zinsstreit sind. Wie weit der Markt eine Zinserhöhung im Dezember einpreist, zeigen die Terminmärkte; diese Daten sind hier nicht neu geprüft worden.