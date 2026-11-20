Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan liefert heute um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr in New York) ihren Endwert für November, und Ökonomen erwarten 51,5 Punkte nach 51,0 in der ersten Schätzung. Der Zeitpunkt ist heikel: Der S&P 500 (^GSPC) verlor am Donnerstag 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte, den sechsten Verlusttag in Folge, der Dow Jones fiel um 2,19 Prozent auf 49.097,06 Punkte, der Nasdaq 100 um 2,21 Prozent auf 26.517,05 Punkte. Die Frage für Anleger: Hält der Konsument, der rund zwei Drittel der US-Wirtschaft trägt, oder greift die Verunsicherung vom Aktienmarkt auf die Haushalte über?
Michigan-Verbraucherstimmung: Endwert heute um 16 Uhr, Vorwert 51,0 – wie viel Preisangst und KI-Sorge steckt im S&P 500?
Die US-Verbraucherstimmung der Universität Michigan lag zuletzt bei 51,0 Punkten, dem höchsten Stand seit drei Monaten. Der Endwert für November kommt heute um 16:00 Uhr MEZ – nach einem Ausverkauf an der Wall Street.
Der Vorwert
Was zeigte die erste Novemberschätzung?
Die vorläufige Zahl vom 6. November lag bei 51,0 Punkten und damit klar über dem Konsens von 48,0 und über dem Oktoberwert von 48,0. Das ist der höchste Stand seit drei Monaten. Der Teilindex zur aktuellen Lage stieg auf 51,0 (Vormonat 46,7), der Erwartungsindex auf 50,9 (Vormonat 48,8). Die Befragung lief vom 20. Oktober bis 2. November, also vor dem Chip- und Rechenzentrums-Ausverkauf vom 5. November. Genau das macht den heutigen Endwert interessant: Er enthält Antworten, die nach dem Wochenbeginn der Kursverluste eingingen, ohne dass die Quellen verraten, wie stark sich das niederschlägt.
Preise und Inflation
Wie hoch sind die Inflationserwartungen?
Die Haushalte erwarten laut Umfrage in zwölf Monaten eine Teuerung von 4,3 Prozent (Oktober: 4,7 Prozent), den niedrigsten Wert seit August. Auf fünf Jahre sehen sie 3,4 Prozent (Oktober: 3,5 Prozent), mehr als im Bereich von 2,8 bis 3,2 Prozent des Jahres 2024. Rund 57 Prozent der Befragten nannten ungefragt hohe Preise als Belastung, der höchste Anteil seit Mai. Die Stimmung liegt etwa 10 Prozent unter dem Stand vom Februar, also vor dem Iran-Konflikt.
Das ist für die Fed relevant, weil Inflationserwartungen ein Argument im Zinsstreit sind. Wie weit der Markt eine Zinserhöhung im Dezember einpreist, zeigen die Terminmärkte; diese Daten sind hier nicht neu geprüft worden.
Kommentare zeigten wachsende Angst vor einer möglichen KI-Blase.
Aktienbesitz und Stimmung
Warum ist die KI-Blase im Konsumklima?
Hsu räumt ein, dass die Sorgen vor einer KI-Blase klein seien im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten. Auffällig: Die Stimmung der Haushalte mit den größten Aktienbeständen fiel um 5 Prozent, während der Anstieg vor allem von Unabhängigen kam. Wenn Besserverdiener mit hohen Depotwerten vorsichtiger werden, trifft das vor allem Konsumwerte, die auf diese Haushalte zielen. Am Donnerstag gaben die Kurse bei Amazon Aktie, AMD Aktie und UnitedHealth Aktie vorbörslich deutlich nach: laut Tradegate-Liste von DER AKTIONÄR minus 3,77, 7,55 und 5,90 Prozent, ohne Zeitangabe. Ein belegter Zusammenhang mit der Stimmungsumfrage besteht nicht.
|Kennzahl
|Oktober
|Vorläufig November
|Gesamtindex
|48,0
|51,0
|Aktuelle Lage
|46,7
|51,0
|Erwartungen
|48,8
|50,9
|Inflationserwartung 1 Jahr
|4,7 %
|4,3 %
|Inflationserwartung 5 Jahre
|3,5 %
|3,4 %
Endwert für November heute 16:00 Uhr MEZ, Konsens 51,5 laut Dow Jones Newswires.
Quelle: University of Michigan, Advisor Perspectives vom 6.11.2026, StockAnalysis vom 9.11.2026
Heute im Blick
Was bedeutet der Endwert für DAX und Wall Street?
Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten (minus 1,06 Prozent); der Broker IG sah ihn am Freitagmorgen um 7:10 Uhr bei rund 25.122 Punkten. Fällt der Michigan-Endwert besser aus als 51,5, könnte das die Sorge vor einem Konsumeinbruch dämpfen. Fällt er schwächer aus, wächst der Druck auf US-Konsumwerte wie Walmart Aktie und Target Aktie, deren Zahlen die Woche prägten. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Was misst der Michigan-Index?
Er erfasst monatlich die Stimmung amerikanischer Haushalte zu ihrer Lage, ihren Erwartungen und zur Inflation. Der Endwert ersetzt die vorläufige Schätzung.
Wann kommt der Endwert für November?
Heute, Freitag, 20. November, um 10:00 Uhr in New York, also 16:00 Uhr MEZ.
Warum interessiert die Fed die Verbraucherstimmung?
Weil Inflationserwartungen von Haushalten die Preissetzung beeinflussen können und damit in die Zinsentscheidung einfließen.
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