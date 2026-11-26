Michael Burry dreht um: „Big Short“-Investor löst seine Nasdaq-Wette auf und ist „fast vollständig long“ – ist das der Boden?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 12:23 7 Min.

Zwei Wochen nach seiner Warnung vor einer Bullenfalle macht Michael Burry kehrt. Der Investor aus „The Big Short“ hat seine Wette gegen den Nasdaq 100 aufgelöst, die Absicherungen gegen Nvidia verkauft und hält jetzt so viele Aktien wie lange nicht. Was er wörtlich sagt, welche Aktien er besitzt, gegen welche zwei Werte er weiter wettet und warum ein Viertel seines Depots trotzdem in bar bleibt.

Er hat die Immobilienkrise vorhergesehen, vor der KI-Blase gewarnt und noch vor zwei Wochen eine Bullenfalle ausgerufen. Jetzt überrascht Michael Burry die Wall Street mit einer Kehrtwende. In seinem Newsletter teilte der Investor aus „The Big Short“ am Mittwoch mit, dass er seine verbliebenen Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 verkauft hat. Sein Depot enthalte mehr Kaufpositionen und weniger Wetten auf fallende Kurse als seit Langem. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Am selben Tag lag der Technologieindex zeitweise rund 20 Prozent unter seinem Hoch vom Oktober. Barbestand in Burrys Depot rund 25 % verbliebene Wetten auf fallende Kurse: Palantir und MetLife 2 Nasdaq 100 vom Hoch am 6. Oktober bis Dienstag minus 16 % Schlussstand des Nasdaq 100 am Mittwoch 26.046,90 Quelle : Michael Burry laut The Motley Fool und Lapaas Voice; Indexstände laut Medienberichten; Stand 25. November 2026 Die Kehrtwende Vom Warner zum Käufer: was Burry jetzt sagt Burry meldet seine Positionen nicht mehr an die Börsenaufsicht. Was er tut, erfahren Anleger nur von ihm selbst. So beschreibt Burry seine Aufstellung, abgesehen von zwei Ausnahmen. Die Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 sind nach seinen Angaben vollständig verkauft. Auch die Absicherungen gegen Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) und gegen einen Halbleiter-Indexfonds hat er laut einem Medienbericht während des Kursrutsches aufgelöst. Am vergangenen Freitag kaufte er demnach sogar Kaufoptionen auf Nvidia, die weit aus dem Geld lagen und sich seither etwa verdoppelt haben. Ob er sie verkauft, habe er noch nicht entschieden. Eine neue Wette gegen Nvidia schließt er nicht aus, wenn die Aktie in einer Phase der Zuversicht wieder in die Nähe von 200 Dollar steigt. Einen Boden ruft Burry damit nicht aus. Er prüfe weiterhin Gelegenheiten für Wetten auf fallende Kurse, schrieb er. Rund ein Viertel seines Depots liegt in bar. Das Geld stammt aus den Gewinnen der Verkaufsoptionen und aus frischen Mitteln und soll in neue Käufe fließen. Der Rückblick Zwei Wochen zuvor: „Seht her, die Bullenfalle“ Die Kehrtwende wirkt umso schärfer, wenn man Burrys Worte aus der ersten Novemberhälfte danebenlegt. Am 12. November nutzte er die Erholung des Nasdaq 100 von der Marke von 27.000 Punkten, um seine Wette gegen den Index zu verdoppeln. Das Hoch vom 6. Oktober verglich er mit dem Gipfel vom März 2000, kurz bevor die Internetblase platzte. Besonders deutlich wurde er bei Nvidia. Das Geschäft werde nicht verschwinden, aber das Wachstum könne nachlassen und vor allem die Margen könnten sinken. Eine Woche später, als die Aktien der KI-Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) und Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) einbrachen, meldete er sich auf der Plattform X. 6. Oktober Hoch des Nasdaq 100 Burry vergleicht es später mit dem März 2000 11. November Käufe im Ausverkauf Adobe, PayPal, JD.com, MercadoLibre und Lululemon 12. November Wette verdoppelt Mehr Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 19. November Warnung auf X Burry erinnert an seine Warnungen vor KI-Werten 25. NovemberJetzt Kehrtwende Nasdaq-Wette aufgelöst, Depot fast vollständig long Quelle : Angaben von Michael Burry laut Yahoo Finance, 24/7 Wall St., The Motley Fool und Lapaas Voice Das Depot In diese Aktien ist Burry nach eigenen Angaben investiert Ein amtlich belegtes Depot gibt es von Burry nicht mehr. Er hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management im November 2025 geschlossen und reicht seitdem keine 13F-Meldungen ein. Die folgenden Positionen beruhen auf seinen eigenen Angaben im Newsletter, wie Medien sie wiedergeben. Zu den größeren Positionen zählen demnach drei Onlinehändler: MercadoLibre (ISIN US58733R1023, US-Handelssymbol MELI), Marktführer in Lateinamerika

JD.com (ISIN US47215P1066, US-Handelssymbol JD) aus China

Temple & Webster (ISIN AU000000TPW5, US-Handelssymbol TPLWF), Online-Möbelhändler aus Australien Hinzu kommen unter anderem Adobe (ISIN US00724F1012, US-Handelssymbol ADBE), PayPal (ISIN US70450Y1038, US-Handelssymbol PYPL) und Lululemon (ISIN US5500211090, US-Handelssymbol LULU). Daneben setzt Burry auf lang laufende Kaufoptionen und auf Vorzugsaktien. Abgestrafte Qualität statt KI-Stars Burry kauft Unternehmen, deren Kurse stark gefallen sind. Adobe stockte er laut Yahoo Finance bei rund 246 Dollar auf und sprach von einer vollen Position. Er traut dem Softwarekonzern zu, sich an die KI anzupassen.

Rückkauf nach dem Absturz Lululemon hatte er Anfang Oktober aus steuerlichen Gründen verkauft. Am 11. November kaufte er die Aktie bei rund 106 Dollar zurück.

Zwei Wetten bleiben Die Verkaufsoptionen auf Palantir (ISIN US69608A1080, US-Handelssymbol PLTR) und den Versicherer MetLife (ISIN US59156R1084, US-Handelssymbol MET) behält Burry. Gegen Palantir setzt er schon seit 2025.

Neue Wetten sind teuer geworden Nach dem Kursrutsch kosten Verkaufsoptionen deutlich mehr. Einem Medienbericht zufolge hält Burry das Verhältnis von Chance und Risiko bei neuen Wetten auf fallende Kurse derzeit für ungünstig. Die Einordnung Was Burrys Schwenk für Anleger bedeutet – und was nicht Der Nasdaq Composite schloss am Dienstag 14,5 Prozent unter seinem Stand vom 6. Oktober. Am Mittwoch fiel er zunächst um mehr als 4 Prozent, erholte sich dann und beendete den Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 23.585,80 Punkten. Der S&P 500 gab 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte nach. Heute bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Was der Schwenk zeigt Burry hält den Markt nach dem Kursrutsch für weniger gefährlich als zuvor

Er hat Gewinne aus seinen Absicherungen mitgenommen

Er kauft gefallene Einzelwerte, keine Indizes

Rund 25 Prozent Barbestand lassen Spielraum Was Anleger bedenken sollten Burry spricht selbst nur von „vorübergehend“

Seine Angaben sind nicht amtlich belegt

Er sucht weiter nach Wetten auf fallende Kurse

Seine Zweifel an der KI-Bewertung hat er nicht zurückgenommen Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Palantir: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR

MetLife: ISIN US59156R1084, WKN 934623, Handelssymbol MWZ, US-Handelssymbol MET

MercadoLibre: ISIN US58733R1023, WKN A0MYNP, Handelssymbol MLB1, US-Handelssymbol MELI

JD.com: ISIN US47215P1066, WKN A112ST, Handelssymbol 013A, US-Handelssymbol JD

Temple & Webster: ISIN AU000000TPW5, WKN A2ABUR, Handelssymbol 2Q9, US-Handelssymbol TPLWF (Freiverkehr)

Adobe: ISIN US00724F1012, WKN 871981, Handelssymbol ADB, US-Handelssymbol ADBE

PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL

Lululemon: ISIN US5500211090, WKN A0MXBY, Handelssymbol 33L, US-Handelssymbol LULU

CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV

Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS Häufige Fragen zu Michael Burry und der Marktlage Was hat Michael Burry jetzt getan?

Er hat nach eigenen Angaben seine verbliebenen Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 verkauft. Sein Depot enthält damit mehr Kaufpositionen und weniger Wetten auf fallende Kurse als seit Langem. Glaubt Burry, dass der Boden erreicht ist?

Das hat er nicht gesagt. Er beschreibt seine Aufstellung als vorübergehend und prüft weiter Wetten auf fallende Kurse. In welche Aktien ist Michael Burry investiert?

Nach eigenen Angaben unter anderem in MercadoLibre, JD.com, Temple & Webster, Adobe, PayPal und Lululemon. Eine Pflichtmeldung, die das belegt, gibt es nicht. Gegen welche Aktien wettet Burry noch?

Er hält weiter Verkaufsoptionen auf Palantir und MetLife. Warum gibt es kein 13F von Michael Burry?

Er hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management im November 2025 geschlossen und verwaltet seitdem kein fremdes Geld in meldepflichtiger Höhe. Fazit: Der Warner nimmt Gewinne mit Michael Burry hat im Ausverkauf nicht nachgelegt, sondern Kasse gemacht. Wer mit Verkaufsoptionen auf fallende Kurse gesetzt hat und sie nach einem Rückgang von bis zu 20 Prozent verkauft, sieht das Verhältnis von Chance und Risiko gedreht. Ein Freibrief für KI-Aktien ist das nicht: Burry kauft gefallene Substanzwerte, hält ein Viertel in bar und behält seine Wette gegen Palantir. Ob der Markt seinen Boden gefunden hat, lässt er ausdrücklich offen.

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