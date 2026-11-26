Er hat die Immobilienkrise vorhergesehen, vor der KI-Blase gewarnt und noch vor zwei Wochen eine Bullenfalle ausgerufen. Jetzt überrascht Michael Burry die Wall Street mit einer Kehrtwende. In seinem Newsletter teilte der Investor aus „The Big Short“ am Mittwoch mit, dass er seine verbliebenen Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 verkauft hat. Sein Depot enthalte mehr Kaufpositionen und weniger Wetten auf fallende Kurse als seit Langem. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Am selben Tag lag der Technologieindex zeitweise rund 20 Prozent unter seinem Hoch vom Oktober.
Michael Burry dreht um: „Big Short“-Investor löst seine Nasdaq-Wette auf und ist „fast vollständig long“ – ist das der Boden?
Zwei Wochen nach seiner Warnung vor einer Bullenfalle macht Michael Burry kehrt. Der Investor aus „The Big Short“ hat seine Wette gegen den Nasdaq 100 aufgelöst, die Absicherungen gegen Nvidia verkauft und hält jetzt so viele Aktien wie lange nicht. Was er wörtlich sagt, welche Aktien er besitzt, gegen welche zwei Werte er weiter wettet und warum ein Viertel seines Depots trotzdem in bar bleibt.
Die Kehrtwende
Vom Warner zum Käufer: was Burry jetzt sagt
Burry meldet seine Positionen nicht mehr an die Börsenaufsicht. Was er tut, erfahren Anleger nur von ihm selbst.
Vorübergehend fast vollständig long.
So beschreibt Burry seine Aufstellung, abgesehen von zwei Ausnahmen. Die Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 sind nach seinen Angaben vollständig verkauft. Auch die Absicherungen gegen Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) und gegen einen Halbleiter-Indexfonds hat er laut einem Medienbericht während des Kursrutsches aufgelöst. Am vergangenen Freitag kaufte er demnach sogar Kaufoptionen auf Nvidia, die weit aus dem Geld lagen und sich seither etwa verdoppelt haben. Ob er sie verkauft, habe er noch nicht entschieden. Eine neue Wette gegen Nvidia schließt er nicht aus, wenn die Aktie in einer Phase der Zuversicht wieder in die Nähe von 200 Dollar steigt.
Einen Boden ruft Burry damit nicht aus. Er prüfe weiterhin Gelegenheiten für Wetten auf fallende Kurse, schrieb er. Rund ein Viertel seines Depots liegt in bar. Das Geld stammt aus den Gewinnen der Verkaufsoptionen und aus frischen Mitteln und soll in neue Käufe fließen.
Der Rückblick
Zwei Wochen zuvor: „Seht her, die Bullenfalle“
Die Kehrtwende wirkt umso schärfer, wenn man Burrys Worte aus der ersten Novemberhälfte danebenlegt. Am 12. November nutzte er die Erholung des Nasdaq 100 von der Marke von 27.000 Punkten, um seine Wette gegen den Index zu verdoppeln. Das Hoch vom 6. Oktober verglich er mit dem Gipfel vom März 2000, kurz bevor die Internetblase platzte.
Seht her, die Bullenfalle.
Besonders deutlich wurde er bei Nvidia. Das Geschäft werde nicht verschwinden, aber das Wachstum könne nachlassen und vor allem die Margen könnten sinken.
Nvidia-Bullen bekommen noch eine große, flauschige Chance auszusteigen. Steigt aus.
Eine Woche später, als die Aktien der KI-Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) und Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) einbrachen, meldete er sich auf der Plattform X.
Coreweave, Nebius, Nvidia, Halbleiter – ich habe versucht, euch alle zu warnen.
Das Depot
In diese Aktien ist Burry nach eigenen Angaben investiert
Ein amtlich belegtes Depot gibt es von Burry nicht mehr. Er hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management im November 2025 geschlossen und reicht seitdem keine 13F-Meldungen ein. Die folgenden Positionen beruhen auf seinen eigenen Angaben im Newsletter, wie Medien sie wiedergeben. Zu den größeren Positionen zählen demnach drei Onlinehändler:
MercadoLibre (ISIN US58733R1023, US-Handelssymbol MELI), Marktführer in Lateinamerika
JD.com (ISIN US47215P1066, US-Handelssymbol JD) aus China
Temple & Webster (ISIN AU000000TPW5, US-Handelssymbol TPLWF), Online-Möbelhändler aus Australien
Hinzu kommen unter anderem Adobe (ISIN US00724F1012, US-Handelssymbol ADBE), PayPal (ISIN US70450Y1038, US-Handelssymbol PYPL) und Lululemon (ISIN US5500211090, US-Handelssymbol LULU). Daneben setzt Burry auf lang laufende Kaufoptionen und auf Vorzugsaktien.
Abgestrafte Qualität statt KI-Stars
Burry kauft Unternehmen, deren Kurse stark gefallen sind. Adobe stockte er laut Yahoo Finance bei rund 246 Dollar auf und sprach von einer vollen Position. Er traut dem Softwarekonzern zu, sich an die KI anzupassen.
Rückkauf nach dem Absturz
Lululemon hatte er Anfang Oktober aus steuerlichen Gründen verkauft. Am 11. November kaufte er die Aktie bei rund 106 Dollar zurück.
Zwei Wetten bleiben
Die Verkaufsoptionen auf Palantir (ISIN US69608A1080, US-Handelssymbol PLTR) und den Versicherer MetLife (ISIN US59156R1084, US-Handelssymbol MET) behält Burry. Gegen Palantir setzt er schon seit 2025.
Neue Wetten sind teuer geworden
Nach dem Kursrutsch kosten Verkaufsoptionen deutlich mehr. Einem Medienbericht zufolge hält Burry das Verhältnis von Chance und Risiko bei neuen Wetten auf fallende Kurse derzeit für ungünstig.
Die Einordnung
Was Burrys Schwenk für Anleger bedeutet – und was nicht
Der Nasdaq Composite schloss am Dienstag 14,5 Prozent unter seinem Stand vom 6. Oktober. Am Mittwoch fiel er zunächst um mehr als 4 Prozent, erholte sich dann und beendete den Handel mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 23.585,80 Punkten. Der S&P 500 gab 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte nach. Heute bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Palantir: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR
MetLife: ISIN US59156R1084, WKN 934623, Handelssymbol MWZ, US-Handelssymbol MET
MercadoLibre: ISIN US58733R1023, WKN A0MYNP, Handelssymbol MLB1, US-Handelssymbol MELI
JD.com: ISIN US47215P1066, WKN A112ST, Handelssymbol 013A, US-Handelssymbol JD
Temple & Webster: ISIN AU000000TPW5, WKN A2ABUR, Handelssymbol 2Q9, US-Handelssymbol TPLWF (Freiverkehr)
Adobe: ISIN US00724F1012, WKN 871981, Handelssymbol ADB, US-Handelssymbol ADBE
PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL
Lululemon: ISIN US5500211090, WKN A0MXBY, Handelssymbol 33L, US-Handelssymbol LULU
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
Häufige Fragen zu Michael Burry und der Marktlage
Was hat Michael Burry jetzt getan?
Er hat nach eigenen Angaben seine verbliebenen Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 verkauft. Sein Depot enthält damit mehr Kaufpositionen und weniger Wetten auf fallende Kurse als seit Langem.
Glaubt Burry, dass der Boden erreicht ist?
Das hat er nicht gesagt. Er beschreibt seine Aufstellung als vorübergehend und prüft weiter Wetten auf fallende Kurse.
In welche Aktien ist Michael Burry investiert?
Nach eigenen Angaben unter anderem in MercadoLibre, JD.com, Temple & Webster, Adobe, PayPal und Lululemon. Eine Pflichtmeldung, die das belegt, gibt es nicht.
Gegen welche Aktien wettet Burry noch?
Er hält weiter Verkaufsoptionen auf Palantir und MetLife.
Warum gibt es kein 13F von Michael Burry?
Er hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management im November 2025 geschlossen und verwaltet seitdem kein fremdes Geld in meldepflichtiger Höhe.
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