Mitte November haben die großen Investoren ihre Depots offengelegt. Ein Name fehlt, und zwar der, nach dem besonders viele Anleger suchen: Michael Burry. Der durch das Buch und den Film „The Big Short“ berühmt gewordene Investor hat für das dritte Quartal 2026 keine 13F-Meldung eingereicht. Das ist kein Versehen. Burry hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management vor einem Jahr geschlossen und die Registrierung bei der Börsenaufsicht beendet. Seitdem gibt es keine Pflichtmeldungen mehr. Die letzte stammt vom 3. November 2025, und sie hatte es in sich.
Michael Burry Depot: Warum es vom „Big Short“-Investor kein 13F mehr gibt – und was seine letzte Meldung verriet
Alle warten auf die Pflichtmeldung von Michael Burry, doch sie kommt nicht. Der Mann, der die Immobilienkrise vorhersah, hat seinen Hedgefonds geschlossen und meldet seit einem Jahr nichts mehr an die Börsenaufsicht. Seine letzte Meldung war ein Paukenschlag: eine Milliardenwette gegen Palantir und Nvidia. Was davon geblieben ist und wo Anleger heute nachlesen können, was Burry tut.
Die letzte Meldung
Eine Milliarde gegen die KI-Lieblinge
In seinem letzten 13F meldete Burry Verkaufsoptionen auf fünf Millionen Aktien von Palantir mit einem Nominalwert von 912 Millionen Dollar und auf Nvidia mit 187 Millionen Dollar. Solche Optionen gewinnen an Wert, wenn die Kurse fallen. Die Schlagzeilen sprachen von einer Milliardenwette gegen die KI. Wichtig ist das Kleingedruckte: Gemeldet wird der Wert der zugrunde liegenden Aktien, nicht das eingesetzte Geld. Wie viel Burry tatsächlich riskierte, zu welchen Kursen und mit welcher Laufzeit, steht in der Meldung nicht. Auf der Kaufseite hielt er Optionen auf den Pharmakonzern Pfizer und den Ölfeldausrüster Halliburton sowie kleinere Aktienpositionen im Krankenversicherer Molina, im Studienkreditanbieter SLM, im Laborausrüster Bruker und bei Lululemon.
Der Rückzug
Warum Burry nicht mehr meldet
Eine Woche nach der Meldung, am 10. November 2025, endete die Registrierung von Scion als Anlageberater. Wer kein fremdes Geld über 100 Millionen Dollar verwaltet, muss keine 13F-Meldung abgeben. Bis Mitte November 2026 ist bei der Börsenaufsicht nichts mehr eingegangen. Verschwunden ist Burry deshalb nicht. Er investiert nach Medienberichten sein eigenes Vermögen und schreibt darüber in einem kostenpflichtigen Newsletter. Dort verfolgt er einer Auswertung zufolge eine Doppelstrategie: Wetten auf fallende Kurse im KI-Sektor und Käufe abgestrafter Substanzwerte. Nachprüfen lässt sich das von außen nicht so wie bei einer Pflichtmeldung.
Die Bilanz
Lag Burry richtig?
Ein Jahr später fällt das Urteil gemischt aus. Die Nvidia Aktie stieg nach Burrys Meldung zunächst weiter und erreichte im Oktober 2026 ein Rekordhoch. Dann folgte im November der Absturz um fast die Hälfte, ausgelöst durch die Führungskrise um Gründer Jensen Huang. Am Montag kehrte Huang zurück, die Aktie sprang vorbörslich um mehr als ein Viertel nach oben. Ob Burry von den Turbulenzen profitiert hat, weiß nur er selbst, denn Optionen haben ein Verfallsdatum. Die Episode zeigt, wie schwer es ist, mit einer richtigen These zum richtigen Zeitpunkt Geld zu verdienen.
Einordnung der Redaktion: Im Netz kursieren viele Übersichten zum aktuellen Depot von Michael Burry. Sie beruhen entweder auf der ein Jahr alten letzten Meldung oder auf Angaben aus seinem Newsletter. Eine Pflichtmeldung, die sich bei der Börsenaufsicht nachprüfen lässt, gibt es nicht mehr. Wer Burry folgen will, sollte das wissen. Seine Warnung vor überzogenen Erwartungen an die KI hat im November neue Nahrung bekommen. Ein Beweis, dass er recht behält, ist ein einzelner Ausverkauf aber nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Michael Burry
Gibt es ein aktuelles 13F von Michael Burry?
Nein. Scion Asset Management hat zuletzt am 3. November 2025 gemeldet. Danach wurde die Registrierung beendet, seitdem gibt es keine Pflichtmeldungen mehr.
Gegen welche Aktien hat Michael Burry gewettet?
In seiner letzten Meldung hielt er Verkaufsoptionen auf Palantir und Nvidia. Ob diese Positionen noch bestehen, ist nicht öffentlich belegt.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die genannten Aktien?
Palantir Aktie: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX (Deutschland), US-Handelssymbol PLTR (Nasdaq).
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Pfizer Aktie: ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol PFE (Deutschland), US-Handelssymbol PFE (NYSE).
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