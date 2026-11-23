In seinem letzten 13F meldete Burry Verkaufsoptionen auf fünf Millionen Aktien von Palantir mit einem Nominalwert von 912 Millionen Dollar und auf Nvidia mit 187 Millionen Dollar. Solche Optionen gewinnen an Wert, wenn die Kurse fallen. Die Schlagzeilen sprachen von einer Milliardenwette gegen die KI. Wichtig ist das Kleingedruckte: Gemeldet wird der Wert der zugrunde liegenden Aktien, nicht das eingesetzte Geld. Wie viel Burry tatsächlich riskierte, zu welchen Kursen und mit welcher Laufzeit, steht in der Meldung nicht. Auf der Kaufseite hielt er Optionen auf den Pharmakonzern Pfizer und den Ölfeldausrüster Halliburton sowie kleinere Aktienpositionen im Krankenversicherer Molina, im Studienkreditanbieter SLM, im Laborausrüster Bruker und bei Lululemon.