Die Metaplanet Aktie (Ticker 3350 in Tokio, ISIN JP3481200008, in Frankfurt als DN3 gehandelt) steht unter Druck. Das Unternehmen, das über Jahre Bitcoin gekauft hat, hat am 13. November 2026 sein Umsatzziel für 2026 von 16 auf 6,5 Milliarden Yen gesenkt, das Ergebnisziel vor Steuern von 11,4 auf 3 Milliarden Yen (minus 74 Prozent). Bei 219 Yen lag der Kurs am 13. November rund 53 Prozent unter dem Jahresbeginn (BeInCrypto, Yahoo Finance). Ein aktuellerer Kurs ist aus den geprüften Quellen nicht belegt.
Hinzu kommt: Am 11. November kündigte der Indexanbieter MSCI an, Metaplanet zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index zu nehmen (ad-hoc-news, CryptoTicker). Auch die Strategy Aktie, der größte börsennotierte Bitcoin-Halter, trifft ein MSCI-Ausschluss (Motley Fool, 21.11.). Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstag bei rund 60.700 Dollar, rund 52 Prozent unter dem Rekord vom Oktober 2025.