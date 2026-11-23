Die Metaplanet Aktie (Ticker DN3 in Frankfurt, ISIN JP3481200008) notierte am Montag um 07:30 Uhr laut Börse Express bei 1,0352 Euro, ein Plus von 7,2 Prozent zum Vortagsschluss von 0,9655 Euro, bei einem Umsatz von nur 2.500 Stück. Auf Wochensicht stehen minus 12,6 Prozent, auf Monatssicht minus 30,2 Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 3,44 Euro. Der japanische Bitcoin-Konzern, der laut Bericht 44.000 Bitcoin hält, steht wie die Strategy Aktie auf der Streichliste von MSCI. Dazu kommen Verluste und eine gesenkte Prognose.