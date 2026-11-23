Die Metaplanet Aktie (Ticker DN3 in Frankfurt, ISIN JP3481200008) notierte am Montag um 07:30 Uhr laut Börse Express bei 1,0352 Euro, ein Plus von 7,2 Prozent zum Vortagsschluss von 0,9655 Euro, bei einem Umsatz von nur 2.500 Stück. Auf Wochensicht stehen minus 12,6 Prozent, auf Monatssicht minus 30,2 Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 3,44 Euro. Der japanische Bitcoin-Konzern, der laut Bericht 44.000 Bitcoin hält, steht wie die Strategy Aktie auf der Streichliste von MSCI. Dazu kommen Verluste und eine gesenkte Prognose.
Metaplanet Aktie: MSCI-Ausschluss zum 30. November, Umsatzprognose von 16 auf 6,5 Milliarden Yen gesenkt, 44.000 Bitcoin im Bestand – Reicht der Rückkauf gegen den Abschlag?
Die Metaplanet Aktie steigt am Montagmorgen in Frankfurt um 7 Prozent auf rund 1,04 Euro, liegt aber 30 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. MSCI streicht die Aktie zum 30. November, die Prognose wurde gesenkt, der Bitcoin-Bestand liegt bei 44.000 Coins.
Der Auslöser
Warum streicht MSCI die Metaplanet Aktie?
MSCI hat am 11. November angekündigt, Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap Index zu entfernen. Wirksam ist das nach Handelsschluss am 30. November.
Laut crypto.news (13. November) war Metaplanet der einzige japanische Small-Cap-Wert auf der Streichliste; 14 Unternehmen kommen neu in den Index. MSCI nannte keine erwarteten Verkäufe von Indexfonds. Der Hintergrund ist derselbe wie bei Strategy: Der Index-Anbieter prüft Unternehmen, deren Geschäft stark aus Bitcoin-Beständen besteht. Das Papier hatte nach der Mitteilung laut crypto.news in Tokio 4,4 Prozent auf 219 Yen verloren, das 52-Wochen-Hoch lag bei 639 Yen.
Die Zahlen
Wie schlecht sind die Quartalszahlen der Metaplanet Aktie?
Nach Cointelegraph (13. November) schrieb Metaplanet in den ersten neun Monaten einen Nettoverlust von 27,16 Milliarden Yen (rund 170 Millionen Dollar), nach 13,53 Milliarden Yen Gewinn im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 30,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Yen, das operative Ergebnis um 26,5 Prozent auf 3,48 Milliarden Yen. Die Prognose wurde deutlich gekappt: Umsatz 2026 nun 6,5 Milliarden Yen statt 16 Milliarden Yen, operatives Ergebnis 3 Milliarden Yen statt 11,4 Milliarden Yen (crypto.news, Börse Express).
|Kennzahl
|Wert
|Nettoverlust 9 Monate
|27,16 Mrd. JPY
|Bitcoin-Bestand (30.9.)
|44.000 BTC
|Bestandswert (30.9. / 12.11.)
|578,6 / 501,5 Mrd. JPY
|Kreditlinie Ende September
|649,5 Mio. USD (Juni: 414 Mio. USD)
|Zinsaufwand Quartal
|1,36 Mrd. JPY, +56 %
Zahlen aus Quartalsbericht, wiedergegeben von Cointelegraph und crypto.news (13.11.2026); Stand Bestand 30.9.2026.
Quelle: Cointelegraph, crypto.news, Börse Express
Spannend ist die Bewegung hinter dem Bestand: Im dritten Quartal verkaufte Metaplanet laut Cointelegraph 10.000 Bitcoin für 124,7 Milliarden Yen und kaufte 11.000 Bitcoin für 149,9 Milliarden Yen, im Schnitt 9,3 Prozent teurer je Coin. Der Verlust aus dem Verkauf lag bei 19,17 Milliarden Yen.
Die Gegenwehr
Hilft der Aktienrückkauf der Metaplanet Aktie?
Metaplanet stemmt sich mit Rückkäufen gegen den Abschlag. Vom 1. bis 12. November kaufte das Unternehmen laut crypto.news 12.256.200 eigene Aktien für rund 3,0 Milliarden Yen zurück, im Schnitt 244,77 Yen. Insgesamt sind es 108.703.600 Aktien für 28,27 Milliarden Yen; die Ermächtigung reicht bis zu 200 Millionen Aktien beziehungsweise 60 Milliarden Yen. CEO Simon Gerovich nannte das Ziel „maximizing bitcoin per share“. Der mNAV, das Verhältnis von Börsenwert zu Bitcoin-Bestand, liegt laut Börse Express unter 1: Der Markt bewertet das Unternehmen niedriger als seine Coins.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über die Metaplanet Aktie?
Der wichtigste Termin ist der 30. November: Dann endet die Mitgliedschaft im MSCI Japan Small Cap Index. Zuvor bewegen der Core-PCE-Wert am 25. November und die Fed-Entscheidung am 9. Dezember den Bitcoin Kurs und damit auch Metaplanet. Ein Termin für die nächsten Zahlen war in den geprüften Quellen nicht genannt.
Häufige Fragen
FAQ zur Metaplanet Aktie
Wie viele Bitcoin hält Metaplanet? Laut Cointelegraph 44.000 Bitcoin zum 30. September.
Warum fällt die Metaplanet Aktie? Genannt werden der MSCI-Ausschluss, Verluste, die gesenkte Prognose und der Bitcoin Kurs.
Wann wird Metaplanet aus dem MSCI-Index entfernt? Nach Handelsschluss am 30. November.
Wie hängt die Metaplanet Aktie mit der Strategy Aktie zusammen? Beide halten Bitcoin als Reserve und stehen auf der MSCI-Streichliste.
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