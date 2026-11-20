Die Metaplanet Aktie (ISIN: JP3481200008, FSE: DN3, Tokio: 3350) steht für die radikalste Bitcoin-Wette am japanischen Aktienmarkt. Am 12. November 2026 kostete das Papier in Tokio 229 Yen, gut 60 Prozent weniger als zum Jahreshoch. Der Börsenwert lag laut BitcoinTreasuries.net bei rund 1,6 Milliarden Dollar, die Kennzahl mNAV bei 0,49: Der Markt bewertet das Unternehmen also mit weniger als der Hälfte seines Bitcoin-Bestands. Als Krypto-Aktie mit Hebel auf den Bitcoin Kurs reagiert Metaplanet auf jeden Rückschlag stärker als die Kryptowährung selbst, die am Freitag bei rund 61.900 Dollar notiert.
Metaplanet Aktie: 44.000 Bitcoin in der Bilanz, mNAV bei 0,49, Neun-Monats-Verlust von 170 Millionen Dollar - Wie lange trägt Japans Bitcoin-Wette?
Die Metaplanet Aktie notiert deutlich unter dem Wert ihrer Bitcoin: mNAV 0,49, Verlust von rund 170 Millionen Dollar in neun Monaten, Ausschluss aus dem MSCI Japan Small Cap zum 30. November. Was hinter Japans größter Bitcoin-Treasury steckt, während der Bitcoin Kurs bei rund 61.900 Dollar liegt.
Die Bilanz
Wie viele Bitcoin hält Metaplanet – und was sind sie wert?
Zum 30. September 2026 hielt Metaplanet 44.000 Bitcoin. Die Anschaffungskosten betrugen laut CryptoTicker 684,5 Milliarden Yen, rund 4,29 Milliarden Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von 73.363 Dollar am Morgen des 12. November war der Bestand rund 3,23 Milliarden Dollar wert. Als Rechenbeispiel der Redaktion: Bei den rund 61.900 Dollar vom 20. November (CoinGecko, ohne Zeitstempel) wären es etwa 2,7 Milliarden Dollar, also deutlich weniger als der Einstand. Der Bestand kann seit dem 30. September abweichen.
Im dritten Quartal 2026 verkaufte Metaplanet laut CryptoTicker 10.000 Bitcoin zu durchschnittlich 78.925 Dollar und kaufte 11.000 zurück, netto kam ein Bitcoin-Zuwachs von 1.000 Coins heraus.
Warum schreibt die Metaplanet Aktie Verluste?
Nach einer Mitteilung des Unternehmens, über die stock3 berichtet, lag der Nettoverlust der ersten neun Monate 2026 bei rund 170 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 85 Millionen im Vorjahr. Auf das dritte Quartal entfielen rund 120 Millionen Dollar Verlust, vor allem durch Bewertungsverluste auf den Bitcoin-Bestand. Das operative Geschäft war positiv. Zugleich sind die Finanzierungskosten gestiegen: Metaplanet finanziert sich über Anleihen und durch Bitcoin besicherte Kredite.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Bitcoin-Bestand
|44.000 BTC
|30.09.2026
|Anschaffungskosten
|684,5 Mrd. Yen (rund 4,29 Mrd. US-Dollar)
|30.09.2026
|mNAV (Börsenwert)
|0,49
|12.11.2026
|mNAV (Unternehmenswert)
|0,72
|12.11.2026
|Aktienrückkauf bis
|60 Mrd. Yen oder 200 Mio. Aktien (bis Oktober 2027)
|laufend
|Wandelanleihe
|52 Mrd. Yen, ohne Zins, fällig 2031
|angekündigt 13.10.2026
Stände unterschiedlich datiert, siehe Spalte Stand.
Quelle: CryptoTicker 12.11.2026; stock3/BTC-ECHO 14.11.2026
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss für die Metaplanet Aktie?
Am 11. November kündigte MSCI an, Metaplanet zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index zu streichen. Dasselbe Schicksal droht der Strategy Aktie. Indexfonds müssen dann Positionen abgeben, wie viel Volumen dort betroffen ist, ist nicht belegt. Zur Gegenwehr läuft ein Rückkaufprogramm: Bis Ende Oktober hatte das Unternehmen rund 96,4 Millionen Aktien für 25,27 Milliarden Yen zurückgekauft.
FAQ: Antworten zur Metaplanet Aktie
Wie viele Bitcoin besitzt Metaplanet?
Laut CryptoTicker hielt Metaplanet zum 30.09.2026 insgesamt 44.000 Bitcoin.
Was bedeutet ein mNAV von 0,49?
Der Börsenwert entspricht rund der Hälfte des Bitcoin-Werts im Bestand. Das heißt: Der Markt zahlt keinen Aufschlag, sondern einen Abschlag auf die Bitcoin der Firma.
Gibt es eine Metaplanet Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Ähnlich aufgebaut ist die Strategy Aktie (MSTR) mit rund 850.000 Bitcoin. Coinbase und Miner wie MARA oder Riot haben andere Geschäftsmodelle.
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