Zum 30. September 2026 hielt Metaplanet 44.000 Bitcoin. Die Anschaffungskosten betrugen laut CryptoTicker 684,5 Milliarden Yen, rund 4,29 Milliarden Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von 73.363 Dollar am Morgen des 12. November war der Bestand rund 3,23 Milliarden Dollar wert. Als Rechenbeispiel der Redaktion: Bei den rund 61.900 Dollar vom 20. November (CoinGecko, ohne Zeitstempel) wären es etwa 2,7 Milliarden Dollar, also deutlich weniger als der Einstand. Der Bestand kann seit dem 30. September abweichen.

Im dritten Quartal 2026 verkaufte Metaplanet laut CryptoTicker 10.000 Bitcoin zu durchschnittlich 78.925 Dollar und kaufte 11.000 zurück, netto kam ein Bitcoin-Zuwachs von 1.000 Coins heraus.