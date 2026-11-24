Die Metaplanet Aktie (ISIN JP3481200008, Tokio-Kürzel 3350, in Frankfurt DN3) ist das japanische Gegenstück zur Strategy Aktie: ein börsennotierter Konzern, dessen Geschichte vor allem aus Bitcoin besteht. Während der Bitcoin Kurs am Dienstag gegen 14 Uhr MEZ bei rund 60.400 US-Dollar notiert (CryptoTicker, minus 1,4 Prozent in 24 Stunden), steckt Metaplanet in einer Doppelmühle: Der Bitcoin-Bestand von 44.000 Coins ist weniger wert als beim Kauf, und die Börse bewertet die Firma weit unter dem Wert der Bitcoin.
Metaplanet Aktie: 44.000 Bitcoin im Tresor, aber nur halber Börsenwert, Prognose gekappt und MSCI-Abgang am 30. November – Wie lange hält das Treasury-Modell?
Metaplanet (ISIN JP3481200008) hält 44.000 Bitcoin, wird aber an der Börse mit rund 0,5 Bitcoin-Substanzwert bewertet. Prognose gesenkt, MSCI-Index-Abgang, Rückkaufprogramm: Was das für die Metaplanet Aktie und den Bitcoin Kurs bedeutet.
Die Bewertung
Wie viel ist der Bitcoin-Schatz von Metaplanet wert?
Zum 30. September 2026 hielt Metaplanet 44.000 Bitcoin, wie cryptoticker.io am 12. November berichtet. Zum Kurs von damals 73.363 US-Dollar entsprach das rund 3,23 Milliarden Dollar, die Anschaffungskosten lagen laut dem Bericht bei 684,5 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 4,29 Milliarden Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von nun rund 60.400 Dollar liegt der Marktwert der Bestände rechnerisch noch tiefer, bei knapp 2,7 Milliarden Dollar (eigene Rechnung, Bestand unverändert angenommen).
Die Börse bewertet das Unternehmen noch niedriger: Nach BitcoinTreasuries.net lag der mNAV, also das Verhältnis aus Börsenwert und Bitcoin-Wert, am 12. November bei 0,49; auf Basis des Unternehmenswerts bei 0,72. Der Börsenwert betrug rund 1,6 Milliarden Dollar. Die Aktie notierte an dem Tag bei 229 Yen, rund 63 Prozent unter dem Schlusskurs von 613 Yen am 15. Januar 2026. Für den Nachmittag des 24. November zeigt ein verzögertes Kurswidget bei Börse Express einen Kurs von 1,02 Euro (Stand 13:31 Uhr).
Wichtig für die Einordnung: Ein mNAV unter 1 heißt nicht automatisch, dass die Aktie „billig“ ist. Er zeigt, dass der Markt Schulden, Finanzierungskosten und das Verwässerungsrisiko höher gewichtet als den reinen Bitcoin-Bestand.
Die Zahlen
Warum hat Metaplanet die Prognose gesenkt?
Nach den neun Monaten 2026 steht bei Metaplanet laut boerse-global (17.11.2026) ein Umsatz von 5,9 Milliarden Yen (plus 30,5 Prozent) und ein operativer Gewinn von 3,48 Milliarden Yen (plus 26,5 Prozent). Unter dem Strich steht jedoch ein Nettoverlust von 27,2 Milliarden Yen, nach einem Gewinn von 13,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Das sind umgerechnet etwa 170 Millionen Dollar, wie auch stock3 am 14. November schreibt. Ursache sind Bewertungsverluste auf die Bitcoin.
Am 13. November hat das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt: Der erwartete Umsatz sinkt von 16 auf 6,5 Milliarden Yen, der operative Gewinn von 11,4 auf 3 Milliarden Yen. Die Aktie verlor am 16. November 5,0 Prozent, am 19. November stand ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche, auf Sicht von sieben Tagen lag sie rund 11 Prozent im Minus (boerse-global).
|Kennzahl
|Alte Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz
|16,0 Mrd. Yen
|6,5 Mrd. Yen
|Operativer Gewinn
|11,4 Mrd. Yen
|3,0 Mrd. Yen
Prognose für das Geschäftsjahr 2026, Angaben in Milliarden Yen.
Quelle: boerse-global, 17. und 19.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet der MSCI-Abgang?
Am 11. November hat MSCI angekündigt, Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap Index zu streichen. Wirksam wird das zum Handelsschluss am 30. November 2026. Ebenfalls zum 30. November fällt die Strategy Aktie aus zwei MSCI-US-Indizes (boerse-global, 14.11.2026). Indexfonds, die diese Benchmarks nachbilden, müssen die Titel dann verkaufen. Für beide Treasury-Firmen bündelt sich damit ein Verkaufsdruck an einem Tag, der bei den ohnehin gedrückten Kursen kaum Puffer hat.
Hinzu kommt die Finanzierung: Metaplanet nutzt Stock Acquisition Rights, zinslose Anleihen und durch Bitcoin besicherte Kredite. Im dritten Quartal hat die Firma 10.000 Bitcoin für rund 789 Millionen Dollar verkauft und 11.000 Bitcoin zurückgekauft (cryptoticker). Am 13. Oktober folgte eine zinslose Wandelanleihe über 52 Milliarden Yen mit Fälligkeit 2031 und ein Rückkaufprogramm über bis zu 60 Milliarden Yen oder 200 Millionen Aktien bis Oktober 2027. Bis Ende Oktober waren davon rund 96,4 Millionen Aktien für 25,27 Milliarden Yen (rund 42 Prozent des Rahmens) zurückgekauft; eine Anleihe über 8 Milliarden Yen wurde am 2. November vorzeitig getilgt.
Ausblick
Welche Termine bewegen Metaplanet und Bitcoin?
Der 25. November bringt US-Inflationsdaten (PCE), am 27. November verfällt eine große Menge Bitcoin-Optionen, am 30. November greift der Index-Abgang, am 9. Dezember tagt die Fed. Im Rückkaufprogramm und bei den Bitcoin-Käufen oder -Verkäufen meldet Metaplanet Änderungen per Pflichtmitteilung.
Wie viele Bitcoin besitzt Metaplanet?
Metaplanet hielt zum 30. September 2026 laut cryptoticker.io und boerse-global 44.000 Bitcoin. Der Bestand ist damit deutlich kleiner als der von Strategy mit rund 851.000 Bitcoin.
Was bedeutet mNAV bei Krypto-Aktien?
Der mNAV vergleicht den Börsenwert mit dem Wert der gehaltenen Bitcoin. Bei über 1 zahlt der Markt einen Aufschlag, bei unter 1 einen Abschlag auf die Bitcoin-Substanz.
Warum fällt die Metaplanet Aktie stärker als der Bitcoin Kurs?
Die Aktie bündelt Bitcoin-Preis, Schulden, Verwässerung und Index-Verkäufe. Seit Januar verlor sie rund 63 Prozent, der Bitcoin Kurs fiel im gleichen Zeitraum deutlich weniger (Zahlen im Text, Zeiträume nicht identisch).
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