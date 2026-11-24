Zum 30. September 2026 hielt Metaplanet 44.000 Bitcoin, wie cryptoticker.io am 12. November berichtet. Zum Kurs von damals 73.363 US-Dollar entsprach das rund 3,23 Milliarden Dollar, die Anschaffungskosten lagen laut dem Bericht bei 684,5 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 4,29 Milliarden Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von nun rund 60.400 Dollar liegt der Marktwert der Bestände rechnerisch noch tiefer, bei knapp 2,7 Milliarden Dollar (eigene Rechnung, Bestand unverändert angenommen).

Die Börse bewertet das Unternehmen noch niedriger: Nach BitcoinTreasuries.net lag der mNAV, also das Verhältnis aus Börsenwert und Bitcoin-Wert, am 12. November bei 0,49; auf Basis des Unternehmenswerts bei 0,72. Der Börsenwert betrug rund 1,6 Milliarden Dollar. Die Aktie notierte an dem Tag bei 229 Yen, rund 63 Prozent unter dem Schlusskurs von 613 Yen am 15. Januar 2026. Für den Nachmittag des 24. November zeigt ein verzögertes Kurswidget bei Börse Express einen Kurs von 1,02 Euro (Stand 13:31 Uhr).