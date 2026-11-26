Die vierte Verhandlungsrunde der Metall- und Elektroindustrie in Mannheim ist auch nach einer Nachtsitzung ohne Ergebnis geblieben. Laut dpa gab es bis zum frühen Morgen (Meldungen von 05:47 und 05:59 Uhr) keine Einigung. Es geht um den Pilotabschluss für rund 3,7 Millionen Beschäftigte, an dem sich auch die Siemens Aktie, die Autoaktien und der gesamte Maschinenbau messen lassen müssen. Der DAX hatte am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und 1,3 Prozent im Minus geschlossen (Reuters/onvista, 26.11., 06:39 Uhr); vorbörslich deutete die IG-Indikation um 07:59 Uhr auf rund 25.180 Punkte.
Metall-Tarifrunde: Verhandlungsnacht in Mannheim ohne Einigung – wie teuer wird der Pilotabschluss für Siemens Aktie und Autoaktien?
Auch nach einer Nachtsitzung gibt es in Mannheim keinen Pilotabschluss für 3,7 Millionen Beschäftigte. 5 Prozent Forderung gegen 1,3 Prozent Angebot: Was die Tarifrunde für Siemens Aktie, Autoaktien, den DAX und Anleger bedeutet.
Der Stand
Wo stehen IG Metall und Gesamtmetall in der Tarifrunde – und was trennt sie noch?
Die Verhandlung im Congress Center Rosengarten begann am Mittwoch um 13:00 Uhr und lief über Nacht weiter. Pilotbezirke sind Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Auf Gewerkschaftsseite verhandeln Barbara Resch und Knut Giesler, auf Arbeitgeberseite Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und Arndt G. Kirchhoff (Metall NRW). Die IG-Metall-Spitze hatte beide Bezirke am Montag beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot zu verhandeln.
|Punkt
|IG Metall
|Gesamtmetall
|Entgelt
|5 % mehr Geld
|1,3 % ab Juli 2028
|Laufzeit
|12 Monate
|26 Monate
|Einmalzahlung
|–
|ja, unter Bedingungen aussetzbar
|Abweichungen vom Tarif
|tarifliche Regeln mit überprüfbaren Zusagen
|nur betrieblich mit dem Betriebsrat
Stand: 26.11.2026, frühe Morgenstunden. Ein Ergebnis lag in den ausgewerteten Meldungen bis 06:00 Uhr nicht vor.
Quelle: dpa (26.11.2026), WirtschaftsWoche (25.11.2026), aktiencheck.de
Der eigentliche Knackpunkt ist laut den vorliegenden Berichten nicht nur das Geld, sondern die Frage, wie Betriebe in Not vom Tarifvertrag abweichen dürfen. Die IG Metall will, dass solche Abweichungen tariflich geregelt werden und an überprüfbare Zusagen etwa bei Investitionen oder Beschäftigung gekoppelt sind. Die Arbeitgeber wollen das ausschließlich im Betrieb mit den Betriebsräten besprechen. Verhandlerin Resch wird mit dem Satz zitiert, Lohnverzicht allein rette keinen Job.
Die Bedeutung
Was bedeutet der Pilotabschluss für Löhne, Kosten und Konjunktur – und warum ist er so wichtig?
Ein Pilotabschluss wird in der Regel für die übrigen Tarifbezirke übernommen. Laut WirtschaftsWoche hängen daran etwa 25.000 Betriebe. Bei der Forderung von 5 Prozent stehen den Beschäftigten rechnerisch bei 4.000 Euro Monatsentgelt 200 Euro mehr zu, beim Arbeitgeberangebot von 1,3 Prozent wären es 52 Euro (Rechenbeispiel der Redaktion, keine Prognose). Die IG Metall hatte zuletzt mit bundesweiten 24-Stunden-Warnstreiks mobilisiert; nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich knapp 500.000 Beschäftigte.
Für Anleger ist das aus zwei Gründen relevant. Erstens bestimmt der Abschluss die Personalkosten der deutschen Industrie in einer Phase schwacher Auslastung. Zweitens hat die Tarifrunde Signalwirkung für die Konjunktur: Ein hoher Abschluss stützt den Konsum, belastet aber die Margen, ein niedriger Abschluss entlastet die Unternehmen, könnte aber die ohnehin schwache Kaufstimmung weiter drücken. Das NIM-Konsumklima lag für Dezember bei minus 30,2 Punkten (finanzen.at, 26.11., 07:59 Uhr).
Die Aktien
Was bedeutet die Tarifrunde für die Siemens Aktie, die Mercedes Aktie und die Autoaktien – und wo liegt der Kurstreiber?
Von den betroffenen Konzernen liegen für heute keine belegten Kursreaktionen auf die Tarifrunde vor. Marktberichte führen die Schwäche des DAX zuletzt eher auf den Ausverkauf bei KI- und Chipwerten sowie auf Zins- und Zollsorgen zurück. Für die Siemens Aktie steht heute zudem eine Betriebsräteversammlung mit rund 350 Teilnehmern an, im Anschluss laut dpa-AFX-Tagesvorschau um 17:00 Uhr eine IG-Metall-Kundgebung für die Tarifforderungen. Betroffen von Warnstreiks waren zuletzt auch Standorte großer Autobauer; Produktionsausfälle wurden nicht beziffert. Autoaktien wie die Mercedes Aktie, die BMW Aktie und die Volkswagen Aktie hängen allerdings zusätzlich an eigenen Themen wie Zöllen, China und dem separaten VW-Haustarif.
Termine
Welche Termine sind für Anleger jetzt wichtig – und wann kommt die Entscheidung?
26.11., 17:00 Uhr: IG-Metall-Kundgebung im Anschluss an die Siemens-Betriebsräteversammlung (laut dpa-AFX-Tagesvorschau).
26.11.: Ergebnis der Mannheimer Verhandlungsrunde erwartet; bis 06:00 Uhr lag keine Einigung vor.
27.11., 09:55 Uhr: Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit.
15.12.: nächste Gespräche im separaten VW-Haustarif in Zwickau.
Häufige Fragen zur Metall-Tarifrunde
Gibt es schon einen Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie?
Nach den vorliegenden Meldungen bis 06:00 Uhr am 26.11.2026 nicht. Die Verhandlung in Mannheim lief über Nacht weiter.
Wie viele Beschäftigte sind betroffen?
Der Pilotabschluss gilt für rund 3,7 Millionen Beschäftigte; laut WirtschaftsWoche folgen etwa 25.000 Betriebe direkt oder indirekt.
Was fordert die IG Metall, was bieten die Arbeitgeber?
Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit. Gesamtmetall bietet 1,3 Prozent ab Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit sowie eine Einmalzahlung.
Was bedeutet die Tarifrunde für die Siemens Aktie und den DAX?
Direkte Kurswirkungen sind für heute nicht belegt. Der Abschluss beeinflusst die Personalkosten der Industrie und damit mittelfristig Margen, Konsum und Konjunkturerwartungen.
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