Ein Pilotabschluss wird in der Regel für die übrigen Tarifbezirke übernommen. Laut WirtschaftsWoche hängen daran etwa 25.000 Betriebe. Bei der Forderung von 5 Prozent stehen den Beschäftigten rechnerisch bei 4.000 Euro Monatsentgelt 200 Euro mehr zu, beim Arbeitgeberangebot von 1,3 Prozent wären es 52 Euro (Rechenbeispiel der Redaktion, keine Prognose). Die IG Metall hatte zuletzt mit bundesweiten 24-Stunden-Warnstreiks mobilisiert; nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich knapp 500.000 Beschäftigte.

Für Anleger ist das aus zwei Gründen relevant. Erstens bestimmt der Abschluss die Personalkosten der deutschen Industrie in einer Phase schwacher Auslastung. Zweitens hat die Tarifrunde Signalwirkung für die Konjunktur: Ein hoher Abschluss stützt den Konsum, belastet aber die Margen, ein niedriger Abschluss entlastet die Unternehmen, könnte aber die ohnehin schwache Kaufstimmung weiter drücken. Das NIM-Konsumklima lag für Dezember bei minus 30,2 Punkten (finanzen.at, 26.11., 07:59 Uhr).