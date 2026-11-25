bricht die IG Metall die Arbeitgeber, oder streikt die Autoindustrie weiter?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 08:12 5 Min.

Vor der vierten Verhandlungsrunde in Mannheim steht die Metall- und Elektroindustrie unter Dauerdruck: 5 Prozent Forderung gegen 1,3 Prozent ab Juli 2028. Was die Streiks für Mercedes-Benz Aktie, BMW Aktie, Volkswagen Aktie und den DAX bedeuten können.

Beschäftigte an drei Tagen ganztägig im Warnstreik (IG Metall, 24.11.2026) 500.000 Forderung der IG Metall bei zwölf Monaten Laufzeit 5 % Dauerhafte Erhöhung im Angebot der Arbeitgeber, erst ab Juli 2028 1,3 % Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie 3,7 Mio. Quelle : IG Metall (Tarif-Ticker, 24.11.2026), all-electronics.de (23.11.2026)

Die Metall- und Elektroindustrie erlebt die härteste Tarifauseinandersetzung seit Jahren: Nach Angaben der IG Metall haben sich am Freitag, Montag und Dienstag rund 500.000 Beschäftigte an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Heute, am Mittwoch (25.11.2026), sitzen sich IG Metall und Arbeitgeber in Mannheim in einer vierten Verhandlungsrunde für Baden-Württemberg gegenüber. Für Anleger heißt das: Produktionsausfälle bei Mercedes-Benz (Aktie: MBG, ISIN DE0007100000), Porsche, BMW und Audi sowie ein Lohnabschluss, der die Kosten der Branche auf Jahre prägt. Der DAX schloss am Dienstag bei 25.017,81 Punkten (-1,3 Prozent, Xetra), die Vorbörse sah ihn gegen 07:00 Uhr bei rund 25.070 Punkten (IG, +0,2 Prozent).

Worum geht es in der Metall-Tarifrunde 2026?

Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit sowie verbindliche Regeln zur Beschäftigungs- und Standortsicherung. Die Arbeitgeber haben laut all-electronics.de (23.11.2026) eine differenzierbare Einmalzahlung im Juli 2027, eine dauerhafte Erhöhung von 1,3 Prozent erst ab Juli 2028 und eine Laufzeit von 26 Monaten bis Ende 2028 angeboten. Die Friedenspflicht war am 31. Oktober ausgelaufen; betroffen sind rund 3,7 Millionen Beschäftigte. Die Gewerkschaft sieht ein Angebot, das den Beschäftigten zu wenig bietet; die Arbeitgeberseite verweist auf die Lage der Industrie.

Die Positionen im Überblick Punkt IG Metall Arbeitgeber Entgelt 5 % 1,3 % ab Juli 2028 Laufzeit 12 Monate 26 Monate bis Ende 2028 Einmalzahlung – Juli 2027, differenzierbar Standortsicherung Verbindliche Regeln gefordert In den geprüften Quellen nicht genannt Rechenbeispiel der Redaktion: Bei 4.000 Euro Monatsentgelt entsprächen 5 Prozent 200 Euro, 1,3 Prozent 52 Euro. Quelle : all-electronics.de (23.11.2026), IG Metall Tarif-Ticker (24.11.2026)

Welche Werke und Aktien sind vom Warnstreik betroffen?

Am Freitag (20.11.) legten laut IG Metall 151.000 Beschäftigte aus mehr als 100 Betrieben die Arbeit nieder – die ersten 24-Stunden-Warnstreiks der Branche seit acht Jahren. Genannt werden unter anderem Audi in Ingolstadt (24.000), BMW in Dingolfing (18.000) und Bosch in Stuttgart-Feuerbach (11.000). Ab Montag kamen in Baden-Württemberg unter anderem Mercedes-Benz in Sindelfingen, Porsche in Zuffenhausen, Daimler Truck und Daimler Buses in Mannheim hinzu; in Hessen legten Opel in Rüsselsheim und erstmals auch Eisenach die Arbeit nieder. Am Dienstag standen an der Küste laut IG Metall rund 39.000 Beschäftigte still, davon etwa 21.500 bei Airbus in Hamburg.

01 Autoaktien im Fokus Mercedes-Benz Aktie, BMW Aktie, Volkswagen Aktie (über Audi) und Porsche Aktie sind über Werke direkt berührt. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich ausfallen, haben die Konzerne in den geprüften Quellen nicht beziffert. 02 Nutzfahrzeuge und Luftfahrt Daimler Truck Aktie und Airbus Aktie tauchen in den Streiklisten der IG Metall auf. Auch hier fehlt eine Angabe zu Produktionsausfällen. 03 Zulieferer Bosch und ZF sind genannt; beide sind nicht börsennotiert. Eine Kette aus Lieferunterbrechungen ist denkbar, aber nicht belegt.

Wie geht es heute in Mannheim weiter?

Die IG Metall Baden-Württemberg hat die Einladung von Südwestmetall zur vierten Runde angenommen; Verhandlungsort ist das Congress Center Rosengarten. Die IG-Metall-Spitze hatte am 23.11. die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, ein neues Arbeitgeberangebot entgegenzunehmen und zu verhandeln. Bezirksleiterin Barbara Resch verlangt ein verbessertes Angebot. Für einen unbefristeten Streik wäre eine Urabstimmung mit mindestens 75 Prozent Zustimmung nötig. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gab es bis Dienstag noch keinen Termin für eine vierte Runde.

Eine Einschätzung der Redaktion: Für die Börse zählt weniger die Höhe des Abschlusses allein als die Frage, ob die Streikwelle endet. Ein Abschluss, der die Streiks beendet, würde Planungssicherheit schaffen. Weitere Streiktage dagegen können Produktion und Auslieferungen belasten – wie stark, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ableiten.

Argumente der Gewerkschaft Die Beschäftigten fordern einen Ausgleich für gestiegene Preise.

Verbindliche Standortzusagen sollen Jobs in der Industriekrise sichern.

Die Warnstreiks zeigen hohe Mobilisierung. Argumente der Arbeitgeber und Risiken Die Arbeitgeber verweisen auf die schwache Lage der Industrie und Kostendruck.

Längere Streiks können Lieferketten und Quartalszahlen belasten.

Ein hoher Abschluss könnte Margen schmälern. Das ist keine Kursprognose und keine Anlageberatung; Aktien können im Wert fallen.

Was müssen Anleger jetzt beobachten?

Erstens das Ergebnis der Runde in Mannheim und mögliche Pilotabschlüsse, die für andere Bezirke Signalwirkung haben. Zweitens, ob die IG Metall nach einem Scheitern die Warnstreiks ausweitet oder eine Urabstimmung einleitet. Drittens die Quartalsberichte der Autokonzerne, in denen Streikfolgen auftauchen könnten. Am Freitag (27.11.) veröffentlicht die Bundesagentur um 09:55 Uhr die Arbeitslosenzahlen.

Häufige Fragen zur Metall-Tarifrunde

Wie viele Beschäftigte streiken? Laut IG Metall beteiligten sich am Freitag, Montag und Dienstag rund 500.000 Beschäftigte an ganztägigen Warnstreiks. Was bieten die Arbeitgeber? Laut all-electronics.de eine differenzierbare Einmalzahlung im Juli 2027 und 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028, Laufzeit 26 Monate. Was fordert die IG Metall? 5 Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit und verbindliche Regeln zur Standortsicherung. Was bedeutet der Streik für die Mercedes-Benz Aktie? Mercedes-Benz-Werke wie Sindelfingen sind betroffen; Auswirkungen auf Produktion und Kurs sind in den geprüften Quellen nicht belegt.