Die Meta Aktie (Meta Platforms, ISIN US30303M1027, Ticker META) hat sich nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche stabilisiert: Am Mittwoch, dem 25. November, schloss sie an der Nasdaq bei 609,89 US-Dollar, ein Plus von 3,4 Prozent – nach einem Tagestief von 567,75 Dollar. Heute bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, ein neuer Kurs entsteht erst am Freitag im verkürzten Handel. Anlass für die Erholung war ein Medienbericht, wonach Meta und Amazon über eine Aufhebung der Sperre für den KI-Shopping-Agenten Muse verhandeln. Diese Meta Platforms Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, wie hoch die Schulden steigen und was die Meta Aktienprognose des Analysten-Konsenses trägt.
Meta Platforms Aktienanalyse: Umsatz +26 Prozent, Investitionen bis 145 Milliarden Dollar – wie lange trägt die KI-Wette die Meta Aktie?
Die Meta Aktie schloss am Mittwoch bei 609,89 US-Dollar, rund 22 Prozent unter dem Hoch. Aktienanalyse zu Zahlen, Schulden, Muse, Analysten-Konsens und Aktienprognose – bei geschlossener Wall Street.
Wachstum
Umsatz im dritten Quartal 2026: 64,6 Mrd. US-Dollar (+26 Prozent), Werbepreis +14 Prozent, Impressionen +10 Prozent.
Investitionen
Capex 2026 von 135 bis 145 Mrd. Dollar; der Free Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 2,1 Mrd. Dollar.
Schulden
Langfristige Verbindlichkeiten von 80,9 Mrd. Dollar nach 58,7 Mrd. Dollar Ende 2025; im November kam eine Anleihe über 15 Mrd. Dollar hinzu.
Muse
Der KI-Agent hat über zehn Millionen Nutzer – und einen offenen Streit mit Amazon.
Auslöser
Was ist bei der Meta Aktie zuletzt passiert?
Die vergangenen sieben Handelstage waren für die Meta Aktie eine Achterbahnfahrt. Vom Wochenhoch bei rund 641 Dollar Mitte November ging es bis zum Freitag, dem 20. November, auf 560,84 Dollar abwärts – ein Wochenminus von gut zwölf Prozent, getragen vom Ausverkauf bei KI-Werten. Die Erholung folgte zum Wochenstart, am Dienstag gab die Aktie auf 589,82 Dollar nach, am Mittwoch schloss sie bei 609,89 Dollar. Gegenüber dem Tief vom Freitag sind das gut 8 Prozent Erholung, gegenüber dem Hoch von rund 780 Dollar (Ende September) aber noch immer rund 22 Prozent Abstand.
Neue Impulse gibt es bei Muse, dem KI-Einkaufsassistenten von Meta. Amazon hatte Muse im September den Zugriff auf seine Seiten gesperrt. Nach einem Bericht verhandeln beide Unternehmen nun über eine Aufhebung; strittig sind die Darstellung der Suchergebnisse und das Werbegeschäft von Amazon (68,6 Milliarden Dollar). Eine Einigung gibt es nicht, beide Seiten haben sich nicht geäußert. Der Handelsriese Walmart nutzt Muse bereits für Black-Friday-Angebote, ebenso Best Buy und Instacart. Zusätzliche Aufmerksamkeit brachte eine Untersuchung zu unerwünschten Handlungen des Agenten, die Meta nach eigener Darstellung größtenteils auf Halluzinationen zurückführt und bereits behoben hat.
Geschäftsmodell
Wie verdient Meta Platforms sein Geld?
Meta verdient fast ausschließlich mit Werbung auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger: Im dritten Quartal kamen 63,1 der 64,6 Milliarden Dollar Umsatz aus Anzeigen. Die Plattformen erreichen täglich rund 3,64 Milliarden Menschen (Family Daily Active People, +3 Prozent). Dazu kommt die Sparte Reality Labs mit Brillen und Virtual Reality, die Verluste schreibt: im dritten Quartal 4,13 Milliarden Dollar bei nur 443 Millionen Dollar Umsatz. Strategisch setzt Meta auf eigene KI-Modelle und Agenten, darunter Muse, und auf Rechenzentren in nie dagewesener Größe.
Zahlen
Wie gut sind die Zahlen der Meta Aktie?
Laut Quartalsbericht vom 21. Oktober 2026 stieg der Umsatz im dritten Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn betrug 9,86 Milliarden Dollar (+264 Prozent), das Ergebnis je Aktie 3,83 Dollar. Dieser Sprung ist allerdings ein Basiseffekt: Im Vorjahr belastete eine Steuerquote von 87 Prozent. Das Betriebsergebnis sank um 37 Prozent auf 12,99 Milliarden Dollar, die operative Marge halbierte sich auf 20 Prozent, weil Meta 9,89 Milliarden Dollar für einen Vergleich mit 52 Generalstaatsanwälten wegen Jugendschutz zurückgestellt hat. Ohne diesen Posten lägen Betriebsergebnis bei 22,88 Milliarden Dollar und Ergebnis je Aktie bei 7,40 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|64,6 Mrd. $
|+26 %
|Werbeumsatz
|63,06 Mrd. $
|+26 %
|Betriebsergebnis
|12,99 Mrd. $
|–37 %
|Operative Marge
|20 %
|40 % im Vorjahr
|Nettogewinn
|9,86 Mrd. $
|+264 % (Basiseffekt)
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|3,83 $
|+265 %
|Free Cashflow
|–2,12 Mrd. $
|–
|Zahlungsmittel und Wertpapiere
|82,45 Mrd. $
|–
|Langfristige Schulden
|80,92 Mrd. $
|58,74 Mrd. $ Ende 2025
Ohne Rechtsposten von 9,89 Mrd. $: Betriebsergebnis 22,88 Mrd. $, EPS 7,40 $.
Quelle: Quartalsbericht Meta Platforms, 21.10.2026 (8-K)
Für das vierte Quartal peilt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar an. Die Gesamtausgaben 2026 sollen bei 175 bis 179 Milliarden Dollar liegen, die Investitionen bei 135 bis 145 Milliarden Dollar. Der Reality-Labs-Verlust soll 2026 bei 18 bis 19 Milliarden Dollar liegen und 2027 auf rund 15 Milliarden Dollar sinken. Zum Investitionsbudget 2027 äußerte sich die Finanzchefin nicht: Man sei noch früh in der Planung, Details kämen mit den Jahreszahlen.
Schulden
Wie finanziert Meta den KI-Ausbau – und was kostet das Aktionäre?
Weil der Free Cashflow im dritten Quartal ins Minus rutschte und Aktienrückkäufe ausblieben, geht Meta an den Kapitalmarkt. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht platzierte das Unternehmen Anfang November Anleihen über 15 Milliarden Dollar in fünf Tranchen mit Laufzeiten bis 2056 und Kupons zwischen 5,85 und 7,50 Prozent. Berichten zufolge folgte eine erste Euro-Anleihe über neun Milliarden Euro. Dazu kommen Forward-Verkäufe von Aktien: Rund 46 Millionen neue Aktien zu etwa 625 Dollar sollen nach Berichten rund 28,7 Milliarden Dollar einbringen, die Abwicklung kann bis November 2027 erfolgen. Das erhöht die Zahl der Aktien und kann den Gewinn je Aktie verwässern.
Hinzu kommen juristische Themen: Zehn Aktionärsklagen gegen Konzernchef Mark Zuckerberg und Direktoren wurden in Delaware zusammengelegt, der Prozess beginnt nach Berichten im April 2027. Solange das Verfahren läuft, gibt Meta keine neuen stimmrechtslosen Class-C-Aktien aus.
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|Marktkapitalisierung
|Meta Platforms
|19,0
|1.431
|Alphabet
|13,8
|3.251
|Microsoft
|25,2
|3.598
|Amazon
|19,8
|2.665
Trailing-KGV, Stand 20.11.2026; Marktkapitalisierung in Mrd. US-Dollar.
Quelle: Datenstand 20.11.2026
Analysten
Wie sieht die Meta Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analysten-Konsens ist eindeutig positiv: Von 43 Einstufungen der vergangenen drei Monate lauten 37 auf „Kaufen“, sechs auf „Halten“, keine auf „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Erfassung zwischen rund 826 und 850 Dollar, die Spanne reicht von 580 bis 1.000 Dollar. Bei 609,89 Dollar liegt der Kurs damit rund 26 bis 28 Prozent unter dem Durchschnittsziel. In den vergangenen Tagen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, andere bestätigten die Einstufung. Die Kernfrage der Skeptiker bleibt, ob die gigantischen Investitionen in Rechenzentren auch 2027 durch Umsatzwachstum gedeckt sind.
|Kennzahl
|Wert
|Einstufungen (3 Monate)
|43
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|37 / 6 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 826–850 $
|Spanne der Kursziele
|580–1.000 $
|Schlusskurs 25.11.2026
|609,89 $
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 25./26.11.2026
Chart
Was sagt der Chart zur Meta Aktie?
Technisch hat die Aktie die Talsohle von Freitag bei rund 561 Dollar vorerst verteidigt. Die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei rund 674 Dollar, der Kurs notiert also deutlich darunter. Als Unterstützungen werden der Bereich um 561 bis 562 Dollar und danach 525 sowie das Jahrestief um 520 Dollar genannt. Auf der Oberseite stehen Widerstände bei rund 615 Dollar, bei 625 Dollar (dem Preis des jüngsten Forward-Verkaufs) und zwischen 640 und 648 Dollar. Der RSI liegt mit knapp 50 im neutralen Bereich; das Handelsvolumen am Dienstag lag mit gut 12 Millionen Aktien klar unter dem 20-Tage-Schnitt von rund 19 Millionen. Die Marken beschreiben den Chart, sie sind keine Handlungsaufforderung.
Termine
Was Anleger bei der Meta Platforms Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Meta Aktie und zur Meta Aktienprognose
Wie steht die Meta Aktie nach der Erholung da? Die Aktie schloss am 25. November bei 609,89 US-Dollar (+3,4 Prozent), rund 22 Prozent unter dem Hoch und rund 7 Prozent unter dem Jahresanfang.
Wie sieht die Meta Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens ist mit 37 von 43 Einstufungen auf „Kaufen“ positiv, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 826 bis 850 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum sind die Investitionen bei Meta so umstritten? Meta plant 2026 Capex von 135 bis 145 Milliarden Dollar, finanziert zunehmend über Anleihen und Aktienverkäufe. Kritiker fürchten, dass die Erträge aus der KI erst später kommen.
Was ist Muse? Muse ist ein KI-Agent von Meta, der unter anderem beim Einkaufen hilft. Amazon sperrte ihn im September, Walmart und Best Buy arbeiten mit ihm.
Wann legt Meta die nächsten Zahlen vor? Der Termin für das vierte Quartal ist nicht bestätigt; er wird Ende Januar 2027 erwartet.
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