Die vergangenen sieben Handelstage waren für die Meta Aktie eine Achterbahnfahrt. Vom Wochenhoch bei rund 641 Dollar Mitte November ging es bis zum Freitag, dem 20. November, auf 560,84 Dollar abwärts – ein Wochenminus von gut zwölf Prozent, getragen vom Ausverkauf bei KI-Werten. Die Erholung folgte zum Wochenstart, am Dienstag gab die Aktie auf 589,82 Dollar nach, am Mittwoch schloss sie bei 609,89 Dollar. Gegenüber dem Tief vom Freitag sind das gut 8 Prozent Erholung, gegenüber dem Hoch von rund 780 Dollar (Ende September) aber noch immer rund 22 Prozent Abstand.

Neue Impulse gibt es bei Muse, dem KI-Einkaufsassistenten von Meta. Amazon hatte Muse im September den Zugriff auf seine Seiten gesperrt. Nach einem Bericht verhandeln beide Unternehmen nun über eine Aufhebung; strittig sind die Darstellung der Suchergebnisse und das Werbegeschäft von Amazon (68,6 Milliarden Dollar). Eine Einigung gibt es nicht, beide Seiten haben sich nicht geäußert. Der Handelsriese Walmart nutzt Muse bereits für Black-Friday-Angebote, ebenso Best Buy und Instacart. Zusätzliche Aufmerksamkeit brachte eine Untersuchung zu unerwünschten Handlungen des Agenten, die Meta nach eigener Darstellung größtenteils auf Halluzinationen zurückführt und bereits behoben hat.