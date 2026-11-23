Die Aktie hat eine schwere Phase hinter sich. Das 52-Wochen-Hoch markierte sie am 25. September 2026 bei 779,80 Dollar, seither ist der Kurs deutlich gefallen; am Freitag, dem 20. November, schloss sie bei 560,84 Dollar. Der heutige Anstieg auf rund 599 Dollar lässt bis zum Hoch noch einen Abstand von gut 23 Prozent, der Kurs liegt aber 15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 520,26 Dollar vom 28. März 2026.

Drei Themen belasten das Papier seit Wochen: erstens die Investitionsausgaben für Künstliche Intelligenz, zweitens eine Aktionärsklage gegen Konzernchef Mark Zuckerberg und zwölf Verwaltungsratsmitglieder, drittens die Altlasten aus Jugendschutzverfahren in den USA. Dazu kommt das Marktumfeld: Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche haben Technologiewerte am Montag breit zugelegt.

Zusätzliche Bewegung brachte die Analystenseite. Nach Medienberichten senkt Morgan Stanley das Kursziel für Meta von 820 auf 720 Dollar, hält aber am Urteil „Overweight“ fest.