Die Meta Platforms Aktie (Ticker META, ISIN US30303M1027) ist am Montag der Rebound-Kandidat des Technologiesektors: Zum Wochenstart legt der Kurs an der Nasdaq um 6,8 Prozent auf 599,07 US-Dollar zu (Stand 20:08 Uhr MEZ, 14:08 Uhr in New York). Am Freitag hatte die Aktie noch 5,9 Prozent verloren und bei 560,84 Dollar geschlossen. Einen eigenen Auslöser nennt das Unternehmen nicht, die Erholung folgt der breiten Rally der Technologiewerte.
Meta Platforms Aktienanalyse: Capex-Angst, Klagen und ein Rebound-Montag – wie viel Luft hat die Aktie nach dem Sprung auf 599 Dollar?
Die Meta Platforms Aktie springt zum Wochenstart um 6,8 Prozent auf rund 599 US-Dollar, nachdem sie am Freitag auf 561 Dollar gefallen war. Die Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen, Charttechnik und der Aktienprognose von Morgan Stanley bis zum Konsens.
In dieser Meta Platforms Aktienanalyse ordnen wir den Sprung ein: Was steckt hinter den Zahlen zum dritten Quartal, warum sorgen Rechenzentrums-Investitionen von bis zu 145 Milliarden Dollar für Unruhe, und wie schätzen Analysten die Meta Aktie nach der heutigen Kurszielsenkung von Morgan Stanley ein? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de dabei nicht ab; die Meta Platforms Aktienprognose besteht ausschließlich aus Einschätzungen Dritter.
Auslöser
Was ist bei der Meta Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hat eine schwere Phase hinter sich. Das 52-Wochen-Hoch markierte sie am 25. September 2026 bei 779,80 Dollar, seither ist der Kurs deutlich gefallen; am Freitag, dem 20. November, schloss sie bei 560,84 Dollar. Der heutige Anstieg auf rund 599 Dollar lässt bis zum Hoch noch einen Abstand von gut 23 Prozent, der Kurs liegt aber 15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 520,26 Dollar vom 28. März 2026.
Drei Themen belasten das Papier seit Wochen: erstens die Investitionsausgaben für Künstliche Intelligenz, zweitens eine Aktionärsklage gegen Konzernchef Mark Zuckerberg und zwölf Verwaltungsratsmitglieder, drittens die Altlasten aus Jugendschutzverfahren in den USA. Dazu kommt das Marktumfeld: Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche haben Technologiewerte am Montag breit zugelegt.
Zusätzliche Bewegung brachte die Analystenseite. Nach Medienberichten senkt Morgan Stanley das Kursziel für Meta von 820 auf 720 Dollar, hält aber am Urteil „Overweight“ fest.
Das Unternehmen
Wie verdient die Meta Platforms Aktie ihr Geld?
Meta Platforms betreibt Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger und Threads. Zusammen erreichen die Dienste nach Unternehmensangaben täglich rund 3,64 Milliarden Menschen (plus 3 Prozent zum Vorjahr). Das Geld kommt fast vollständig aus der Werbung: Im dritten Quartal stieg die Zahl der Anzeigenimpressionen um 10 Prozent, der durchschnittliche Preis pro Anzeige um 14 Prozent.
Das zweite Standbein, Reality Labs mit Datenbrillen und Virtual Reality, schreibt Verluste: Meta rechnet 2026 mit 18 bis 19 Milliarden Dollar und 2027 mit rund 15 Milliarden Dollar. Hinzu kommt die KI-Strategie. Zuckerberg verfolgt das Ziel einer „persönlichen Superintelligenz für alle“; das erste große Modell „Muse“ hat nach Unternehmensangaben mehr als 10 Millionen Konten in den USA und Kanada, rund ein Viertel der Nutzer ruft es täglich auf.
Zahlen
Was zeigen die Zahlen zur Meta Platforms Aktienanalyse?
Im dritten Quartal 2026 (Bericht vom 21. Oktober) wuchs der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die Markterwartung von rund 63,3 Milliarden. Beim Gewinn verzerrt allerdings eine Rechtsrückstellung von 9,89 Milliarden Dollar das Bild. Ohne sie läge das Betriebsergebnis bei 22,9 Milliarden Dollar und die operative Marge bei rund 35 Prozent (eigene Rechnung auf Basis der Unternehmensangaben).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|64,6 Mrd. USD
|51,2 Mrd. USD
|Betriebsergebnis
|13,0 Mrd. USD
|20,5 Mrd. USD
|Operative Marge
|20 %
|40 %
|Nettogewinn
|9,86 Mrd. USD
|2,71 Mrd. USD
|EPS
|3,83 USD
|1,05 USD
|EPS ohne Rückstellung
|7,40 USD
|–
Die Rechtsrückstellung von 9,89 Mrd. USD (Jugendschutzverfahren) belastet Betriebsergebnis, Marge und Gewinn im Q3 2026. EPS = verwässerter Gewinn je Aktie.
Quelle: Meta Platforms, Quartalsmitteilung vom 21.10.2026
Der operative Cashflow lag im dritten Quartal bei 32,8 Milliarden Dollar, die Investitionen inklusive Finanzierungsleasing bei 34,9 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein negativer freier Cashflow von 2,1 Milliarden Dollar. Die langfristigen Schulden stiegen auf 80,9 Milliarden Dollar (Ende 2025: 58,7 Milliarden), dem stehen liquide Mittel und Wertpapiere von 82,5 Milliarden Dollar gegenüber.
Der Ausblick: Für das vierte Quartal peilt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar an. Die Investitionen 2026 sollen 135 bis 145 Milliarden Dollar erreichen (zuvor 130 bis 145 Milliarden), die Gesamtkosten 175 bis 179 Milliarden Dollar. Für 2027 nennt das Unternehmen keine Zahl, kündigt aber weiter deutlich steigende KI-Investitionen an. Genau hier setzt die Sorge der Anleger an.
Bewertung
Wie teuer ist die Meta Aktie im Vergleich?
Auf Basis des Freitagsschlusses von 560,84 Dollar lag das KGV auf die letzten zwölf Monate bei 19,1 und das erwartete KGV bei 17,0. Beim heutigen Kurs von 599 Dollar sind es rechnerisch etwa 20,4 beziehungsweise 18,2. Damit liegt die Meta Aktie bei den erwarteten Gewinnen unter Alphabet, Microsoft und Amazon.
|Unternehmen
|KGV trailing
|KGV erwartet
|Meta Platforms
|19,1
|17,0
|Alphabet
|13,9
|19,3
|Microsoft
|25,3
|23,3
|Amazon
|20,0
|25,0
|64,7
|8,9
|Snap
|– (Verlust)
|7,4
Meta: Werte bei 560,84 USD; bei 599 USD rechnerisch rund 20,4 (trailing) bzw. 18,2 (Forward). Pinterest-Stand 06.11., Snap-Stand 30.10.2026; die Datenreihen sind nicht vollständig vergleichbar und nicht gegengeprüft.
Quelle: Marktdatenauswertung der Redaktion, Stand 20./21.11.2026
Auffällig: Bei Alphabet liegt das trailing-KGV unter dem erwarteten, bei Pinterest und Snap sind die Daten älter und wegen Sondereffekten kaum vergleichbar. Als Orientierung taugt vor allem der Vergleich mit den KI-Schwergewichten Microsoft und Amazon. Meta zahlt zudem eine Dividende von zuletzt 2,10 Dollar je Aktie; für 2026 wird laut Konsens mit 1,87 Dollar gerechnet.
Analysten
Wie sieht die Meta Platforms Aktienprognose der Analysten aus?
Das Analystenlager ist überwiegend positiv. Rund 62 Analysten decken die Aktie ab, das Gesamturteil lautet „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand zwischen etwa 848 und 875 Dollar (Konsens, Stand 21. bis 23.11.2026). Zum heutigen Kurs ergäbe das rechnerisch einen Abstand von rund 42 bis 46 Prozent; eine genaue Aufteilung nach Kauf, Halten und Verkaufen liegt uns nicht belegt vor.
Die jüngste Änderung kommt von Morgan Stanley: Das Haus senkt das Kursziel am 23. November 2026 von 820 auf 720 Dollar (minus 12 Prozent), belässt das Rating aber bei „Overweight“. Rechnerisch liegt das Ziel gut 20 Prozent über dem heutigen Kurs.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|rund 62
|Gesamturteil
|Strong Buy
|Durchschnittliches Kursziel
|848 bis 875 USD
|Morgan Stanley (23.11.2026)
|Overweight, Kursziel 720 USD (zuvor 820 USD)
|Abstand Kurs zu Morgan-Stanley-Ziel
|rund +20 %
Der Konsens variiert je nach Datenanbieter und Stichtag. Der Abstand zum Kurs von 599,07 USD ist eine eigene Rechnung.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 21. bis 23.11.2026), Morgan Stanley Research (23.11.2026)
Hinweis zur Weitergabe: Die Kursziel- und Ratingangaben in diesem Artikel sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Quelle der Weitergabe ist Morgan Stanley Research (Analystenstudie vom 23.11.2026); die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Meta Aktie?
Technisch bleibt das Bild trotz des Sprungs angeschlagen. Zuletzt lag die 50-Tage-Linie bei rund 677 Dollar und die 200-Tage-Linie bei etwa 629 Dollar (Stand 20./21.11.). Mit 599 Dollar notiert die Aktie rund 5 Prozent unter der 200-Tage- und gut 11 Prozent unter der 50-Tage-Linie (eigene Rechnung). Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag am Freitag bei etwa 30 und damit an der Schwelle zum überverkauften Bereich; nach dem heutigen Anstieg dürfte er höher stehen. Als markante Marken beschreibt die Chartlage das 52-Wochen-Tief bei 520 Dollar und die 200-Tage-Linie als nächsten Widerstand.
Pro und Contra
Was spricht für und gegen die Meta Platforms Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Meta Aktie weiter? Die Aktienprognose im Szenario
Wie sich die Meta Aktie entwickelt, hängt nach der Marktdiskussion vor allem an drei Fragen. Erstens: Wie hoch fallen die Investitionen 2027 aus, und zahlen sie sich im Werbegeschäft aus? Analysten mit hohen Kurszielen verweisen auf das stabile Umsatzwachstum und die Marge ohne Sondereffekte; Skeptiker gewichten die Ausgaben- und Kapitalseite stärker, wie die Kurszielsenkung von Morgan Stanley zeigt. Zweitens: Wie teuer werden die Rechtsstreitigkeiten? Drittens: Hält die Erholung an den Börsen, die den heutigen Sprung getragen hat?
Der Konsens liegt je nach Datenstand bei 848 bis 875 Dollar, Morgan Stanley nennt 720 Dollar. Diese Zahlen sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Meta Platforms Aktie jetzt?
Fortlaufend: Verlauf der Technologiewerte nach der Erholung, insbesondere Nvidia und die großen KI-Investoren.
Rechtsstreit: Entscheidung im Delaware-Verfahren zur Class-C-Struktur und die Verfahren zu Jugendschutz.
19. Januar 2027: Start stimmrechtsloser Class-C-Aktien als Aktiendividende (Effekt ähnlich einem 2:1-Split).
Anfang Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum vierten Quartal (Termin laut Datenanbietern, noch unbestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Meta Platforms Aktie
Warum steigt die Meta Aktie heute? Das Unternehmen hat keine eigene Nachricht veröffentlicht. Die Aktie profitiert von einer breiten Erholung der Technologiewerte nach dem Ausverkauf der Vorwoche; ein einzelner Auslöser ist nicht belegt.
Wie hoch ist die Meta Platforms Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Datenstand bei 848 bis 875 Dollar, Morgan Stanley nennt 720 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter; eine garantierte Entwicklung gibt es nicht.
Wie teuer ist die Meta Aktie? Das erwartete KGV liegt bei rund 17 bis 18, das trailing-KGV bei etwa 19 bis 20. Zum Vergleich: Microsoft liegt bei 23, Amazon bei 25 (erwartet).
Zahlt Meta eine Dividende? Ja. Zuletzt waren es 2,10 Dollar je Aktie, für 2026 wird mit 1,87 Dollar gerechnet.
Wann legt Meta die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich Anfang Februar 2027, genauer Termin laut Datenanbietern noch unbestätigt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Meta Platforms (META): Kaufen, Kursziel 720,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley Research vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 21:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 21:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.