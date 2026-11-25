Die aktuelle Meta Platforms-Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 23.11.2026 offenbart die zentrale Herausforderung des amerikanischen Technologiegiganten. Analyst Brian Nowak senkt das Kursziel von 820 auf 720 USD, bestätigt aber unverändert das Rating "overweight". Die um 14 Milliarden USD erhöhten Schätzungen für die operativen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2027 sowie die erheblich reduzierten Gewinnprognosen für 2027 und 2028 zeigen, welche finanziellen Dimensionen die KI-Offensive inzwischen erreicht hat. Dennoch verfügt Meta Platforms mit seinem erfolgreichen Werbegeschäft, seiner globalen Nutzerbasis und seinen zahlreichen KI-Initiativen über attraktive langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Jetzt muss Mark Zuckerberg beweisen, dass sich die gigantischen Investitionen nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich rechtfertigen lassen. Gelingt dieser Balanceakt, könnte sich die gegenwärtige Skepsis der Börse langfristig als übertrieben erweisen. Das von Brian Nowak und Morgan Stanley ausgegebene Kursziel 720 USD eröffnet gegenüber dem Kurs von 589,82 USD jedenfalls ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 22,1 Prozent.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

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