Laut Mark Zuckerberg im Q3-Call haben in anderthalb Monaten mehr als 10 Mio. Menschen in den USA und Kanada einen Muse-Agenten eingerichtet (CNBC). Sensor Tower meldet mehr als 2,5 Mio. tägliche Nutzer und eine Rückkehrquote von 73% am Tag nach der Installation, fast doppelt so hoch wie bei ChatGPT. Ab Tag 8 oder 9 liegt ChatGPT bei der Bindung vorn.