JPMorgan habe das Kursziel für die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) von 940 auf 775 USD gesenkt und das Rating "overweight" bestätigt. Das Papier sei auf das Kursniveau vor der Einführung von Muse zurückgefallen, wodurch sich eine attraktive Kaufgelegenheit eröffne. Auf dem aktuellen Kursniveau würden die Fortschritte bei der Modellentwicklung von Meta Superintelligence Labs sowie die neuen KI-Produktchancen rund um Muse und das Geschäft mit Unternehmenskunden kaum oder überhaupt nicht in der Bewertung berücksichtigt. Nach Einschätzung von JPMorgan seien sowohl die Ergebnisse des dritten Quartals als auch der Ausblick auf das vierte Quartal solide ausgefallen. Allerdings räume die Investmentbank ein, dass die für 2027 erwarteten Aufwendungen und Investitionsausgaben der entscheidende Belastungsfaktor seien. JPMorgan habe seine Schätzungen für Meta Platforms gesenkt, nachdem höhere Aufwendungen und ein zusätzlicher Kapitalbedarf in die Prognosen eingearbeitet worden seien, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)