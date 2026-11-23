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Meta Platforms Aktie: Abwärtsdynamik nimmt zu

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 08:58 2 Min. UBS

Die Meta-Aktie verliert auf Wochensicht 12,6% und nähert sich dem September-Tief bei 556,10 USD.

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Die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker: META) ist am Freitag weiter unter Druck geraten und dabei auf ein neues November-Tief zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nach Kursverlusten von rund 15% im Oktober sei die Aktie von Meta Platforms im laufenden Monat zunächst um den GD200 gependelt. In der vergangenen Handelswoche sei jedoch neue Abwärtsdynamik aufgekommen, sodass die Papiere – nach einem Tagesverlust von 3,3% am Donnerstag – zum Wochenschluss noch einmal um weitere 5,9% auf 560,84 USD eingebrochen seien. Auf Wochensicht hätten damit Abgaben von 12,6% zu Buche gestanden. Ausblick: In einem schwachen Marktumfeld sei es für die Aktie von Meta Platforms am Freitag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten zurückgegangen. Das Short-Szenario: Im Chart rücke nun bereits das September-Tief in den Fokus, das bei 556,10 USD eine kleinere Unterstützung bilde. Darunter wäre der nächste Halt am August-Tief bei 537,27 USD zu finden, ehe auf das Juli-Tief bei 524,49 USD und auf das aktuelle Jahrestief vom 27. März bei 520,26 USD geachtet werden sollte. Würden diese Tiefpunkte unterboten, könnte es zu weiteren Kursverlusten in Richtung 500,00 USD kommen – Schließung des offenen Gaps vom 23. April 2025 inklusive. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne der erste Widerstand dagegen jetzt am Zwischentief vom 5. November bei 583,80 USD angetragen werden. Darüber müsste anschließend das am Freitag neu entstandene Abwärts-Gap mit einem Anstieg auf 596,22 USD geschlossen werden, bevor eine Erholung bis in den Bereich der Doppelhürde aus der langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 628,59 USD bzw. 638,78 USD) denkbar wäre. Für neue Long-Impulse sollte es allerdings im Anschluss auch über das derzeitige November-Hoch bei 648,45 USD hinausgehen. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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