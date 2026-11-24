Die Zahlen sind groß. Fitch beziffert die Hyperscaler-Emissionen 2026 bis zum 11. November auf rund 277 Milliarden Dollar, nach etwa 108 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und unter 50 Milliarden pro Jahr bis 2024. 61 Prozent der Laufzeiten liegen über sieben Jahre, 28 Prozent über 20 Jahre. Die Europäische Zentralbank warnte in ihrem Finanzstabilitätsbericht vom 17. November, Hyperscaler hielten knapp 8 Prozent der Euro-Investment-Grade-Anleihen mit mehr als zehn Jahren Laufzeit und stellten knapp 10 Prozent der Brutto-Euro-Emissionen 2026; ihre wachsende Präsenz könne Verluste verstärken, wenn KI-Erlöse enttäuschen.

Dass Investoren zugleich selektiver werden, zeigt ein Vergleich innerhalb der Meta-Papiere: Die Dollar-Anleihe 2056 handelte laut Bloomberg-Daten, die Fitch zitiert, rund 2,2 Prozentpunkte über US-Staatsanleihen und damit etwa 0,9 Punkte weiter als eine vergleichbare Anleihe aus dem April. Zum April-Deal über 25 Milliarden Dollar meldete Bloomberg Government 96 Milliarden Dollar Orders nach 125 Milliarden bei der Emission im Oktober 2025, mit Anzeichen von Ermüdung. Meta begründet die Emission laut Prospekt mit allgemeinen Unternehmenszwecken; Reuters berichtete unter Berufung auf ein Lead-Manager-Memo von KI-Infrastruktur.