Meta Platforms hat sein Euro-Debüt als Anleiheemittent mit einem Paukenschlag absolviert: 9 Milliarden Euro in sechs Tranchen, Laufzeiten von 2031 bis 2065, Kupons von 4,30 bis 6,40 Prozent. Das Orderbuch lag nach Berichten von Bloomberg und Reuters bei 53 Milliarden Euro, dem Rekord für ein Euro-Debüt. Die Meta Anleihe ist damit ein Gradmesser dafür, wie viel Geld Investoren für die KI-Investitionen der Technologiekonzerne bereitstellen und zu welchem Preis.
Meta Anleihe: 9 Milliarden Euro in sechs Tranchen, bis zu 6,40 Prozent Kupon bis 2065 – Was verlangt der Markt für das KI-Risiko?
Meta Platforms hat Anfang November bei seinem Euro-Debüt 9 Milliarden Euro in sechs Tranchen aufgenommen, mit Laufzeiten bis 2065 und Kupons von 4,30 bis 6,40 Prozent. Das Orderbuch lag laut Bloomberg bei 53 Milliarden Euro. Was die Meta-Anleihe über den Anleihemarkt und die KI-Finanzierung verrät.
Stand der Angaben: Pricing am 4. November 2026, Settlement am 12. November 2026; Informationen aus Sekundärquellen, ohne Börsenkurs mit Uhrzeit. Die Anleihen von Meta Platforms (Nasdaq: META) sind in Euro denominiert und sollen nach Angaben von PPC Land an die Nasdaq Bond Exchange gebracht werden. Ratings gelten für den Konzern, nicht notwendigerweise für jede Tranche: S&P hat Meta nach Berichten von 24/7 Wall St. und PPC Land am 30. Oktober 2026 mit AA- und negativem Ausblick geführt; die Formulierungen der Quellen widersprechen sich, ob der Ausblick neu gesetzt oder bestätigt wurde.
Die Konditionen
Welche Konditionen hat die Meta-Anleihe in Euro?
Nach Angaben von PPC Land, die sich auf einen 8-K und die Prospektergänzung stützen, besteht die Emission aus sechs festverzinslichen Tranchen. Die Ausgabepreise lagen nahe 100 Prozent, bei der langlaufenden Tranche 2065 allerdings bei 99,446 Prozent. Der Kupon ist der feste jährliche Zins in Prozent des Nennwerts; die Rendite hängt vom Kaufkurs ab.
|Fälligkeit
|Volumen
|Kupon
|Ausgabepreis
|2031
|1,75 Mrd. €
|4,300 %
|99,914 %
|2033
|1,25 Mrd. €
|4,650 %
|99,977 %
|2035
|1,00 Mrd. €
|4,900 %
|99,803 %
|2038
|1,75 Mrd. €
|5,400 %
|99,774 %
|2044
|1,75 Mrd. €
|6,050 %
|99,988 %
|2065
|1,50 Mrd. €
|6,400 %
|99,446 %
ISINs konnten nicht belegt werden. Spreads je Tranche nennt nur eine Sekundärquelle und sind unbestätigt.
Quelle: PPC Land, 14.11.2026 (laut 8-K und Prospektergänzung)
Zur Einordnung des Risikoaufschlags nennt FourWeekMBA Spreads von 103 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz für die Tranche 2031 bis 333 Basispunkte für die Tranche 2065; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Bloomberg berichtete laut dieser Quelle, Meta zahle bei ähnlichen Laufzeiten etwa das 1,4-Fache des Aufschlags von Alphabet. Nach dem Pricing lagen laut Bloomberg am 5. November alle sechs Tranchen über dem Ausgabekurs.
Das große Bild
Wie groß ist die KI-Verschuldung der Technologiekonzerne?
Die Zahlen sind groß. Fitch beziffert die Hyperscaler-Emissionen 2026 bis zum 11. November auf rund 277 Milliarden Dollar, nach etwa 108 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und unter 50 Milliarden pro Jahr bis 2024. 61 Prozent der Laufzeiten liegen über sieben Jahre, 28 Prozent über 20 Jahre. Die Europäische Zentralbank warnte in ihrem Finanzstabilitätsbericht vom 17. November, Hyperscaler hielten knapp 8 Prozent der Euro-Investment-Grade-Anleihen mit mehr als zehn Jahren Laufzeit und stellten knapp 10 Prozent der Brutto-Euro-Emissionen 2026; ihre wachsende Präsenz könne Verluste verstärken, wenn KI-Erlöse enttäuschen.
Dass Investoren zugleich selektiver werden, zeigt ein Vergleich innerhalb der Meta-Papiere: Die Dollar-Anleihe 2056 handelte laut Bloomberg-Daten, die Fitch zitiert, rund 2,2 Prozentpunkte über US-Staatsanleihen und damit etwa 0,9 Punkte weiter als eine vergleichbare Anleihe aus dem April. Zum April-Deal über 25 Milliarden Dollar meldete Bloomberg Government 96 Milliarden Dollar Orders nach 125 Milliarden bei der Emission im Oktober 2025, mit Anzeichen von Ermüdung. Meta begründet die Emission laut Prospekt mit allgemeinen Unternehmenszwecken; Reuters berichtete unter Berufung auf ein Lead-Manager-Memo von KI-Infrastruktur.
Einordnung
Was bedeutet die Meta-Anleihe für Anleger und den Anleihemarkt?
Für Anleger zeigt die Emission, dass Unternehmensanleihen von Technologiekonzernen inzwischen ein eigenes Segment bilden, das mit Staats- und Bankanleihen um Geld konkurriert. Wer Anleihen großer Emittenten hält oder über Fonds und ETFs besitzt, hat damit indirekt Anteil an der KI-Finanzierung. Für die Meta-Aktie ist die Anleihe zweischneidig: Sie sichert Kapital für Investitionen, erhöht aber die Zinslast und die Abhängigkeit von Marktstimmung. Für Unternehmen außerhalb der Branche kann das schiere Volumen die Finanzierungskosten treiben, wenn Investoren Mittel umschichten; Pimco sieht nach einem Bericht der Börsen-Zeitung allerdings keine Verdrängung anderer Segmente.
Häufige Fragen zur Meta-Anleihe
Was ist die Meta-Anleihe? Es handelt sich um sechs Euro-Tranchen über insgesamt 9 Milliarden Euro, die am 4. November 2026 bepreist und am 12. November abgerechnet wurden.
Wie hoch ist der Kupon der Meta-Anleihe? Er reicht von 4,300 Prozent (Fälligkeit 2031) bis 6,400 Prozent (Fälligkeit 2065).
Welche Bonität hat Meta? S&P führt Meta nach Berichten mit AA- und negativem Ausblick; Angaben von Moody's und Fitch konnten wir nicht belegen.
Kann man Meta-Anleihen kaufen? Die Papiere sind für institutionelle Investoren platziert; ob und wo Privatanleger sie handeln können, hängt von der Börsennotierung und der Bank ab.
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