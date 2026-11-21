Ein Gründer, der mit 13 Prozent des Kapitals 60 Prozent der Stimmen kontrolliert – und Aktionäre, die das nicht länger hinnehmen wollen. Am Freitag fiel die Meta-Aktie um 5,93 Prozent auf 560,84 Dollar und gab damit stärker nach als der Nasdaq 100. Auslöser war der Crash an der Nasdaq – doch zusätzlich Gewicht hat der Rechtsstreit in Delaware, wegen dem Meta die Ausgabe einer neuen, stimmrechtslosen Aktiengattung vorerst stoppt. Diese Meta Aktienanalyse zeigt, was auf dem Spiel steht.
Meta Aktienanalyse: Zuckerberg kontrolliert 60 Prozent der Stimmen, Aktionäre ziehen vor Gericht – und die Aktie fällt um 5,9 Prozent. Wer bremst den Gründer?
Die Meta-Aktie verlor am Crash-Freitag 5,93 Prozent und schloss bei 560,84 Dollar. Gleichzeitig legt der Konzern seine umstrittene Aktienstruktur auf Eis, nachdem Aktionäre in Delaware geklagt haben. Zuckerberg hält 60,6 Prozent der Stimmrechte bei nur rund 13 Prozent Kapitalanteil. Unsere große Meta Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Streit steckt, wie es um Zahlen und Bewertung steht und welche Marken jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- Sitz
- Menlo Park, Kalifornien
- ISIN
- US30303M1027
- WKN
- A1JWVX
- Handelssymbol
- META
- US-Handelssymbol
- META (Nasdaq)
- Kurs
- 560,84 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,3 Billionen Euro
- Vorstandschef
- Mark Zuckerberg
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de; Stimmrechte Stand Anfang Oktober 2026
Die Stammdaten für Anleger: Die Meta-Aktie trägt die ISIN US30303M1027 und die WKN A1JWVX. Das Handelssymbol lautet META, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol META gehandelt.
Der Streit
Klasse C: warum Aktionäre Zuckerberg bremsen
Die Meta Aktienanalyse beginnt nicht mit einer Kennzahl, sondern mit einer Machtfrage.
Der Verwaltungsrat hatte am 19. Oktober eine neue, stimmrechtslose Aktienklasse gebilligt, die erste Ausgabe war für den 19. Januar 2027 geplant. Zuckerberg hätte damit Aktien verkaufen können, ohne seine rund 60 Prozent der Stimmrechte zu verwässern. Anlass war eine in Kalifornien geplante Milliardärssteuer, die die Wähler Anfang November ablehnten. Mehrere Aktionäre klagten in Delaware, darunter laut Bericht der kalifornische Lehrerpensionsfonds CalSTRS und der dänische Versicherer PFA Pension. Am 18. November erklärte sich Meta in einer Vereinbarung bereit, während des Verfahrens keine Aktien der Klasse C auszugeben. Die Verhandlung ist für den 19. bis 23. April 2027 angesetzt, Metas Antwort auf die Klage ist bis zum 24. November fällig. Für die Meta-Aktie ist der Streit ein Governance-Risiko: Er trifft den Kern der Frage, wer Meta kontrolliert.
Die Machtverhältnisse
Zuckerberg hielt Anfang Oktober 60,6 Prozent der Stimmrechte bei etwa 13,4 Prozent des Kapitals.
Der Plan
Neue stimmrechtslose Aktien für KI-Ausbau, Mitarbeitervergütung und Übernahmen, ohne die Stimmenmehrheit zu verwässern.
Der Haken
Der ursprüngliche Anlass, die Milliardärssteuer, ist nach der Ablehnung durch die Wähler entfallen.
Die Zahlen
Umsatz 64,6 Milliarden: aber die Kosten laufen davon
Im dritten Quartal erzielte Meta einen Umsatz von 64,6 Milliarden Dollar. Doch Kosten und Ausgaben stiegen um 68 Prozent – die operative Marge schrumpfte rechnerisch auf rund 20 Prozent. Am 22. Oktober verlor die Aktie auf diese Zahlen um knapp 6 Prozent. Am 19. November platzierte Meta zudem eine Anleihe über 9 Milliarden Euro in sechs Tranchen bei einem Orderbuch von 53 Milliarden Euro – ein Zeichen, dass das Vertrauen der Anleihegläubiger intakt ist, während die KI-Investitionen den Finanzierungsbedarf erhöhen.
Der Chart
Marken im Blick: 200-Tage-Linie und Jahrestief
Vor dem Crash-Freitag lag die Meta-Aktie knapp unter der 200-Tage-Linie bei etwa 630 Dollar. Die seit dem Augusttief steigende Trendlinie trug den Kurs; bricht sie, rückt laut Chartbeobachtern das Jahrestief bei 520 Dollar in den Blick. Mit dem Schlusskurs von 560,84 Dollar liegt die Aktie nun rund 11 Prozent unter der 200-Tage-Linie und noch rund 8 Prozent über dem Jahrestief.
Meta-Aktie: Wichtige Kursmarken
Dollar
Schlusskurs vom 20. November, übrige Marken laut Medienberichten; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: aktiencheck.de-Kursdaten, trading-treff, boerse-express; Stand 20. November 2026
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Monatshoch Anfang November
|638
|200-Tage-Linie
|630
|Schluss 20. November
|560,84
|Jahrestief
|520
Die Bewertung
KGV um 19: günstig für ein Billionen-Unternehmen?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 19 und einem Börsenwert von rund 1,3 Billionen Euro ist die Meta-Aktie deutlich günstiger bewertet als viele KI-Konkurrenten. Dafür verlangt der Markt einen Abschlag: Die Kosten wachsen schneller als der Umsatz, der Gründer kontrolliert alles, und die Rechtsrisiken häufen sich. Analystenziele waren auf der Kursseite zum Redaktionsschluss nicht verfügbar; sie sollten vor einer Entscheidung geprüft werden.
Die Szenarien
Meta Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Termine prägen die nächsten Wochen: die Antwort auf die Klage am 24. November und die Entwicklung am Nasdaq.
Szenario 1: Beruhigung
Der Ausverkauf endet, der Rechtsstreit bleibt unspektakulär. Dann könnte die Meta-Aktie die Zone um 600 Dollar zurückerobern.
Szenario 2: Seitwärts im Nebel
Die Aktie pendelt zwischen 540 und 600 Dollar, bis die Kosten für KI und der Prozess mehr Klarheit bringen.
Szenario 3: Das Jahrestief wird getestet
Hält die Trendlinie nicht, rückt das Jahrestief bei 520 Dollar in den Blick.
Häufige Fragen zur Meta Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Meta-Aktie?
Die ISIN lautet US30303M1027, die WKN A1JWVX, das Handelssymbol und US-Handelssymbol META (Nasdaq).
Wie viele Stimmrechte hält Mark Zuckerberg?
Rund 60,6 Prozent der Stimmrechte bei einem wirtschaftlichen Anteil von etwa 13,4 Prozent (Stand Anfang Oktober 2026).
Warum hat Meta die neue Aktienklasse gestoppt?
Weil Aktionäre in Delaware geklagt haben; Meta gab die Ausgabe während des Verfahrens vorläufig nicht aus.
Wie hoch ist das KGV der Meta-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 19.
Wann beginnt der Prozess?
Laut Berichten am 19. April 2027 in Wilmington.
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