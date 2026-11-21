Der Verwaltungsrat hatte am 19. Oktober eine neue, stimmrechtslose Aktienklasse gebilligt, die erste Ausgabe war für den 19. Januar 2027 geplant. Zuckerberg hätte damit Aktien verkaufen können, ohne seine rund 60 Prozent der Stimmrechte zu verwässern. Anlass war eine in Kalifornien geplante Milliardärssteuer, die die Wähler Anfang November ablehnten. Mehrere Aktionäre klagten in Delaware, darunter laut Bericht der kalifornische Lehrerpensionsfonds CalSTRS und der dänische Versicherer PFA Pension. Am 18. November erklärte sich Meta in einer Vereinbarung bereit, während des Verfahrens keine Aktien der Klasse C auszugeben. Die Verhandlung ist für den 19. bis 23. April 2027 angesetzt, Metas Antwort auf die Klage ist bis zum 24. November fällig. Für die Meta-Aktie ist der Streit ein Governance-Risiko: Er trifft den Kern der Frage, wer Meta kontrolliert.