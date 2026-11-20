Die Meta Aktie (Ticker META, ISIN US30303M1027) notierte am Freitag, 20. November 2026, um 12:56 Uhr New Yorker Zeit (18:56 Uhr MEZ) bei 574,01 US-Dollar – 3,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (596,22 Dollar) und weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 779,82 Dollar. Die Meta Aktienprognose der Analysten bleibt dagegen weit darüber: Im Schnitt liegt das Meta Kursziel bei rund 850 Dollar, das höchste bei 1.050 Dollar. Selbst das niedrigste Ziel von 629 Dollar liegt über dem aktuellen Kurs. Warum klaffen Kurs und Kursziele so weit auseinander?
Meta Aktie Prognose: Kursziele bis 995 Dollar, Aktie bei rund 574 – wie viel Capex-Angst steckt im Kurs?
Die Meta Aktie fällt den zweiten Tag in Folge und notiert unter der 200-Tage-Linie, die Analysten-Kursziele liegen im Schnitt bei rund 850 Dollar. Wie sieht die Meta Aktienprognose nach Sonderlast, Rekord-Investitionen und KI-Ausverkauf aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms Inc.
- Ticker
- META
- ISIN
- US30303M1027
- 52-Wochen-Spanne
- 520,26 bis 779,82 USD
- Umsatz Q3 2026
- 64,6 Mrd. USD (+26 %)
- Investitionsplan 2026
- 135 bis 145 Mrd. USD
- Dividende
- 2,10 USD pro Jahr
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, Termin noch nicht bestätigt
Stand: 20.11.2026, Kurs 20.11.2026, 12:56 Uhr ET; Schlusskurs des Tages lag bei Erstellung nicht vor
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die Meta Aktie den zweiten Tag in Folge?
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Meta wird derzeit mit dem gesamten Sektor der KI-getriebenen Mega-Caps verkauft.
Schon am Donnerstag verlor die Aktie rechnerisch rund 4,5 Prozent (Schluss Mittwoch: etwa 624,52 Dollar; eigene Rechnung auf Basis veröffentlichter Kurse). Marktberichte nennen als Gründe die Zinssorgen bei Renditen von über 5 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen, Gewinnmitnahmen nach dem Anthropic-Börsengang und die allgemeine Schwäche bei Nvidia und anderen KI-Werten. Für Meta kommt hinzu, dass das Unternehmen derzeit besonders hohe Investitionen stemmt und der freie Cashflow im dritten Quartal negativ war. Zum letzten verfügbaren Schlusskurs am 13. November (641,69 Dollar) hat die Aktie damit gut 10 Prozent verloren.
Geschäftsmodell
Wie verdient Meta sein Geld?
Meta Platforms betreibt Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger und finanziert sich fast vollständig über Werbung. Dazu kommen die Virtual-Reality-Sparte Reality Labs, die weiter Verluste schreibt, sowie eigene KI-Modelle und -Assistenten. Der Konzern investiert Rekordsummen in Rechenzentren, um Werbeempfehlungen und KI-Produkte zu verbessern – das ist zugleich der Kern der aktuellen Bewertungsdebatte.
Zahlen und Prognose
Was meldete Meta für das dritte Quartal und für 2026?
Laut Unternehmensmitteilung vom 21. Oktober 2026 stieg der Umsatz im dritten Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar und lag über der Erwartung von rund 63,3 Milliarden. Das operative Ergebnis fiel um 37 Prozent auf 13,0 Milliarden Dollar, die operative Marge sank auf 20 Prozent nach 40 Prozent im Vorjahr. Ursache ist eine Sonderlast von 9,89 Milliarden Dollar für einen Vergleich mit 52 Generalstaatsanwälten zum Schutz von Minderjährigen. Ohne diese Last hätte das Ergebnis je Aktie nach Unternehmensangaben bei 7,40 Dollar gelegen; berichtet wurden 3,83 Dollar (Konsens vor der Zahl: 5,46 Dollar). Die Investitionen betrugen 34,9 Milliarden Dollar, der freie Cashflow lag bei minus 2,1 Milliarden Dollar.
Der Ausblick: Für das vierte Quartal erwartet Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar. Die Investitionen 2026 sollen 135 bis 145 Milliarden Dollar erreichen, die Gesamtkosten 175 bis 179 Milliarden Dollar. Für 2027 nennt das Unternehmen noch keine Zahlen für Investitionen und Kosten, erwartet aber weiter starkes Umsatzwachstum und einen sinkenden Verlust der Reality Labs auf rund 15 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|2026e
|Umsatz
|256,9 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|29,73 USD
|KGV (Kurs 574,01 USD)
|ca. 19,3
|Dividende je Aktie
|2,10 USD (rund 0,4 %)
Stand 06.11.2026 für Umsatz und Ergebnis je Aktie 2026 (non-GAAP). Werte für 2027 liegen nicht frei vor. KGV: eigene Rechnung auf Basis des Kurses von 574,01 USD; ein Datenanbieter nennt für den 13.11.2026 ein Forward-KGV von 19,5 bei 641,69 USD.
Analysten
Wie lautet die Meta Aktienprognose der Analysten?
Nach den Daten vom 6. November 2026 beurteilen 54 von 61 Analysten die Meta Aktie mit Kaufen oder Strong Buy, 6 mit Halten, einer mit Strong Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 850,10 Dollar (Median 850, Hoch 1.050, Tief 629,06). Gemessen am Kurs von 574,01 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Abstand von rund 48 Prozent zum Durchschnitt.
Welches Kursziel trauen Analysten der Meta Aktie zu? Die namentlich bekannten Studien stammen vom 22. Oktober 2026, dem Tag nach den Quartalszahlen. Alle Häuser bestätigten dabei ihr positives Rating; nach dem 22. Oktober konnten keine weiteren Änderungen belegt werden.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|Wells Fargo
|Overweight/Buy
|995 USD (zuvor 1.000)
|22.10.2026
|+73,3 %
|JPMorgan
|Overweight/Buy
|940 USD (zuvor 920)
|22.10.2026
|+63,8 %
|Citi
|Buy
|905 USD (zuvor 895)
|22.10.2026
|+57,7 %
|UBS
|Buy
|892 USD (zuvor 884)
|22.10.2026
|+55,4 %
|Barclays
|Overweight
|880 USD (zuvor 780)
|22.10.2026
|+53,3 %
|TD Cowen
|Buy
|850 USD (zuvor 865)
|22.10.2026
|+48,1 %
|Bank of America
|Buy
|845 USD (zuvor 810)
|22.10.2026
|+47,2 %
|DA Davidson
|Buy
|800 USD (zuvor 700)
|22.10.2026
|+39,4 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Berichte vom 22.10.2026; das genaue Tagesdatum je Haus ist nicht einzeln belegt. Abstand rechnerisch zum Kurs von 574,01 USD (20.11.2026, 12:56 Uhr ET).
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Berichte vom 22.10.2026
Wichtig für die Einordnung: Diese Ziele sind einen Monat alt und stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch. Wie stark sich der Konsens verändert, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.
Bewertung
Wie teuer ist die Meta Aktie im Vergleich?
Auf die Konsens-Schätzung für 2026 kommt die Aktie rechnerisch auf ein KGV von rund 19, auf das Ergebnis der letzten zwölf Monate laut Datenanbieter auf etwa 22 (Stand 13.11.). Im Vergleich der großen US-Plattformkonzerne – Stand 25. Oktober 2026, bezogen auf Gewinnschätzungen für 2027 – liegt Meta auf Augenhöhe mit Alphabet und etwas unter Microsoft und Amazon:
|Unternehmen
|KGV 2027e (Forward)
|KGV (letzte 12 Monate)
|Meta
|20,6
|26,3
|Alphabet
|21,7
|16,7
|Microsoft
|22,7
|29,7
|Amazon
|24,6
|21,1
Forward-KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027, Stand 25.10.2026; aktuelle Werte vom 20.11.2026 liegen nicht vor und dürften nach den Kursrückgängen niedriger sein.
Charttechnik
Welche Marken sind für die Meta Aktie jetzt wichtig?
Nach den Daten vom 19. November lag die 200-Tage-Linie bei rund 626 Dollar, die 50-Tage-Linie bei etwa 668 Dollar. Mit Kursen von 574 bis 596 Dollar liegt die Aktie nun unter beiden Linien; frühere Unterstützungen bei 606 bis 621 Dollar wurden unterschritten. Als nächste Orientierungsmarke gilt das 52-Wochen-Tief von 520,26 Dollar. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Meta Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (höchstes Ziel im Konsens)
|1.050 USD
|+82,9 %
|Konsens (Durchschnitt)
|850 USD
|+48,1 %
|Vorsichtig (DA Davidson, Studie 22.10.)
|800 USD
|+39,4 %
|Bear (niedrigstes Ziel im Konsens)
|629 USD
|+9,6 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Stand 06.11.2026 sowie genannte Einzelstudien). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 574,01 USD.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Meta Aktie jetzt?
Neue Kursziel-Revisionen: Ob die Häuser ihre Ziele nach dem Kursrückgang bestätigen oder kappen, ist der nächste Gradmesser.
Investitionsplan 2027: Meta hat angekündigt, das Budget noch zu entwickeln; Zahlen wären ein Kurstreiber in beide Richtungen.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026: Die Zinsentwicklung bestimmt die Bewertung von Wachstumsaktien.
Q4-Zahlen: Üblich ist Ende Januar, ein Termin ist bislang nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Meta Aktienprognose
Wie lautet die Meta Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt (Stand 06.11.2026) bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 850 Dollar; die Spanne reicht von 629 bis 1.050 Dollar. 54 von 61 Analysten empfehlen den Kauf.
Warum fällt die Meta Aktie? Marktberichte nennen einen breiten Ausverkauf bei KI-Werten, Zinssorgen und den Börsengang von Anthropic. Meta selbst gab keine neue Nachricht bekannt. Zusätzlich belasten die hohen Investitionen und der negative freie Cashflow im dritten Quartal.
Welches Kursziel hat die Meta Aktie 2026 und 2027? Kursziele beziehen sich meist auf zwölf Monate. Die Studien nach den Q3-Zahlen reichen von 800 Dollar (DA Davidson) bis 995 Dollar (Wells Fargo).
Wann legt Meta die nächsten Zahlen vor? Der Termin für die Q4-Zahlen ist nicht bestätigt; üblich wäre Ende Januar 2027.
Ist die Meta Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Der Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (Wells Fargo, JPMorgan, Citi, UBS, Barclays, TD Cowen, Bank of America, DA Davidson) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: JPMorgan, UBS, Barclays, TD Cowen, Wells Fargo.
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