Laut Unternehmensmitteilung vom 21. Oktober 2026 stieg der Umsatz im dritten Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar und lag über der Erwartung von rund 63,3 Milliarden. Das operative Ergebnis fiel um 37 Prozent auf 13,0 Milliarden Dollar, die operative Marge sank auf 20 Prozent nach 40 Prozent im Vorjahr. Ursache ist eine Sonderlast von 9,89 Milliarden Dollar für einen Vergleich mit 52 Generalstaatsanwälten zum Schutz von Minderjährigen. Ohne diese Last hätte das Ergebnis je Aktie nach Unternehmensangaben bei 7,40 Dollar gelegen; berichtet wurden 3,83 Dollar (Konsens vor der Zahl: 5,46 Dollar). Die Investitionen betrugen 34,9 Milliarden Dollar, der freie Cashflow lag bei minus 2,1 Milliarden Dollar.

Der Ausblick: Für das vierte Quartal erwartet Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar. Die Investitionen 2026 sollen 135 bis 145 Milliarden Dollar erreichen, die Gesamtkosten 175 bis 179 Milliarden Dollar. Für 2027 nennt das Unternehmen noch keine Zahlen für Investitionen und Kosten, erwartet aber weiter starkes Umsatzwachstum und einen sinkenden Verlust der Reality Labs auf rund 15 Milliarden Dollar.