Kein Konzern der Welt setzt so offensiv auf künstliche Intelligenz wie Meta. Bis zu 145 Milliarden Dollar will der Facebook-Mutterkonzern 2026 investieren, vor allem in Rechenzentren für seine KI-Modelle. Das Kerngeschäft liefert das Geld dafür: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Doch erstmals seit Langem war der freie Cashflow negativ, und neue stimmrechtslose Aktien sollen weitere Mittel beschaffen. Wie riskant ist Zuckerbergs teuerste Wette für die Meta-Aktie?
Meta-Aktie: 140 Milliarden für die Superintelligenz, Umsatz plus 26 Prozent – Zuckerbergs teuerste Wette und was sie für Anleger bedeutet
Meta wächst so schnell wie lange nicht: Umsatz plus 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, die KI-Werbung zieht an. Doch die Investitionen von bis zu 145 Milliarden Dollar drehen den freien Cashflow ins Minus, Milliardenstrafen belasten, und neue stimmrechtslose Aktien sollen die KI finanzieren. Die große Meta Aktienanalyse: Zahlen, KI-Agent Muse, Investitionen und alle Chancen und Risiken für die Meta-Aktie.
METAMETA
Meta Aktienanalyse
Das Werbegeschäft läuft wie geschmiert
Das Fundament ist die Werbung: 63,1 Milliarden Dollar setzte Meta damit im Quartal um. Täglich nutzen 3,64 Milliarden Menschen mindestens eine der Apps Facebook, Instagram, WhatsApp oder Messenger. Laut Finanzchefin Susan Li sorgen KI-Empfehlungen bereits für mehr Interaktion und bessere Werbeerlöse. Ohne eine Sonderbelastung hätte der Gewinn je Aktie bei 7,40 Dollar gelegen, deutlich über den Erwartungen von 6,52 Dollar. Für das vierte Quartal stellt Meta 73 bis 76 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Our investments are paying off, the core business is strong, and we're seeing velocity across the board.
Übersetzt: Die Investitionen zahlten sich aus, das Kerngeschäft sei stark, und man sehe auf breiter Front Tempo.
Das große Bild
Das Rennen um die Superintelligenz
Meta will nicht nur KI nutzen, sondern eigene Spitzenmodelle bauen. Das ist der teuerste Wettlauf der Technologiegeschichte.
Mit Muse hat Meta einen persönlichen KI-Agenten gestartet, für den sich in den USA und Kanada bereits mehr als 10 Millionen Menschen angemeldet haben. Allein im dritten Quartal investierte der Konzern 34,9 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das übersteigt inzwischen den operativen Cashflow. Um den Ausbau zu finanzieren, schafft Meta ab Januar eine neue Klasse börsennotierter Aktien ohne Stimmrecht. Damit kann der Konzern Kapital aufnehmen, ohne die Kontrolle von Mark Zuckerberg zu verwässern.
Meta verdient Milliarden mit Werbung – und gibt sie für die Zukunft der KI wieder aus.
Die Risiken
Rechtsstreitigkeiten und Cashflow
Belastet wurde das Quartal durch eine Sonderbelastung von 9,89 Milliarden Dollar. Hintergrund ist laut Nachrichtenagentur AP ein Vergleich über 18 Milliarden Dollar mit 48 US-Bundesstaaten zu den Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche. Zudem verurteilte laut AP ein Gericht Meta zu einer Zahlung von 25 Milliarden Dollar an den Bundesstaat New Mexico. Weitere rechtliche und regulatorische Verfahren könnten das Ergebnis belasten, wie Meta selbst betont.
Häufige Fragen zur Meta-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Meta?
Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 Dollar, ohne Sonderbelastung bei 7,40 Dollar.
Wie viel investiert Meta in KI?
Für 2026 rechnet Meta mit Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, im dritten Quartal allein waren es 34,9 Milliarden Dollar.
Was sind die neuen Klasse-C-Aktien?
Meta schafft ab Januar eine börsennotierte Aktienklasse ohne Stimmrecht, unter anderem um Kapital für den KI-Ausbau aufzunehmen.
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