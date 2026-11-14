Meta-Aktie: 140 Milliarden für die Superintelligenz, Umsatz plus 26 Prozent – Zuckerbergs teuerste Wette und was sie für Anleger bedeutet

Wie lief das dritte Quartal bei Meta?

Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 Dollar, ohne Sonderbelastung bei 7,40 Dollar.

Wie viel investiert Meta in KI?

Für 2026 rechnet Meta mit Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, im dritten Quartal allein waren es 34,9 Milliarden Dollar.

Was sind die neuen Klasse-C-Aktien?

Meta schafft ab Januar eine börsennotierte Aktienklasse ohne Stimmrecht, unter anderem um Kapital für den KI-Ausbau aufzunehmen.