Die Merlin-Aktie (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, deutsches Handelssymbol: MEQA, US-Handelssymbol: MPTYY) zählt am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Merlin Properties 11,13 Euro, ein Plus von 1,37 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Merlin-Aktie profitiert von der breiten Erholung und nachlassenden Zinssorgen.
Merlin-Aktie IBEX 35 Gewinner: Immobilienwert erholt sich – Büros, Einkaufszentren und Rechenzentren
Die Merlin-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt die Immobiliengesellschaft um 1,37 Prozent auf 11,13 Euro. Nach dem Kurssturz vom Mittwoch kehren Anleger zu zinsempfindlichen Immobilienwerten zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – Immobilienwerte ziehen mit
Nach dem Fünfmonatstief vom Mittwoch kehren Anleger in den spanischen Markt zurück. Auch Merlin Properties gehört zu den Gewinnern.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Merlin-Aktie heute zulegt
Für die Merlin-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Immobilienwerte reagieren besonders stark auf Zinsen: Steigen die Zinsen, sinkt der Wert von Gebäuden und die Finanzierung wird teurer. Am Mittwoch hatten der höhere Ölpreis und hartnäckige US-Inflationsdaten Zinssorgen geschürt. Am Donnerstag lässt dieser Druck nach.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
Zinsen
Immobilienwerte gehören zu den zinsempfindlichsten Aktien im Index.
Rechenzentren
Merlin baut eigene Rechenzentren und erschließt sich damit ein Wachstumsfeld.
Das Unternehmen
Merlin Properties: Spaniens größte börsennotierte Immobiliengesellschaft
Merlin Properties ist eine spanische SOCIMI, vergleichbar mit einem deutschen REIT. Das Unternehmen besitzt Büros in Madrid, Barcelona und Lissabon, Logistikzentren und Einkaufszentren. Dazu gehört Marineda City in A Coruña mit rund 176.000 Quadratmetern Mietfläche, eines der größten Einkaufszentren Spaniens. Zudem baut Merlin Rechenzentren, etwa im Logistikpark Arasur bei Bilbao. 2025 erzielte die Gesellschaft rund 539 Millionen Euro Umsatz.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Merlin-Aktie
Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Merlin-Aktie profitiert von der breiten Erholung des IBEX 35 nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Nachlassende Zinssorgen helfen Immobilienwerten. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).
Wie stark steigt die Merlin-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Merlin-Aktie bei 11,13 Euro und damit 1,37 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Was ist eine SOCIMI?
Eine SOCIMI ist eine spanische Immobilien-Aktiengesellschaft mit Steuervorteilen, ähnlich einem REIT. Sie muss einen Großteil ihrer Gewinne ausschütten.
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