Nach Jahren der Enttäuschungen kommt Bewegung in Merck KGaA. Seit Mai führt Kai Beckmann den Darmstädter Konzern, er hob in kurzer Zeit zweimal die Prognose an und kündigte für rund 11 Milliarden US-Dollar die Übernahme von Bio-Techne an – den größten Zukauf seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Merck-Aktie schloss am Freitag bei 149,60 Euro und notiert damit so hoch wie seit Anfang 2025 nicht mehr. Diese Merck Aktienanalyse zeigt, was die neue Strategie trägt – und was die Merck Aktienprognose bestimmt.
Merck KGaA Aktienanalyse: Neuer Chef, 11-Milliarden-Deal, zweimal Prognose erhöht – wie weit trägt die Beckmann-Wende?
Seit Mai führt Kai Beckmann den Darmstädter Wissenschaftskonzern – und hat in einem halben Jahr zweimal die Prognose angehoben und den größten Zukauf seit mehr als einem Jahrzehnt verkündet. Die Merck-Aktie hat sich vom Tief erholt. Unsere Merck Aktienanalyse zeigt, was Life Science und Halbleiter treibt, wo die Pharmasparte schwächelt und was die Merck Aktienprognose jetzt bestimmt.
MRKMRK
Steckbrief
- Unternehmen
- Merck KGaA
- Sitz
- Darmstadt
- Ticker
- MRK (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 149,60 Euro
- Börsenwert
- rund 65 Milliarden Euro
- KGV
- rund 25
- Dividendenrendite
- rund 1,5 Prozent
- Vorstandschef
- Kai Beckmann
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Drei Standbeine, ein neuer Kapitän
Die Merck Aktie vereint drei sehr unterschiedliche Geschäfte – und genau das macht sie schwer zu bewerten.
Merck – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen US-Konzern – verdient sein Geld mit Life Science (Laborbedarf und Produktionstechnik für Pharmafirmen), Healthcare (Medikamente gegen Krebs, Multiple Sklerose und Unfruchtbarkeit) und Electronics (Spezialmaterialien für die Halbleiterindustrie). Kai Beckmann, zuvor Chef der Elektroniksparte, übernahm am 1. Mai von Belén Garijo. Sein Kurs: die Sparten enger verzahnen und Life Science gezielt ausbauen. Die Übernahme des US-Laborausrüsters Bio-Techne soll Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden.
Die Zahlen
Life Science und Chips ziehen, Healthcare bremst
Für jede Merck Aktienanalyse gilt: Zwei Sparten wachsen, eine schrumpft – entscheidend ist die Balance.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz organisch um 4,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, das EBITDA pre um 9,3 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Die Marge kletterte auf 29,4 Prozent. Motor war Life Science mit 8,0 Prozent organischem Wachstum, getrieben von Process Solutions, dem Geschäft mit Produktionstechnik für Biopharma. Electronics wuchs organisch um 11,7 Prozent, weil die KI-Nachfrage nach Materialien für moderne Halbleiter boomt. Healthcare dagegen schrumpfte organisch um 3,4 Prozent, das Ergebnis sank wegen höherer Forschungsausgaben. Das MS-Mittel Mavenclad verliert in den USA seinen Patentschutz – allerdings später als befürchtet.
Merck KGaA: Organisches Umsatzwachstum nach Sparten im zweiten Quartal 2026
Prozent
Quelle: Merck KGaA, Mitteilung vom 6. August 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Wachstum
|Electronics
|11,7
|Life Science
|8
|Healthcare
|-3,4
Der Ausblick
Zweimal angehoben: 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro
Im Mai und im August hob Beckmann die Jahresziele an. Für 2026 erwartet Merck einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Die Prognose unterstellt, dass Mavenclad ab August keinen US-Umsatz mehr bringt, und klammert eine mögliche US-Zulassung des Fruchtbarkeitsmittels Pergoveris aus. Am 12. November legte Merck die Zahlen zum dritten Quartal vor – das erste vollständige Quartal unter Beckmann. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 5,46 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.
Die Bewertung
KGV um 25: Erholung eingepreist?
Mit einem KGV von rund 25 auf Basis der berichteten Gewinne und einer Dividendenrendite von rund 1,5 Prozent ist die Merck Aktie nicht billig. Allerdings drücken Abschreibungen aus Zukäufen den berichteten Gewinn, das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt deutlich höher. Die Bewertung spiegelt vor allem die Hoffnung wider, dass Life Science und Electronics die Schwäche bei Healthcare dauerhaft mehr als ausgleichen.
Die Analysten
Zwischen Bestätigung und weiterer Anhebung
Vor den Zahlen zum dritten Quartal gingen die Meinungen auseinander: Barclays erwartete eine Bestätigung der Jahresprognose, die Deutsche Bank hielt eine weitere Anhebung für möglich. Im Fokus der Analysten stehen die Margenentwicklung in Life Science und die Folgen des Wettbewerbs für Mavenclad. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Merck Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Beckmann liefert weiter
Life Science und Electronics wachsen stark, Bio-Techne wird reibungslos integriert. Dann könnte die Aktie über 160 Euro steigen.
Szenario 2: Seitwärts mit Umbau
Wachstum und Healthcare-Schwäche halten sich die Waage. Die Aktie pendelt zwischen 135 und 160 Euro.
Szenario 3: Healthcare-Lücke wird größer
Der Mavenclad-Einbruch fällt stärker aus, der Chipmarkt kühlt ab. Dann droht ein Rückfall unter 135 Euro.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktienanalyse
Was macht Merck KGaA?
Der Darmstädter Konzern ist in Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Er ist nicht mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co. zu verwechseln.
Was erwartet Merck für 2026?
Einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro.
Was ist Bio-Techne?
Ein US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien, den Merck für rund 11 Milliarden Dollar übernehmen will.
Wer führt Merck?
Seit 1. Mai 2026 Kai Beckmann.
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