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Merck KGaA Aktienanalyse: Neuer Chef, 11-Milliarden-Deal, zweimal Prognose erhöht – wie weit trägt die Beckmann-Wende?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Seit Mai führt Kai Beckmann den Darmstädter Wissenschaftskonzern – und hat in einem halben Jahr zweimal die Prognose angehoben und den größten Zukauf seit mehr als einem Jahrzehnt verkündet. Die Merck-Aktie hat sich vom Tief erholt. Unsere Merck Aktienanalyse zeigt, was Life Science und Halbleiter treibt, wo die Pharmasparte schwächelt und was die Merck Aktienprognose jetzt bestimmt.

Nach Jahren der Enttäuschungen kommt Bewegung in Merck KGaA. Seit Mai führt Kai Beckmann den Darmstädter Konzern, er hob in kurzer Zeit zweimal die Prognose an und kündigte für rund 11 Milliarden US-Dollar die Übernahme von Bio-Techne an – den größten Zukauf seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Merck-Aktie schloss am Freitag bei 149,60 Euro und notiert damit so hoch wie seit Anfang 2025 nicht mehr. Diese Merck Aktienanalyse zeigt, was die neue Strategie trägt – und was die Merck Aktienprognose bestimmt.

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Merck KGaA Aktienanalyse: Neuer Chef, 11-Milliarden-Deal, zweimal Prognose erhöht – wie weit trägt die Beckmann-Wende?
Bild: KI-generiert
Umsatz im zweiten Quartal, organisch plus 4,1 Prozent
5,4 Mrd. €
EBITDA-pre-Marge im zweiten Quartal, nach 27,8 Prozent
29,4 %
Umsatzprognose 2026, zweimal angehoben
21,0–21,8 Mrd. €
Prognose für das EBITDA pre 2026
5,9–6,3 Mrd. €
Kaufpreis für Bio-Techne
rund 11 Mrd. $
Quelle: Merck KGaA, Mitteilung zum zweiten Quartal vom 6. August 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Merck KGaA
Sitz
Darmstadt
Ticker
MRK (Xetra)
Index
DAX
Kurs
149,60 Euro
Börsenwert
rund 65 Milliarden Euro
KGV
rund 25
Dividendenrendite
rund 1,5 Prozent
Vorstandschef
Kai Beckmann

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung

Die Ausgangslage

Drei Standbeine, ein neuer Kapitän

Die Merck Aktie vereint drei sehr unterschiedliche Geschäfte – und genau das macht sie schwer zu bewerten.

Merck – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen US-Konzern – verdient sein Geld mit Life Science (Laborbedarf und Produktionstechnik für Pharmafirmen), Healthcare (Medikamente gegen Krebs, Multiple Sklerose und Unfruchtbarkeit) und Electronics (Spezialmaterialien für die Halbleiterindustrie). Kai Beckmann, zuvor Chef der Elektroniksparte, übernahm am 1. Mai von Belén Garijo. Sein Kurs: die Sparten enger verzahnen und Life Science gezielt ausbauen. Die Übernahme des US-Laborausrüsters Bio-Techne soll Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden.

Die Zahlen

Life Science und Chips ziehen, Healthcare bremst

Für jede Merck Aktienanalyse gilt: Zwei Sparten wachsen, eine schrumpft – entscheidend ist die Balance.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz organisch um 4,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, das EBITDA pre um 9,3 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Die Marge kletterte auf 29,4 Prozent. Motor war Life Science mit 8,0 Prozent organischem Wachstum, getrieben von Process Solutions, dem Geschäft mit Produktionstechnik für Biopharma. Electronics wuchs organisch um 11,7 Prozent, weil die KI-Nachfrage nach Materialien für moderne Halbleiter boomt. Healthcare dagegen schrumpfte organisch um 3,4 Prozent, das Ergebnis sank wegen höherer Forschungsausgaben. Das MS-Mittel Mavenclad verliert in den USA seinen Patentschutz – allerdings später als befürchtet.

Merck KGaA: Organisches Umsatzwachstum nach Sparten im zweiten Quartal 2026

Prozent

Quelle: Merck KGaA, Mitteilung vom 6. August 2026

Daten als Tabelle
SparteWachstum
Electronics11,7
Life Science8
Healthcare-3,4

Der Ausblick

Zweimal angehoben: 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro

Im Mai und im August hob Beckmann die Jahresziele an. Für 2026 erwartet Merck einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Die Prognose unterstellt, dass Mavenclad ab August keinen US-Umsatz mehr bringt, und klammert eine mögliche US-Zulassung des Fruchtbarkeitsmittels Pergoveris aus. Am 12. November legte Merck die Zahlen zum dritten Quartal vor – das erste vollständige Quartal unter Beckmann. Analysten hatten im Vorfeld mit rund 5,46 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Die Bewertung

KGV um 25: Erholung eingepreist?

Mit einem KGV von rund 25 auf Basis der berichteten Gewinne und einer Dividendenrendite von rund 1,5 Prozent ist die Merck Aktie nicht billig. Allerdings drücken Abschreibungen aus Zukäufen den berichteten Gewinn, das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt deutlich höher. Die Bewertung spiegelt vor allem die Hoffnung wider, dass Life Science und Electronics die Schwäche bei Healthcare dauerhaft mehr als ausgleichen.

Die Analysten

Zwischen Bestätigung und weiterer Anhebung

Vor den Zahlen zum dritten Quartal gingen die Meinungen auseinander: Barclays erwartete eine Bestätigung der Jahresprognose, die Deutsche Bank hielt eine weitere Anhebung für möglich. Im Fokus der Analysten stehen die Margenentwicklung in Life Science und die Folgen des Wettbewerbs für Mavenclad. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Merck Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Beckmann liefert weiter

    Life Science und Electronics wachsen stark, Bio-Techne wird reibungslos integriert. Dann könnte die Aktie über 160 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Seitwärts mit Umbau

    Wachstum und Healthcare-Schwäche halten sich die Waage. Die Aktie pendelt zwischen 135 und 160 Euro.

  3. Szenario 3: Healthcare-Lücke wird größer

    Der Mavenclad-Einbruch fällt stärker aus, der Chipmarkt kühlt ab. Dann droht ein Rückfall unter 135 Euro.

  1. 1. Mai 2026

    Führungswechsel

    Kai Beckmann wird CEO

  2. Juni 2026

    Bio-Techne

    Übernahme für rund 11 Mrd. Dollar angekündigt

  3. 6. August 2026

    Q2-Zahlen

    Zweite Prognoseanhebung

  4. 12. November 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Erstes volles Quartal unter Beckmann

  5. Ende 2026/Anfang 2027

    Bio-Techne

    Erwarteter Abschluss

Quelle: Merck KGaA; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktienanalyse

Was macht Merck KGaA?
Der Darmstädter Konzern ist in Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Er ist nicht mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co. zu verwechseln.

Was erwartet Merck für 2026?
Einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro.

Was ist Bio-Techne?
Ein US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien, den Merck für rund 11 Milliarden Dollar übernehmen will.

Wer führt Merck?
Seit 1. Mai 2026 Kai Beckmann.

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