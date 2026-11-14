Merck KGaA Aktienanalyse: Neuer Chef, 11-Milliarden-Deal, zweimal Prognose erhöht – wie weit trägt die Beckmann-Wende?

Was macht Merck KGaA?

Der Darmstädter Konzern ist in Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Er ist nicht mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co. zu verwechseln.

Was erwartet Merck für 2026?

Einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro.

Was ist Bio-Techne?

Ein US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien, den Merck für rund 11 Milliarden Dollar übernehmen will.

Wer führt Merck?

Seit 1. Mai 2026 Kai Beckmann.