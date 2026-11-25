Bei der Merck KGaA Aktie liegen gute und schlechte Nachrichten eng beieinander. Der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern hat im dritten Quartal den Umsatz um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro gesteigert und die Jahresprognose erneut angehoben. Das operative Ergebnis EBITDA pre erreichte 1,68 Milliarden Euro. Unter dem Strich halbierte sich der Gewinn nach Steuern jedoch auf 450 Millionen Euro.
Merck KGaA Aktie: Prognose erneut erhöht, Gewinn halbiert, MS-Kassenschlager bricht weg – was steckt hinter dem Darmstädter Umbau?
Merck hebt die Jahresziele an, doch der Nettogewinn halbiert sich, und das MS-Mittel Mavenclad verliert in den USA seinen Schutz. Neue Zukäufe sollen Wachstum sichern. Die Merck KGaA Aktie zwischen Life-Science-Boom und Pharma-Lücke.
Die Treiber
Life Science und Chips tragen
Getragen wurde das Quartal von drei Bereichen: Process Solutions, also Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika, dem Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen und den Halbleitermaterialien. Gerade die Chip-Sparte profitiert von der hohen Nachfrage nach Speicher- und KI-Chips. Für das Gesamtjahr peilt Merck nun ein operatives Ergebnis von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro an. Für die Merck KGaA Aktie ist die Prognoseanhebung ein wichtiges Signal nach einem schwierigen Jahr.
Die Lücke
Mavenclad verliert den Schutz
Die größte Belastung kommt aus dem Pharmageschäft. Merck rechnet damit, dass das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad ab November in den USA wegen Nachahmerprodukten keinen Umsatz mehr erzielt. Ursprünglich war dieser Einbruch bereits ab August erwartet worden – die Verschiebung hat das Jahr etwas entlastet, ändert aber nichts an der wachsenden Lücke im Pharmageschäft.
Um gegenzusteuern, kauft Merck zu: Im Oktober vereinbarte der Konzern die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Silence Therapeutics, der Abschluss wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Zuvor hatte Merck mit einem Milliardendeal rund um Bio-Techne sein Life-Science-Geschäft gestärkt. Der neue Konzernchef Kai Beckmann treibt zudem einen Umbau des Betriebsmodells voran.
Merck wird immer mehr zum Zulieferer für Biotech und Chipindustrie. Die Pharmalücke durch Mavenclad muss die neue Pipeline erst noch schließen.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Merck KGaA?
Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das EBITDA pre lag bei 1,68 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern halbierte sich auf 450 Millionen Euro.
Was bedeutet das Generika-Problem bei Mavenclad?
Merck rechnet ab November 2026 mit keinen Mavenclad-Umsätzen mehr in den USA.
Welche Zukäufe plant Merck?
Die Übernahme von Silence Therapeutics soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Merck KGaA ist nicht mit dem US-Konzern Merck & Co. zu verwechseln.
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