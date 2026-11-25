Wie lief das dritte Quartal bei Merck KGaA?

Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das EBITDA pre lag bei 1,68 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern halbierte sich auf 450 Millionen Euro.

Was bedeutet das Generika-Problem bei Mavenclad?

Merck rechnet ab November 2026 mit keinen Mavenclad-Umsätzen mehr in den USA.

Welche Zukäufe plant Merck?

Die Übernahme von Silence Therapeutics soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.