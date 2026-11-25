Die Merck & Co Aktie hängt an einem einzigen Medikament – und der Konzern arbeitet mit Hochdruck daran, das zu ändern. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz des US-Pharmariesen, der in Europa als MSD auftritt, um 5 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt 17,31 Milliarden Dollar erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,49 Dollar und lag damit weit über der Prognose von 2,08 Dollar. Die Merck & Co Aktie legte am Tag der Zahlen um fast 5 Prozent zu.
Merck & Co Aktie: Keytruda bringt 8,6 Milliarden Dollar im Quartal, Prognose erhöht – gelingt die Wette gegen den Patentablauf 2028?
Der US-Pharmariese übertrifft die Erwartungen und hebt die Jahresziele an. Die neue Spritzen-Version seines Krebsmittels gewinnt rasant an Gewicht. Die Merck & Co Aktie im Check.
Die Zahlen
Ein Blockbuster trägt den Konzern
Das Krebsmedikament Keytruda bleibt das wirtschaftlich bedeutendste Produkt. Zusammen mit der neuen, unter die Haut gespritzten Variante Keytruda Qlex erzielte es 8,6 Milliarden Dollar Umsatz – fast die Hälfte der Konzernerlöse. Spannend ist die Verschiebung dahinter: Qlex steuerte bereits 830 Millionen Dollar bei, nach 463 Millionen Dollar im Vorquartal. Das ist ein Zeichen dafür, dass Patienten vor dem Patentablauf der Infusionsvariante auf die neue Darreichungsform wechseln. Das Pharmageschäft insgesamt wuchs um 4 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging gegenüber dem Vorjahr allerdings zurück.
Der Ausblick
Die Uhr tickt bis 2028
Merck & Co hob die Jahresprognose an: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll nun 2,77 bis 2,82 Dollar erreichen, nach zuvor 2,66 bis 2,76 Dollar; die Untergrenze der Umsatzprognose stieg um 500 Millionen Dollar. Die niedrigen absoluten Werte erklären sich durch Einmalbelastungen aus einer Übernahme, die im Sommer in die Prognose eingerechnet wurden. Die strategische Kernfrage bleibt: In den USA läuft der Patentschutz für Keytruda ab Ende 2028 teilweise aus. Konzernchef Rob Davis verweist auf eine Pipeline, die die Behandlungspraxis verändern könne. Der nächste Test ist die Prognose für 2027, die im Februar erwartet wird.
Die Merck & Co Aktie ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Jede Qlex-Milliarde verlängert die Lebensdauer des wichtigsten Produkts.
Häufige Fragen zur Merck & Co Aktie
Ist Merck & Co dasselbe wie die Merck KGaA?
Nein. Merck & Co ist ein US-Konzern, der außerhalb Nordamerikas als MSD auftritt. Die Merck KGaA aus Darmstadt ist ein eigenständiges Unternehmen.
Was ist Keytruda Qlex?
Eine Version des Krebsmittels Keytruda, die unter die Haut gespritzt statt per Infusion verabreicht wird.
Wann läuft das Keytruda-Patent aus?
In den USA läuft der Patentschutz ab Ende 2028 teilweise aus.
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