Ist Merck & Co dasselbe wie die Merck KGaA?

Nein. Merck & Co ist ein US-Konzern, der außerhalb Nordamerikas als MSD auftritt. Die Merck KGaA aus Darmstadt ist ein eigenständiges Unternehmen.

Was ist Keytruda Qlex?

Eine Version des Krebsmittels Keytruda, die unter die Haut gespritzt statt per Infusion verabreicht wird.

Wann läuft das Keytruda-Patent aus?

In den USA läuft der Patentschutz ab Ende 2028 teilweise aus.