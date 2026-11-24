Merck & Co Aktie: Pharmariese steigt gegen den Trend – Keytruda trägt, Analysten sehen 161 Dollar

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:23 2 Min.

Die Merck & Co Aktie steigt vorbörslich um 0,52 Prozent auf 136,18 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Dow Jones. Der US-Pharmakonzern hat zuletzt die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose angehoben. Das durchschnittliche Kursziel liegt weit über dem Kurs.

Bild: Foto: CDC / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3999)

Wenn Technologie wackelt, schlägt die Stunde der Pharmawerte. Die Merck & Co Aktie notiert vorbörslich bei 136,18 Dollar, ein Plus von 0,71 Dollar oder 0,52 Prozent. Der US-Konzern, nicht zu verwechseln mit der Darmstädter Merck KGaA, steht damit unter den fünf stärksten Titeln im Dow Jones. vorbörslicher Kurs der Merck & Co Aktie 136,18 USD Aufschlag im Dow Jones +0,52 % Umsatz im dritten Quartal 18,1 Mrd. USD durchschnittliches Kursziel der Analysten 161,53 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026 und Analystenübersicht; Quartalsbericht vom 29.10.2026 Die Zahlen Keytruda liefert fast die Hälfte des Umsatzes Im dritten Quartal stieg der Umsatz um fünf Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 17,31 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um drei Prozent auf 2,49 Dollar, lag aber klar über dem Konsens von 2,08 Dollar. Merck hob die Prognose für Umsatz und Ergebnis an. Die Krebsmedikamente Keytruda und Keytruda Qlex brachten zusammen 8,6 Milliarden Dollar ein, rund 48 Prozent des Konzernumsatzes (eigene Rechnung). Die Bruttomarge ging um 480 Basispunkte auf 72,9 Prozent zurück. Die Einordnung Viel Zuversicht, aber ein Kurs unter dem Hoch Von 28 Analysten raten 19 zum Kauf und neun zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel von 161,53 Dollar liegt knapp 19 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch bei 156,92 Dollar ist die Aktie rund 13 Prozent entfernt. Unsere Lesart für den Dienstag: Anleger schichten aus KI-Werten in defensive Titel um. Was für die Merck & Co Aktie spricht Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Prognose für 2026 angehoben

Keine Verkaufsempfehlung unter 28 Analysten

Gefragt als defensiver Wert Was Anleger bedenken sollten Hohe Abhängigkeit von Keytruda

Bruttomarge deutlich gesunken

Kurs rund 13 Prozent unter dem Jahreshoch

Analysten senkten zuletzt Gewinnschätzungen Einordnung der Redaktion: Die Merck & Co Aktie profitiert am Dienstag davon, dass sie mit dem KI-Zyklus nichts zu tun hat. Fundamental hängt viel an einem einzigen Medikament. Das ist Stärke und Risiko zugleich. Vorbörsliche Kurse entstehen bei dünnen Umsätzen und können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Merck & Co Aktie Warum steigt die Merck & Co Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung sind defensive Werte gefragt, während Technologieaktien nachgeben. Ist Merck & Co dasselbe wie Merck KGaA?

Nein. Merck & Co ist ein US-Pharmakonzern, die Merck KGaA aus Darmstadt ist ein eigenständiges Unternehmen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merck & Co Aktie?

ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q. US-Handelssymbol: MRK (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 6MK.

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