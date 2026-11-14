Merck Aktienanalyse: Plus 40 Prozent dank Krebs-Pipeline – reicht das gegen die Keytruda-Patentklippe?

Umsatz im dritten Quartal 2025 und 2026. Keytruda inklusive der unter die Haut gespritzten Version Keytruda Qlex. Januvia/Janumet: Diabetesmittel mit Generika-Konkurrenz, Vorjahreswert aus dem Rückgang um 39 Prozent abgeleitet.

Quelle : Merck & Co., Mitteilung vom 29. Oktober 2026; Moneycheck