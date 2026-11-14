Kaum ein Pharmakonzern hat Anleger 2026 so überrascht wie Merck & Co. aus den USA, außerhalb Nordamerikas als MSD bekannt. Eine Serie von Studienerfolgen hat die Merck-Aktie seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent nach oben getrieben, Ende August notierte sie zeitweise über 155 Dollar. Zuletzt schloss sie bei 147,79 Dollar. Doch über allem schwebt eine Frage: Was passiert, wenn der Krebs-Kassenschlager Keytruda seinen Patentschutz verliert? Diese Merck Aktienanalyse zeigt, wie gut der Konzern darauf vorbereitet ist und was das für die Merck Aktienprognose bedeutet.
Merck Aktienanalyse: Plus 40 Prozent dank Krebs-Pipeline – reicht das gegen die Keytruda-Patentklippe?
Krebsimpfstoff, neue Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, ein Lungenhochdruck-Mittel mit fast 100 Prozent Wachstum: Merck hat 2026 eine Serie von Studienerfolgen gefeiert, die Aktie gehört zu den besten Werten im Dow Jones. Unsere Merck Aktienanalyse zerlegt die Quartalszahlen, prüft, wie viel vom Kassenschlager Keytruda abhängt, und zeigt, was die Merck Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Merck & Co., Inc. (MSD)
- Sitz
- Rahway, New Jersey
- Ticker
- MRK (NYSE)
- Kurs
- 147,79 Dollar
- Börsenwert
- rund 360 Milliarden Dollar
- Dividendenrendite
- rund 2,3 Prozent
- Größtes Produkt
- Keytruda (Krebs-Immuntherapie)
- Vorstandschef
- Robert Davis
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert laut Tickeron um den 8.11.; Dividendenrendite gerundet
Die Ausgangslage
Studienerfolge am laufenden Band: warum die Merck-Aktie so stark ist
Die Merck Aktie lebt 2026 vor allem von der Forschung.
Seit dem Frühjahr meldete Merck einen Studienerfolg nach dem anderen: Das neue Krebsmittel sac-TMT verlängerte bei Gebärmutterkrebs das Überleben, das Entzündungsmittel Tulisokibart bestand Studien bei Darmentzündungen und einer chronischen Hauterkrankung. Den größten Schub gab der mit Moderna entwickelte personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran: Zusammen mit Keytruda senkte er bei Hautkrebs das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 42 Prozent. Das ist wichtig, denn Keytruda brachte 2025 mehr als 30 Milliarden Dollar und damit fast die Hälfte des Konzernumsatzes. Einen Rückschlag gab es im Oktober: Ein niederländisches Gericht stoppte die unter die Haut gespritzte Keytruda-Version in acht Ländern.
Die Quartalszahlen
Deutlich über den Erwartungen: Merck hebt die Prognose an
Für jede Merck Aktienanalyse zählt, wie schnell die neuen Produkte wachsen – und wie stark die alten schrumpfen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,49 Dollar und damit deutlich über den erwarteten rund 2,09 Dollar – obwohl eine einmalige Lizenzzahlung an das Biotech-Unternehmen SciBrunch 12 Cent je Aktie kostete. Ein Teil des Wachstums ist allerdings geliehen: Rund 550 Millionen Dollar gehen auf vorgezogene Bestellungen von US-Kunden zurück, die sich im vierten Quartal und 2027 wieder umkehren dürften. Die Börse reagierte dennoch positiv, die Merck-Aktie stieg am Tag der Zahlen um fast 4 Prozent.
Merck: Wichtige Produkte im dritten Quartal
Mio. Dollar
- Q3 2025
- Q3 2026
Umsatz im dritten Quartal 2025 und 2026. Keytruda inklusive der unter die Haut gespritzten Version Keytruda Qlex. Januvia/Janumet: Diabetesmittel mit Generika-Konkurrenz, Vorjahreswert aus dem Rückgang um 39 Prozent abgeleitet.
Quelle: Merck & Co., Mitteilung vom 29. Oktober 2026; Moneycheck
Daten als Tabelle
|Produkt
|Q3 2025
|Q3 2026
|Winrevair
|360
|694
|Keytruda Qlex
|0
|830
|Januvia/Janumet
|623
|380
Die Geschäftsbereiche
Keytruda, Winrevair, Gardasil: die Säulen der Merck Aktienprognose
Die Merck Aktienprognose hängt davon ab, ob neue Medikamente die Lücke füllen, die Keytruda hinterlassen wird.
Keytruda wuchs um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Besonders schnell legt die neue Version Keytruda Qlex zu, die unter die Haut gespritzt wird und länger patentgeschützt sein soll: 830 Millionen Dollar nach 463 Millionen im Vorquartal. Der Lungenhochdruck-Spezialist Winrevair fast verdoppelte den Umsatz auf 694 Millionen Dollar. Der HPV-Impfstoff Gardasil erholte sich mit rund 2 Milliarden Dollar, die Tiergesundheit wuchs um 4 Prozent. Auf der anderen Seite brachen die Diabetesmittel Januvia und Janumet wegen günstiger Nachahmerprodukte um 39 Prozent ein.
Mit der positiven Dynamik in mehreren Therapiegebieten bin ich zunehmend zuversichtlich, dass wir langfristig Wert für Patienten und Aktionäre schaffen können.
Der Ausblick
Prognose angehoben: 2027 wird ein Übergangsjahr
Merck hob die Mitte der Jahresprognose an und erwartet nun einen Umsatz von 66,8 bis 67,3 Milliarden Dollar. Auch die Gewinnprognose wurde erhöht; sie enthält Einmalkosten wie die Lizenzzahlung an SciBrunch. Für 2027 dämpfte das Management die Erwartungen: Wegen des Wegfalls von Patenten bei älteren Medikamenten, Drucks im Impfstoffgeschäft und höherer Forschungsausgaben dürfte das Wachstum bescheiden ausfallen.
Der wichtigste Termin im kommenden Jahr: Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft den Zulassungsantrag für sac-TMT im beschleunigten Verfahren, eine Entscheidung wird am 15. Juni erwartet.
Die Bewertung
Moderates KGV, große Erwartungen: was in der Merck-Aktie steckt
Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn ohne die Einmalkosten auf ein Jahr hoch, kommt die Merck-Aktie auf ein KGV von rund 14. Das ist für einen großen Pharmakonzern nicht teuer. Der Grund für den Abschlag: Anleger preisen ein, dass mit dem Ende des Keytruda-Patentschutzes ein großer Teil des Gewinns wegbrechen könnte. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund 2,3 Prozent. Für die Merck Aktienprognose bedeutet das: Die Aktie ist eine Wette darauf, dass die Pipeline schnell genug liefert.
Die Analysten
Kursziele bis 180 Dollar: die Experten bleiben überwiegend optimistisch
Die meisten Analysten sehen weiteres Potenzial. Scotiabank hob das Kursziel im September auf 180 Dollar, Morgan Stanley sieht 177 Dollar, Guggenheim 171 Dollar und BMO 170 Dollar. Die Bank of America liegt bei 163 Dollar. Vorsichtiger sind RBC, die die Aktie trotz guter Studiendaten auf neutral abstufte und 150 Dollar als Ziel nennt, sowie Cantor Fitzgerald mit 145 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel von 26 Analysten lag Anfang November bei rund 162 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Merck-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 147,79 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, Benzinga, Stocktwits, Bullstory; Stand September bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Scotiabank
|180
|Morgan Stanley
|177
|Guggenheim
|171
|BMO Capital
|170
|Bank of America
|163
|Durchschnitt (26 Analysten)
|161,53
|RBC Capital
|150
|Schlusskurs 13. November
|147,79
|Cantor Fitzgerald
|145
Die Szenarien
Merck Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Pipeline überzeugt
sac-TMT wird zugelassen, Intismeran und Winrevair wachsen schnell, Keytruda Qlex gewinnt viele Patienten. Dann könnte die Merck-Aktie Richtung der höchsten Analystenziele um 170 bis 180 Dollar steigen.
Szenario 2: Holpriges Übergangsjahr
2027 wächst Merck kaum, die Vorzieheffekte belasten einzelne Quartale. Die Aktie pendelt zwischen 135 und 165 Dollar.
Szenario 3: Rückschläge bei Studien oder Patenten
Eine Studie enttäuscht, Gerichte bremsen Keytruda Qlex oder die Generika-Belastung fällt höher aus. Dann könnte die Aktie unter 135 Dollar zurückfallen.
Häufige Fragen zur Merck Aktienanalyse
Ist Merck & Co. dasselbe wie die Merck KGaA aus Darmstadt?
Nein. Merck & Co. aus den USA, außerhalb Nordamerikas MSD genannt, und die Merck KGaA sind seit über 100 Jahren getrennte Unternehmen. Diese Analyse betrifft den US-Konzern im Dow Jones.
Wie waren die Quartalszahlen von Merck?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,49 Dollar deutlich über den Erwartungen.
Warum ist Keytruda so wichtig?
Das Krebsmittel brachte 2025 mehr als 30 Milliarden Dollar und damit fast die Hälfte des Konzernumsatzes. Mit dem Ende des Patentschutzes droht ein großer Umsatzrückgang.
Welche neuen Medikamente sollen die Lücke füllen?
Vor allem das Lungenhochdruck-Mittel Winrevair, das Krebsmittel sac-TMT, der Krebsimpfstoff Intismeran und die neue Keytruda-Version Qlex.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 162 Dollar. Die höchsten Ziele liegen bei 177 bis 180 Dollar, die vorsichtigsten bei 145 bis 150 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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