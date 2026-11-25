Die Mercedes-Benz Aktie (MBG, ISIN DE0007100000) hat am Mittwoch ein neues 52-Wochen-Tief hinter sich und versucht eine Erholung: Am Dienstag, 24.11., schloss sie auf Xetra bei 37,36 Euro, dem Tief von 37,09 Euro im Tagesverlauf, am Mittwoch lag sie zur Mittagszeit (12:28 Uhr) mit 38,58 Euro rund 3,3 Prozent im Plus (finanzen.ch, ad-hoc-news). Gegenüber dem Jahreshoch von 62,34 Euro im Januar ist der Kurs damit um etwa ein Drittel bis zwei Fünftel gefallen. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steht, warum die Autowerte zuletzt gekauft wurden und wie die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten aussieht.
Mercedes-Benz Aktienanalyse: Kurs um 38 Euro, Dividende von 3,50 Euro, Gewinnwarnung im Rücken – wie viel Pessimismus steckt in der Aktie?
Die Mercedes-Benz Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Tief, der Ausblick wurde Ende Oktober gesenkt, zugleich hellt der Sektor nach US-Zollplänen und EU-Hybridgrenze auf. Die Mercedes-Benz Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und der Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG
- Ticker
- MBG
- ISIN
- DE0007100000
- Börse
- Xetra (EUR)
- Index
- DAX
- Dividende (für 2025)
- 3,50 EUR je Aktie
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11. bei Redaktionsschluss nicht bestätigt; Schlusskurs 24.11.: 37,36 EUR
Der Auslöser
Was ist bei der Mercedes-Benz Aktie zuletzt passiert?
Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, ein Minus von 1,26 Prozent und der niedrigste Schlussstand seit Juli. Haupttreiber war die Flucht aus KI-Aktien; hinzu kamen neue Zollpläne der USA (dpa-AFX via Ariva, 25.11.). Die Handelsbehörde USTR schlägt 15 Prozent auf bestimmte EU-Importe vor, nach bisher 10 Prozent auf die meisten Waren. Es handelt sich ausdrücklich um einen Vorschlag mit Anhörungen; ein Start ist frühestens im Januar 2027 möglich, und die EU verweist auf die im Turnberry-Abkommen vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent. Für Autos gilt bereits heute ein Zoll von 15 Prozent.
Zugleich zog die Branche an: Die EU will ab 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln (dpa-AFX via investing.com). VW und BMW legten um 3,8 bis 4,65 Prozent zu, Mercedes folgte mit etwas Abstand (onvista). Auslöser des Interesses an der Mercedes-Benz Aktie ist also weniger eine neue Konzernmeldung als die Erholungshoffnung nach einem mehrjährigen Branchentief. Ob daraus eine Trendwende wird, ist offen.
Das Geschäft
Wie verdient Mercedes-Benz sein Geld?
Mercedes-Benz verdient mit Premium-Pkw (Cars), Transportern (Vans) und Finanzdienstleistungen. Cars ist die größte Sparte: Im dritten Quartal setzte sie 407.232 Fahrzeuge ab (−7,8 Prozent), davon 68.428 Elektroautos (+60,5 Prozent). Vans lag mit 84.421 Fahrzeugen leicht über Vorjahr (+0,7 Prozent). Regional wuchs der Absatz in Europa um etwa fünf und in den USA um etwa sechs Prozent; China bleibt laut Konzern von schwacher Nachfrage und starkem Wettbewerb geprägt (Mercedes-Benz, 28.10.2026).
Die Zahlen
Wie schwach waren die Zahlen im dritten Quartal?
Mercedes-Benz meldete am 28.10.2026 für das dritte Quartal einen Umsatz von 30,7 Milliarden Euro (−4,5 Prozent), ein bereinigtes EBIT von 1,78 Milliarden Euro (−15 Prozent) und einen Nettogewinn von 1,52 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,19 Milliarden Euro). Der Industrielle Free Cashflow sackte auf 172 Millionen Euro nach 1.367 Millionen Euro im Vorjahr. Die bereinigte Umsatzrendite der Cars-Sparte sank auf 2,5 Prozent (Vorjahr: 4,8 Prozent), bei Vans lag sie bei 9,4 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|30,7 Mrd. EUR
|32,1 Mrd. EUR
|EBIT (bereinigt)
|1,78 Mrd. EUR
|2,10 Mrd. EUR
|Nettogewinn
|1,52 Mrd. EUR
|1,19 Mrd. EUR
|Industrieller Free Cashflow
|172 Mio. EUR
|1.367 Mio. EUR
|Umsatzrendite Cars (bereinigt)
|2,5 %
|4,8 %
|Umsatzrendite Vans (bereinigt)
|9,4 %
|–
Vorjahreswerte laut Mercedes-Benz-Mitteilung vom 28.10.2026. Bereinigt = ohne Sondereffekte.
Quelle: Mercedes-Benz Group AG (Pressemitteilung 28.10.2026)
Der Konzern kappte zugleich per Ad-hoc-Mitteilung seinen Ausblick für 2026: Die bereinigte Umsatzrendite von Cars soll nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen (zuvor 3 bis 5 Prozent), das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen (zuvor deutlich darüber), und der Industrielle Free Cashflow soll deutlich unter dem Vorjahr liegen (zuvor leicht darunter). Zu den Absatzzielen: Vans auf Vorjahresniveau, Cars leicht darunter (unverändert). Seit dem 1. September läuft zudem ein Aktienrückkauf; bis 6.11. wurden rund 7,96 Millionen Aktien erworben, der Durchschnittskurs lag zuletzt bei etwa 37,95 Euro (aktiencheck.de, 20.11.).
Die Bewertung
Wie günstig ist die Mercedes-Benz Aktie im Branchenvergleich?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV für 2026 bei rund 7,2 bis 7,6 und für 2027 bei rund 6,1 bis 6,5 (MarketScreener, eigene Berechnung). Die Dividende für 2025 betrug 3,50 Euro je Aktie; bei einem Kurs von rund 38,6 Euro entspricht das einer Rendite um 9 Prozent. Für 2026 erwarten Analysten eine niedrigere Ausschüttung zwischen etwa 2,8 und 3,0 Euro, was etwa 7,3 bis 7,6 Prozent Rendite bedeuten würde; die Quellen weichen hier voneinander ab. EV-Kennzahlen sind wegen der Finanzdienstleistungen verzerrt und werden daher nicht genannt.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Dividendenrendite
|Mercedes-Benz
|7,2–7,6
|ca. 7,3–9 %
|BMW
|ca. 10,0
|ca. 4,4 %
|Volkswagen (Vz.)
|ca. 5,4
|–
Stand 18.11.2026 (MarketScreener, über aktiencheck.de), Kurs Mercedes-Benz 23.11. Marge = Automobilmarge laut Konsens; Werte sind Schätzungen. Für Stellantis und Porsche AG lagen keine vergleichbaren KGV-Werte vor.
Quelle: MarketScreener, aktiencheck.de, eigene Berechnung
Die Analysten
Was sagen die Analysten zur Mercedes-Benz Aktienprognose und wie groß ist die Spanne?
Nach finanzen.net (Stand 19.11., über aktiencheck.de) stufen zehn Analysten die Mercedes-Benz Aktie so ein: vier Kaufen, sechs Halten, keiner Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,94 Euro, enthält aber möglicherweise veraltete Einträge; MarketScreener nannte am 23.10. bei 21 Analysten 53,20 Euro, ein weiterer Anbieter Anfang November rund 47 Euro. Die jüngsten Anpassungen gingen in eine Richtung: JPMorgan senkte das Kursziel am 24.11., UBS am 19.11., zudem lagen Kürzungen von Jefferies, DZ Bank und Santander vor (Termine zum Teil nicht geprüft). Die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten ist damit deutlich vorsichtiger als noch im Sommer, liegt aber weiter klar über dem Kurs von rund 38 Euro.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Mercedes-Benz Aktie aus?
Der Chart ist von einem Abwärtstrend geprägt: Vom Jahreshoch bei 62,34 Euro (05.01.2026) ging es bis zum Tief von 37,09 Euro am 24.11. (finanzen.ch). Als frühere Tiefs werden 38,96 bis 39,06 Euro genannt, der Durchschnittskurs des Rückkaufs liegt bei rund 37,95 Euro, und am 18.11. schloss die Aktie bei 40,13 Euro. Werte für 50- und 200-Tage-Linie und den RSI konnten aus den geprüften Quellen nicht entnommen werden. Beschreibend gilt: Kursmarken um 37 Euro dienten zuletzt als Unterstützung, die Bereiche um 39 und 40 Euro als erste Hürden. Charttechnik ist keine Vorhersage.
Szenarien
Wie geht es mit der Mercedes-Benz Aktie nach Meinung des Marktes weiter?
Die zuversichtliche Lesart: Mit KGV um 7 und Dividendenrendite zwischen 7 und 9 Prozent sei viel Pessimismus eingepreist, Rückkäufe stützten, und Zölle sowie Hybridgrenze könnten die Wettbewerbslage verbessern. Die vorsichtige Lesart: Die Marge in Cars liegt nur noch bei 2 bis 3 Prozent, das vierte Quartal gilt in der Autosparte als schwach, die Dividende steht unter Druck, und China bleibt ein Risiko. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab; beide Lesarten geben die Diskussion unter Analysten und Marktteilnehmern wieder.
Termine
Welche Termine zählen für die Mercedes-Benz Aktie jetzt?
Kurzfristig im Blick: die EU-Hybridregelung ab 1. Dezember, die weitere Entwicklung der US-Zollpläne (Anhörungen, Veröffentlichung, frühestens Januar) und der Rückkauf. Die Termine des Konzerns: Jahreszahlen 2026 am 18.02.2027, Geschäftsbericht am 03.03.2027, virtuelle Hauptversammlung am 15.04.2027 und Q1-Zahlen am 29.04.2027 (Quelle: aktiencheck.de, Finanzkalender; Termine nicht gegen die IR-Seite geprüft).
FAQ
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktienanalyse und Aktienprognose
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie so stark gefallen?
Die Mercedes-Benz Aktie litt unter schwächeren Quartalszahlen, einem gesenkten Ausblick (28.10.), schwachem China-Geschäft und Zollsorgen. Vom Hoch bei 62,34 Euro im Januar fiel sie bis auf 37,09 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Mercedes-Benz Aktie?
Für 2025 wurden 3,50 Euro je Aktie gezahlt, bei einem Kurs um 38,6 Euro rund 9 Prozent. Für 2026 erwarten Analysten eine niedrigere Dividende.
Was sagt die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten?
Zehn Analysten (finanzen.net, 19.11.): vier Kaufen, sechs Halten, keiner Verkaufen; das Durchschnittsziel liegt bei 55,94 Euro, enthält aber möglicherweise veraltete Einträge. Zuletzt wurden Ziele mehrfach gesenkt.
Wie hoch ist das KGV der Mercedes-Benz Aktie?
Rund 7,2 bis 7,6 für 2026 und rund 6,1 bis 6,5 für 2027 (MarketScreener, eigene Berechnung).
Wann legt Mercedes-Benz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18.02.2027 angesetzt.
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