Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, ein Minus von 1,26 Prozent und der niedrigste Schlussstand seit Juli. Haupttreiber war die Flucht aus KI-Aktien; hinzu kamen neue Zollpläne der USA (dpa-AFX via Ariva, 25.11.). Die Handelsbehörde USTR schlägt 15 Prozent auf bestimmte EU-Importe vor, nach bisher 10 Prozent auf die meisten Waren. Es handelt sich ausdrücklich um einen Vorschlag mit Anhörungen; ein Start ist frühestens im Januar 2027 möglich, und die EU verweist auf die im Turnberry-Abkommen vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent. Für Autos gilt bereits heute ein Zoll von 15 Prozent.

Zugleich zog die Branche an: Die EU will ab 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln (dpa-AFX via investing.com). VW und BMW legten um 3,8 bis 4,65 Prozent zu, Mercedes folgte mit etwas Abstand (onvista). Auslöser des Interesses an der Mercedes-Benz Aktie ist also weniger eine neue Konzernmeldung als die Erholungshoffnung nach einem mehrjährigen Branchentief. Ob daraus eine Trendwende wird, ist offen.