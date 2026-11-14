Der Stern hat an Glanz verloren. Mercedes-Benz verdient im Pkw-Geschäft so wenig wie seit Jahren nicht, in China brechen die Verkäufe ein, Ende Oktober musste der Konzern seine Prognose senken. Die Mercedes-Benz-Aktie schloss am Freitag bei 40,76 Euro und hat auf Jahressicht rund ein Drittel verloren. Gleichzeitig ist sie eine der günstigsten Aktien im DAX und bietet eine Dividendenrendite von mehr als 7 Prozent. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, ob das eine Value-Falle ist – und was die Mercedes Aktienprognose jetzt bestimmt.
Mercedes-Benz Aktienanalyse: China-Absturz, Marge bei 2,5 Prozent, Dividende über 7 Prozent – Falle oder Chance?
Mercedes verkauft in China fast ein Drittel weniger Autos, die Pkw-Marge ist auf 2,5 Prozent geschrumpft, die Prognose wurde gekappt. Gleichzeitig wirft die Aktie eine Dividendenrendite von mehr als 7 Prozent ab und kostet nur rund das Achtfache des Gewinns. Unsere Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, wie tief die Krise reicht und was die Mercedes Aktienprognose jetzt bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG
- Sitz
- Stuttgart
- Ticker
- MBG (Xetra)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Kurs
- 40,76 Euro
- KGV
- rund 8
- Dividendenrendite
- rund 7,2 Prozent
- Vorstandschef
- Ola Källenius
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Luxusstrategie unter Druck
Die Mercedes Aktie leidet unter einem Problem, das sich nicht schnell lösen lässt: Chinas Kunden kaufen lieber chinesisch.
Unter Ola Källenius setzte Mercedes konsequent auf Luxus und hohe Margen statt auf Masse. Jahrelang ging die Rechnung auf, getragen von reichen Kunden in China. Doch dort haben einheimische Hersteller mit günstigen, technisch starken Elektroautos die Premiummarken unter Druck gesetzt. Dazu kommen US-Zölle und hohe Kosten für die Elektro-Transformation. Das Ergebnis: Die Pkw-Marge, die vor drei Jahren noch zweistellig war, ist auf wenige Prozent geschrumpft.
Die Quartalszahlen
Pkw-Ergebnis halbiert, Vans und Finanzierung stützen
Für jede Mercedes-Benz Aktienanalyse gilt: Das Pkw-Geschäft entscheidet, Vans und Finanzdienstleistungen dämpfen nur.
Im dritten Quartal lag der Konzernumsatz bei 30,7 Milliarden Euro, das bereinigte Konzern-EBIT sank um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg zwar um 28 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro – allerdings gegenüber einem schwachen Vorjahresquartal. Dramatisch ist die Lage bei den Pkw: Das bereinigte operative Ergebnis halbierte sich nahezu von 1,14 Milliarden auf 560 Millionen Euro, die Umsatzrendite fiel auf 2,5 Prozent. In China verkaufte Mercedes rund 86.800 Autos, 31 Prozent weniger als vor einem Jahr. Stabil blieb das Transportergeschäft Vans mit 9,4 Prozent Marge. Ein Lichtblick: Der Absatz von Elektroautos stieg kräftig, in Europa sind einige Modelle bis Jahresende ausverkauft.
Mercedes-Benz Cars: Bereinigte Umsatzrendite im dritten Quartal
Prozent
Q3 2024 laut Stuttgarter Zeitung, Q3 2025 und Q3 2026 laut Mercedes-Benz.
Quelle: Mercedes-Benz, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatzrendite
|Drittes Quartal 2024
|4,7
|Drittes Quartal 2025
|4,8
|Drittes Quartal 2026
|2,5
Der Ausblick
Prognose gesenkt, China-Strategie im Februar
Am 28. Oktober senkte Mercedes die Prognose: Die Pkw-Marge soll 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen statt 3 bis 5 Prozent, das Konzern-EBIT auf Vorjahresniveau liegen statt deutlich darüber. Der freie Cashflow im Industriegeschäft soll deutlich unter dem Vorjahr landen – und genau aus ihm speisen sich Dividende und Aktienrückkäufe. Källenius will die Abhängigkeit von China verringern, konkrete Pläne will er mit der Prognose für 2027 im Februar vorlegen. Zudem wird das Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu aufgelegt.
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Die Bewertung
KGV um 8, Rendite über 7 Prozent: billig – aber zu Recht?
Mit einem KGV von rund 8 und einer Dividendenrendite von mehr als 7 Prozent ist die Mercedes Aktie eine der günstigsten im DAX. Doch die Rendite bezieht sich auf die zuletzt gezahlte Dividende. Mercedes schüttet traditionell rund 40 Prozent des Konzerngewinns aus – sinkt der Gewinn, sinkt auch die Dividende. Die niedrige Bewertung spiegelt die Sorge wider, dass die Margenkrise kein Übergangsjahr ist, sondern ein dauerhafter Zustand.
Die Analysten
Skepsis dominiert
Die Analysten hatten die Prognosesenkung teilweise erwartet: Die UBS hatte vorab eine Kappung des Margenziels vorhergesagt. Die meisten Häuser haben ihre Gewinnschätzungen seither gesenkt und warten auf die China-Strategie im Februar, bevor sie wieder optimistischer werden. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Mercedes Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Boden ist erreicht
Die China-Strategie überzeugt, die neuen Elektromodelle verkaufen sich gut, die Marge steigt 2027 wieder. Dann könnte die Aktie Richtung 48 bis 50 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Dividendenwert ohne Fantasie
Die Marge bleibt niedrig, die Dividende sinkt moderat. Die Aktie pendelt zwischen 36 und 45 Euro.
Szenario 3: Dividendenschnitt
China bricht weiter ein, der Cashflow schrumpft, Mercedes kürzt die Dividende deutlich. Dann droht ein Rückfall unter 36 Euro.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktienanalyse
Warum ist die Mercedes-Aktie so schwach?
Wegen eines Absatzeinbruchs in China, einer stark gesunkenen Pkw-Marge und einer gesenkten Prognose für 2026.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Die Pkw-Sparte erzielte im dritten Quartal eine bereinigte Umsatzrendite von nur 2,5 Prozent, der China-Absatz sank um 31 Prozent.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 7,2 Prozent auf Basis der zuletzt gezahlten Dividende. Sinkt der Gewinn, dürfte auch die Dividende sinken.
Wann kommt die neue China-Strategie?
Mercedes will konkrete Pläne mit der Prognose für 2027 im Februar vorlegen.
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