Mercedes-Benz Aktienanalyse: China-Absturz, Marge bei 2,5 Prozent, Dividende über 7 Prozent – Falle oder Chance?

Der Stern hat an Glanz verloren. Mercedes-Benz verdient im Pkw-Geschäft so wenig wie seit Jahren nicht, in China brechen die Verkäufe ein, Ende Oktober musste der Konzern seine Prognose senken. Die Mercedes-Benz-Aktie schloss am Freitag bei 40,76 Euro und hat auf Jahressicht rund ein Drittel verloren. Gleichzeitig ist sie eine der günstigsten Aktien im DAX und bietet eine Dividendenrendite von mehr als 7 Prozent. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, ob das eine Value-Falle ist – und was die Mercedes Aktienprognose jetzt bestimmt.