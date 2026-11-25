Die Mercedes-Benz Aktie steckt in einer Vertrauenskrise. Ende Oktober musste der Stuttgarter Autobauer die Renditeprognose für sein Pkw-Geschäft kappen: Statt drei bis fünf Prozent erwartet Mercedes-Benz Cars für 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent. Auch beim Konzern-EBIT rechnet das Management nur noch mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau, nachdem zuvor ein deutlicher Anstieg erwartet worden war.
Mercedes-Benz Aktie: Nur noch 2 bis 3 Prozent Marge, aber Millionen-Rückkäufe – wie tief fällt der Stern noch?
Mercedes-Benz hat die Renditeprognose für das Pkw-Geschäft gesenkt, China bleibt die große Baustelle. Gleichzeitig kauft der Konzern Woche für Woche eigene Aktien zurück und bereitet das freihändige Fahren vor. Die Mercedes-Benz Aktie zwischen Krise und Gegenwehr.
Die Zahlen
China und Kosten drücken die Marge
Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 30,7 Milliarden Euro, nach 32,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ausgewiesene EBIT lag zwar mit 1,77 Milliarden Euro deutlich über dem schwachen Vorjahreswert, bereinigt um Sondereffekte ging das operative Ergebnis aber um 15 Prozent zurück. Als Gründe nennt Mercedes ein schwierigeres Marktumfeld in China und höhere Kosten im vierten Quartal. Lichtblick bleibt die Transportersparte Mercedes-Benz Vans mit einer bereinigten Rendite von 9,4 Prozent.
Die Gegenwehr
Rückkäufe und neue Technik
Gegen den Kursdruck stemmt sich Mercedes mit einem Aktienrückkauf. Allein vom 9. bis 13. November erwarb der Konzern rund 1,11 Millionen eigene Aktien, seit dem 1. September summiert sich die Zahl auf rund 9,07 Millionen Stück. Für die Mercedes-Benz Aktie bedeutet das zusätzliche Nachfrage an der Börse – an der schwachen Ertragslage ändert es allerdings nichts.
Technologisch setzt Mercedes Akzente: Ein Assistent für freihändiges Fahren soll Ende 2026 in Deutschland starten, später auch in den USA. Gleichzeitig trennt sich der Konzern von seinem europäischen Schnellladenetz, das der Anbieter Electra übernimmt. Der Fokus liegt klar auf dem Kerngeschäft und der Kostenbasis.
Mercedes kämpft an zwei Fronten: gegen den Preiskampf in China und gegen die eigenen Kosten. Rückkäufe stützen den Kurs, eine Wende braucht aber bessere Margen.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum hat Mercedes-Benz die Prognose gesenkt?
Wegen eines schwierigeren Marktumfelds in China und höherer Kosten im vierten Quartal. Die Pkw-Rendite soll 2026 nur noch zwei bis drei Prozent erreichen.
Kauft Mercedes-Benz eigene Aktien zurück?
Ja. Seit dem 1. September wurden rund 9,07 Millionen Aktien zurückgekauft.
Wann kommt das freihändige Fahren?
Der Freihand-Assistent soll Ende 2026 in Deutschland starten.
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