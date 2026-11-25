Warum hat Mercedes-Benz die Prognose gesenkt?

Wegen eines schwierigeren Marktumfelds in China und höherer Kosten im vierten Quartal. Die Pkw-Rendite soll 2026 nur noch zwei bis drei Prozent erreichen.

Kauft Mercedes-Benz eigene Aktien zurück?

Ja. Seit dem 1. September wurden rund 9,07 Millionen Aktien zurückgekauft.

Wann kommt das freihändige Fahren?

Der Freihand-Assistent soll Ende 2026 in Deutschland starten.