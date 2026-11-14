Es gab Zeiten, da galt der Stern als sicherster Wert der deutschen Autoindustrie. Heute notiert die Mercedes-Benz-Aktie nahe dem tiefsten Stand seit dem Corona-Jahr 2020. In dieser Woche verlor sie weitere 1,84 Prozent auf 40,76 Euro, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 32 Prozent. Ende Oktober musste der Konzern die Jahresprognose senken, die Marge im Pkw-Geschäft hat sich fast halbiert. Und doch gibt es einen Grund, warum manche Anleger genauer hinsehen: Die Dividendenrendite liegt bei gut 7 Prozent. Ist die Mercedes-Aktie eine Falle – oder eine Chance?
Mercedes-Benz-Aktie: Marge halbiert, Prognose gekappt, China bricht weg – und trotzdem 7 Prozent Dividendenrendite. Falle oder Chance?
Die Mercedes-Benz-Aktie notiert nahe dem tiefsten Stand seit 2020. Die Pkw-Marge hat sich im dritten Quartal auf 2,5 Prozent fast halbiert, die Jahresprognose wurde gesenkt, China wird zum Problemfall. Gleichzeitig lockt eine Dividendenrendite von gut 7 Prozent. Die große Mercedes-Benz Aktienanalyse: Zahlen, China-Krise, Dividende und alle Chancen und Risiken für die Mercedes-Benz-Aktie.
Mercedes-Benz Aktienanalyse
Mehr Gewinn, weniger Zuversicht
Auf den ersten Blick sieht das dritte Quartal gut aus: Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auf 1,77 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, das Konzernergebnis stieg auf 1,52 Milliarden Euro. Doch das liegt vor allem an hohen Kosten für den Stellenabbau im Vorjahr. Der Blick auf das Kerngeschäft ist ernüchternd: Bei Mercedes-Benz Cars sank das bereinigte EBIT von 1,14 Milliarden auf 560 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite fiel von 4,8 auf 2,5 Prozent. Der Umsatz ging auf 30,7 Milliarden Euro zurück. Stützen sind das Transportergeschäft mit einer Rendite von 9,4 Prozent und die Finanzdienstleistungen, deren bereinigtes Ergebnis um 42 Prozent stieg.
Schwerer wiegt der Ausblick. Für die Pkw-Sparte erwartet Mercedes 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent statt 3 bis 5 Prozent. Das Konzern-EBIT soll lediglich das Vorjahresniveau von 5,8 Milliarden Euro erreichen statt deutlich darüber zu liegen. Der freie Cashflow des Industriegeschäfts dürfte deutlich unter dem Vorjahr bleiben. Als Gründe nennt der Konzern ein schwierigeres Marktumfeld in China und höhere Kosten im vierten Quartal.
Das große Bild
China: vom Gewinnmotor zum Problemfall
Jahrzehntelang war China der wichtigste Gewinnbringer der deutschen Premiumhersteller. Diese Zeit ist vorbei.
Chinesische Hersteller bauen inzwischen moderne Elektroautos, die günstiger sind und bei Software und Bedienung oft als überlegen gelten. Die zahlungskräftige Kundschaft wandert ab, die Preise geraten unter Druck. Konzernchef Ola Källenius will die Abhängigkeit von China verringern, Details zur neuen Strategie sollen im Februar mit der Prognose für 2027 folgen. Zugleich legt Mercedes das Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Lichtblick: Der Absatz reiner Elektroautos stieg im Quartal um 61 Prozent.
Die Dividendenrendite ist hoch, weil das Vertrauen niedrig ist.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz-Aktie
Warum fällt die Mercedes-Benz-Aktie?
Die Marge im Pkw-Geschäft hat sich im dritten Quartal fast halbiert, die Jahresprognose wurde gesenkt, und das China-Geschäft schwächelt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 32 Prozent verloren.
Was erwartet Mercedes-Benz für 2026?
Für Mercedes-Benz Cars eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent und für den Konzern ein EBIT auf Vorjahresniveau.
Ist die Dividende von Mercedes-Benz sicher?
Das lässt sich nicht verlässlich sagen. Die Rendite von gut 7 Prozent spiegelt den gefallenen Kurs wider. Sinkende Gewinne und ein schwacher Cashflow können künftige Ausschüttungen belasten. Der Dividendenvorschlag für 2026 wird mit den Jahreszahlen erwartet.
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