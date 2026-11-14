Mercedes-Benz-Aktie: Marge halbiert, Prognose gekappt, China bricht weg – und trotzdem 7 Prozent Dividendenrendite. Falle oder Chance?

Warum fällt die Mercedes-Benz-Aktie?

Die Marge im Pkw-Geschäft hat sich im dritten Quartal fast halbiert, die Jahresprognose wurde gesenkt, und das China-Geschäft schwächelt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 32 Prozent verloren.

Was erwartet Mercedes-Benz für 2026?

Für Mercedes-Benz Cars eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent und für den Konzern ein EBIT auf Vorjahresniveau.

Ist die Dividende von Mercedes-Benz sicher?

Das lässt sich nicht verlässlich sagen. Die Rendite von gut 7 Prozent spiegelt den gefallenen Kurs wider. Sinkende Gewinne und ein schwacher Cashflow können künftige Ausschüttungen belasten. Der Dividendenvorschlag für 2026 wird mit den Jahreszahlen erwartet.