Der Konzern steht an mehreren Fronten gleichzeitig unter Druck. In China sinken die Verkäufe, die Kosten steigen, und Vorstandschef Ola Källenius dringt laut Medienberichten auf tiefgreifende Veränderungen bei den Arbeitskosten in Deutschland; Gespräche mit den Betriebsräten laufen. Wie solche Verhandlungen ausgehen, ist offen – Warnstreiks in der Metallbranche haben die Lage zuletzt zusätzlich aufgeladen.

Hinzu kommt politischer Gegenwind in den USA: Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses befragt Mercedes zu China-Verbindungen und Technologiepartnerschaften, die Antwortfrist läuft nach Medienberichten bis zum 1. Dezember. Der Konzern erklärt, kooperieren zu wollen, und betont, dass Anteilseigner keine Vorstandssitze und keine Managementbefugnis haben.