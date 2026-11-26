Der Stern flackert: Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN DE0007100000, Xetra-Symbol MBG) hat am Dienstag mit 37,09 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert und sich seither auf rund 38,5 Euro erholt. Der Auslöser des jüngsten Schubs ist ausgerechnet eine Kurszielsenkung: JPMorgan hat das Ziel für die Mercedes-Benz Aktie von 70 auf 50 Euro gekappt – und trotzdem bei „Overweight“ belassen.
Mercedes-Benz-Aktie: JPMorgan senkt Ziel auf 50 Euro – ist das Jahrestief die Wende?
Mercedes-Benz Aktie bei rund 38 Euro: JPMorgan kappt das Kursziel von 70 auf 50 Euro, die Pkw-Marge fiel im Q3 auf 2,5 Prozent. Was ist im Kurs?
Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG
- ISIN
- DE0007100000
- Symbol
- MBG (Xetra)
- Kurs
- rund 38,4 bis 38,6 €
- 52-Wochen-Hoch
- 62,34 € (Anfang Januar 2026)
- 52-Wochen-Tief
- 37,09 € (24.11.2026)
Stand: 26.11.2026, Xetra, Donnerstag, zeitweise; Quellen weichen im Vortagesschluss voneinander ab
Während die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen sind und der DAX bei rund 25.250 Punkten ein Plus von mehr als zwei Prozent zeigt, richtet sich der Blick auf einen der wichtigsten deutschen Industriekonzerne, der den Erholungsreigen nur zögerlich mitmacht. Auf Jahressicht hat die Aktie gut ein Drittel an Wert verloren. Aktuelle Marktdaten zeigen für ein Jahr ein Minus von rund 33 Prozent, für den vergangenen Monat von rund 7 Prozent.
Der Auslöser
Warum senkt JPMorgan das Kursziel der Mercedes-Benz-Aktie trotzdem nicht das Rating?
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi hat im Branchenausblick für 2027 das Kursziel für die Mercedes-Benz Aktie von 70 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung „Overweight“ beibehalten. Als Grund nennt die Bank niedrigere Margenannahmen im Kerngeschäft, entsprechend wurden die Ergebnisschätzungen gekappt. Mercedes zählt in der Studie nicht zu den Favoriten für 2027, wird aber als Dividendengeschichte gesehen. Die Studie selbst lag der Redaktion nicht vor; die Angaben stammen aus Medienberichten vom 26.11.2026.
Das Signal ist gemischt: Ein Kursziel von 50 Euro liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 38 Euro, aber eben auch 20 Euro unter dem alten Wert. Für Anleger zeigt das, wie stark sich die Gewinnerwartungen für Mercedes zuletzt verschoben haben.
Wie schwach ist das operative Geschäft wirklich?
Mercedes hat Ende Oktober die Prognose für 2026 gesenkt: Die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte soll nur noch bei 2 bis 3 Prozent liegen, zuvor waren 3 bis 5 Prozent angepeilt. Als Gründe nannte der Konzern ein schwierigeres Umfeld in China und höhere Kosten im Schlussquartal. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal bestätigte den Trend.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahresquartal
|Bereinigte Pkw-Umsatzrendite
|2,5 %
|4,8 %
|Free Cashflow Industriegeschäft
|172 Mio. €
|1.367 Mio. €
|Prognose Pkw-Umsatzrendite 2026
|2 bis 3 %
|zuvor 3 bis 5 %
Bereinigte Pkw-Umsatzrendite; Free Cashflow des Industriegeschäfts.
Quelle: finanzen.net, IT Boltwise (Zwischenbericht Q3 2026)
Ein Lichtblick: Das bereinigte EBIT der Financial Services legte um 42 Prozent zu, und die Nettoliquidität des Industriegeschäfts lag Ende September bei 31,0 Milliarden Euro, nahe dem Stand zum Jahresende 2025. Dieses Polster stützt die Dividende und Aktienrückkäufe – das Argument, das auch JPMorgan hervorhebt.
Was sagen die anderen Analysten zur Mercedes-Benz Aktie?
Das Bild der Analysten ist abwartend. Laut TipRanks (zitiert von finanzen.net) kommen 11 Analysten auf 4 Kaufempfehlungen und 7 „Halten“-Urteile, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,35 Euro bei einer Spanne von 37 bis 65 Euro. Andere Datenanbieter zählen abweichend, etwa mit einem Durchschnittsziel von rund 50 Euro. Einzelne Häuser im Überblick:
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|JPMorgan
|Overweight
|50 € (zuvor 70 €)
|Jefferies
|Hold
|44 € (zuvor 46 €, seit 10.11.)
|UBS
|Hold
|42,50 €
|RBC
|Hold
|38 €
Stand laut Medienberichten; Datenanbieter zählen abweichend. Kursziele sind Urteile Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net, Börse Express
Welche Risiken lasten auf der Mercedes-Benz-Aktie?
Der Konzern steht an mehreren Fronten gleichzeitig unter Druck. In China sinken die Verkäufe, die Kosten steigen, und Vorstandschef Ola Källenius dringt laut Medienberichten auf tiefgreifende Veränderungen bei den Arbeitskosten in Deutschland; Gespräche mit den Betriebsräten laufen. Wie solche Verhandlungen ausgehen, ist offen – Warnstreiks in der Metallbranche haben die Lage zuletzt zusätzlich aufgeladen.
Hinzu kommt politischer Gegenwind in den USA: Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses befragt Mercedes zu China-Verbindungen und Technologiepartnerschaften, die Antwortfrist läuft nach Medienberichten bis zum 1. Dezember. Der Konzern erklärt, kooperieren zu wollen, und betont, dass Anteilseigner keine Vorstandssitze und keine Managementbefugnis haben.
Was kommt als Nächstes für die Mercedes-Benz-Aktie?
Mehrere Termine können die Richtung vorgeben. Am 1. Dezember läuft die Frist für die Antwort an die US-Abgeordneten. Mitte Dezember stimmt das EU-Parlament im Plenum über eine Lockerung des CO2-Ziels für neue Pkw ab: Der Umweltausschuss will 2035 eine Minderung von 87,5 statt 100 Prozent, beschlossen ist das noch nicht. Für Mercedes mit seinem breiten Verbrenner- und Hybridangebot ist das ein zentrales regulatorisches Thema. Technologisch hat der Konzern am 20. November als erster deutscher Hersteller die Genehmigung für assistiertes Point-to-Point-Fahren gemeldet; der frühe Zugang startet Ende 2026, der Marktstart ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Wie hoch ist das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie? JPMorgan sieht das Ziel bei 50 Euro (zuvor 70 Euro), der TipRanks-Durchschnitt liegt laut finanzen.net bei 48,35 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie so stark gefallen? Auslöser waren die gesenkte Margenprognose für 2026, das schwierigere China-Geschäft und höhere Kosten.
Wie hoch ist die Marge im Pkw-Geschäft? Im dritten Quartal 2026 betrug die bereinigte Pkw-Umsatzrendite 2,5 Prozent nach 4,8 Prozent im Vorjahresquartal.
Welche Termine sind wichtig? Der 1. Dezember (Antwortfrist an US-Abgeordnete) und die Plenumsabstimmung im EU-Parlament zum CO2-Ziel Mitte Dezember.
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