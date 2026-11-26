Die hohe geschätzte Dividendenrendite hat zwei Seiten. Sie zeigt, wie viel der Konzern ausschüttet, und wie niedrig der Kurs steht. Analysten rechnen laut FactSet für 2026 mit 7,74 Prozent, mehr als bei jedem anderen Wert im Euro Stoxx 50. Sicher ist eine Dividende nie, sie hängt am Gewinn. Und der steht unter Druck: Washington hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. In China verliert die deutsche Autoindustrie Marktanteile an heimische Hersteller. Die Branche baut nach dpa-Angaben zehntausende Stellen ab, und das Konsumklima in Deutschland lag zuletzt bei minus 30,2 Punkten.