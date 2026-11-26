Für Mercedes-Benz spielt die Musik heute vor der eigenen Haustür. In Stuttgart berät die Politik mit der Autobranche über deren Zukunft, an der Börse gehört der Konzern zu den Gewinnern. Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) steigt um 10:25 Uhr um 2,40 Prozent auf 38,44 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Der Index gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte.
Mercedes-Benz-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,4 Prozent – in Stuttgart geht es heute um den Verbrenner
Die Mercedes-Benz-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Stuttgarter Autobauer um 2,40 Prozent auf 38,44 Euro. Am Stammsitz trifft die Politik die Branche, im Raum steht eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Mercedes-Benz-Aktie heute steigt
Markt, Branche, Politik: Drei Ebenen wirken heute in dieselbe Richtung.
Die europäischen Börsen folgen der späten Erholung an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent aufholte. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher. Autowerte sind dabei gefragt, nachdem die Branche zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen war. Auch BMW gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern des Morgens.
Dazu kommt der politische Termin. Um 9:30 Uhr begann in Stuttgart der Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Im Hintergrund steht die Frage, ob die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlaubt. Eine Entscheidung wird laut dpa im Dezember erwartet. Bilger koppelt eine Lockerung an ein Bekenntnis der Hersteller zum Standort Deutschland. Für Mercedes-Benz, das viel Geld mit großen Verbrennern verdient, wäre mehr Spielraum eine Entlastung. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht.
Markterholung
DAX und Euro Stoxx 50 gewinnen jeweils rund 2 Prozent.
Autowerte gefragt
Nach mehrjährigen Tiefs kehren Käufer zurück.
Verbrenner-Debatte
Eine Lockerung der EU-Regeln nach 2035 steht im Raum.
Hohe Dividendenrendite
Analysten schätzen sie für 2026 auf 7,74 Prozent.
Einordnung
Hohe Ausschüttung, hoher Druck
Die hohe geschätzte Dividendenrendite hat zwei Seiten. Sie zeigt, wie viel der Konzern ausschüttet, und wie niedrig der Kurs steht. Analysten rechnen laut FactSet für 2026 mit 7,74 Prozent, mehr als bei jedem anderen Wert im Euro Stoxx 50. Sicher ist eine Dividende nie, sie hängt am Gewinn. Und der steht unter Druck: Washington hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. In China verliert die deutsche Autoindustrie Marktanteile an heimische Hersteller. Die Branche baut nach dpa-Angaben zehntausende Stellen ab, und das Konsumklima in Deutschland lag zuletzt bei minus 30,2 Punkten.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz-Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Mercedes-Benz-Aktie profitiert von der Markterholung und der Rückkehr der Käufer in die Autobranche. Dazu kommt die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus.
Wie stark steigt die Mercedes-Benz-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 38,44 Euro, ein Plus von 2,40 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mercedes-Benz-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000. Das Xetra-Kürzel ist MBG, in den USA wird ein ADR unter MBGYY gehandelt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Mercedes-Benz-Aktie?
Analysten schätzen sie laut FactSet für 2026 auf 7,74 Prozent. Das ist eine Schätzung, keine Zusage.
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