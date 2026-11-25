Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Ergebnisschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Zugleich zählt er Mercedes-Benz neben BMW und Renault zu den attraktiven Dividendenstorys. Auch das gesenkte Ziel liegt noch rund 31 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach Einschätzung der Redaktion werten Anleger die Studie deshalb als Bestätigung, dass die schlechten Nachrichten im Kurs der Mercedes-Benz Aktie bereits enthalten sind. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.