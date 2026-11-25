Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) legt am Mittwoch zu. Am Morgen notiert das Papier des Stuttgarter Autobauers bei 38,12 Euro, ein Plus von 1,91 Prozent. Damit gehört Mercedes-Benz zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag hatte die Mercedes-Aktie noch 0,70 Prozent auf 37,36 Euro verloren. Gemeinsam mit Volkswagen und BMW führt der Konzern die Erholung der deutschen Autowerte an.
Mercedes-Benz Aktie: DAX Gewinner am Morgen – JPMorgan kappt das Ziel um 20 Euro, die Aktie steigt trotzdem, was wissen die Anleger?
Die Mercedes-Benz Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,91 Prozent auf 38,12 Euro. Paradox: JPMorgan hat das Kursziel gerade von 70 auf 50 Euro gesenkt – bleibt aber bei „Overweight“ und lobt die Dividende. Autowerte sind insgesamt gefragt. Was hinter dem Anstieg der Mercedes-Benz Aktie steckt.
Der Auslöser
Zielsenkung mit Kaufvotum: warum die Mercedes-Benz Aktie steigt
Auf den ersten Blick ist es eine schlechte Nachricht. Doch die Börse liest die Studie von JPMorgan anders.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Ergebnisschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Zugleich zählt er Mercedes-Benz neben BMW und Renault zu den attraktiven Dividendenstorys. Auch das gesenkte Ziel liegt noch rund 31 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach Einschätzung der Redaktion werten Anleger die Studie deshalb als Bestätigung, dass die schlechten Nachrichten im Kurs der Mercedes-Benz Aktie bereits enthalten sind. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Overweight bestätigt
JPMorgan bleibt trotz Zielsenkung bei der Kaufempfehlung.
Dividendenstory
Die Bank hebt die Ausschüttung als Argument hervor.
Autowerte gefragt
Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz führen die DAX-Gewinner an.
Zulassungen steigen
In Europa legten die Mercedes-Zulassungen von Januar bis Oktober um 3,0 Prozent zu.
Die Fundamentaldaten
Margendruck im Kerngeschäft: die Baustelle bleibt
Die Zielsenkung von JPMorgan zeigt das Kernproblem: Die Margen im Pkw-Geschäft stehen unter Druck. US-Zölle, Konkurrenz aus China und schwache Nachfrage belasten die gesamte Branche. Immerhin wächst Mercedes-Benz in Europa: Von Januar bis Oktober stiegen die Zulassungen um 3,0 Prozent auf 474.327 Fahrzeuge. Zugleich gilt der Konzern als besonders anfällig für neue US-Zölle – ein Risiko, das am Mittwoch wieder diskutiert wird.
Die Marken
Mercedes-Benz Aktie: 38 Euro zurückerobert
Charttechnisch hat die Mercedes-Benz Aktie die Marke von 38 Euro zurückerobert. Hält sie dieses Niveau, rückt die Zone um 40 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Dienstagsschluss um 37,36 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan hat das Kursziel zwar auf 50 Euro gesenkt, bleibt aber bei „Overweight“ und lobt die Dividende. Autowerte sind insgesamt gefragt.
Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?
Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000, das Handelssymbol MBG. In den USA wird ein ADR unter MBGYY gehandelt.
Welches Kursziel nennt JPMorgan?
50 Euro, zuvor 70 Euro, bei unveränderter Einstufung „Overweight“.
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