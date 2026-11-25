Mercedes-Benz Aktie +3,67%: Euro Stoxx 50 Gewinner am Mittag - Dividendenstory lockt Anleger

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:38 1 Min.

Die Mercedes-Benz Aktie steigt am Mittag um 3,67% auf 38,73 Euro. Ein JPMorgan-Ausblick für 2027 macht den Autobauer als Euro Stoxx 50 Gewinner attraktiv - vor allem die Dividende rückt in den Fokus.

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Mercedes-Benz Aktie am Mittag +3,67% Kurs am Mittag 38,73 € Schlusskurs am Vortag 37,36 € Die Mercedes-Benz Aktie gehört am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern: Ein Plus von 3,67% bringt den Titel auf 38,73 Euro, nachdem er am Vortag bei 37,36 Euro geschlossen hatte. Am Dienstag war die Aktie noch um 0,7% gefallen. Kursgewinn Warum die Mercedes-Benz Aktie anzieht Hinter dem Kursplus steht ein Branchenausblick von JPMorgan für das Jahr 2027. Die Bank sieht nach dem Abverkauf der vergangenen Monate wieder Chancen bei den europäischen Autowerten. Bei der Mercedes-Benz Aktie rückt dabei vor allem die Dividendenstory in den Vordergrund: Der Konzern gilt als verlässlicher Ausschütter, was nach dem Kursrückgang die laufende Rendite für Anleger attraktiver macht. Die Erholung folgt auf eine schwache Phase der Branche, in der die Autowerte zuletzt auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen waren. Mit BMW und Ferrari profitieren heute gleich mehrere Branchenvertreter, die gemeinsam das Euro-Stoxx-50-Gewinnerfeld dominieren. Risiken Zollstreit bleibt der Dämpfer Die Unsicherheit bleibt hoch. Die USA prüfen Berichten zufolge mögliche Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter die EU und China. Neue Zölle träfen die exportorientierte Autoindustrie und damit auch die Mercedes-Benz Aktie direkt. Zusätzlich belastet die Schwäche der Technologiewerte die Stimmung am Gesamtmarkt. Was Anleger im Blick behalten sollten Die Zollpläne der USA könnten Absatz und Margen der Premiumhersteller belasten.

Eine Dividendenstory allein ersetzt keine Verbesserung der operativen Entwicklung. Für die Mercedes-Benz Aktie gilt: Der heutige Sprung als Euro Stoxx 50 Gewinner zeigt, wie schnell sich die Stimmung bei den Autowerten drehen kann. Ob daraus ein stabiler Aufwärtstrend wird, hängt maßgeblich vom Verlauf der Zollthematik ab.

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