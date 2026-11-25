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Mercedes-Benz Aktie +2,65%: Schwächere Margen, attraktive Dividende

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:15 2 Min.

JPMorgan kürzt das Mercedes-Benz-Kursziel auf 50 Euro und sieht damit noch rund 30 Prozent Kurspotenzial.

Bild: Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker: MBG) legt um 0,99 Euro oder 2,65 Prozent auf 38,35 Euro zu, während JPMorgan das Kursziel von 70 auf 50 Euro senkt. In seiner Mercedes-Benz-Aktienanalyse vom 24. November halte Jose Asumendi am Rating "overweight" fest. Der Abstand zum Aktienkurs erkläre, wie viel Spielraum selbst das gekürzte Ziel noch lasse. Bis zur Marke von 50 Euro seien es 11,65 Euro je Aktie oder rund 30,4 Prozent. Weniger Gewinn je Euro Umsatz Den Grund für die Kürzung sehe Jose Asumendi im Kerngeschäft von Mercedes-Benz. Von jedem Euro Umsatz dürfte dem Konzern künftig weniger Gewinn bleiben, als der Analyst von JPMorgan bislang angenommen habe. Deshalb habe Jose Asumendi seine Ergebnisschätzungen gesenkt. Wie stark die Neubewertung ausfalle, zeige der Vergleich mit der bisherigen Zielmarke. Mit dem Schritt von 70 auf 50 Euro nehme JPMorgan das Kursziel um 28,6 Prozent zurück. Wo Mercedes-Benz im Branchenvergleich steht Für 2027 setze JPMorgan in der Autobranche vor allem auf Lkw-Bauer, Hersteller technologisch anspruchsvoller Fahrzeuge und Luxusautos sowie auf Reifenhersteller. Zu den Favoriten von Jose Asumendi würden Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo zählen. Bei Mercedes-Benz hebe JPMorgan einen anderen Punkt hervor, der auch für BMW und Renault spreche. Alle drei Hersteller seien wegen ihrer Dividenden für Anleger weiterhin attraktiv. Für Mercedes-Aktionäre komme es damit auf zwei Fragen an. Wie viel könne der Konzern im Kerngeschäft verdienen, und wie attraktiv bleibe die Aktie für Anleger, die Wert auf Ausschüttungen legen? Bei den Gewinnen sei Jose Asumendi vorsichtiger geworden. Das Urteil zur Aktie bleibe positiv. Entsprechend verbinde JPMorgan in der Mercedes-Benz-Aktienanalyse das Kursziel 50 Euro mit dem Rating "overweight". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – besonders mit dem einen, der bei "Mercedes für 50 Euro" schon nach dem Kilometerstand fragt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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