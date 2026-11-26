Mercedes verdiente im dritten Quartal bereinigt nur 1,78 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern bei 30,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Pkw-Sparte kam auf eine bereinigte Umsatzrendite von 2,5 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern in diesem Geschäft nur noch 2 bis 3 Prozent. Für einen Hersteller, der sich als Luxusmarke positioniert, ist das wenig.

Belastungen sind das schwache China-Geschäft, US-Zölle und der Preisdruck bei Elektroautos.