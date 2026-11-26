Am Montag fiel die Mercedes-Benz Aktie auf 37,09 Euro, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Mittwoch notierte sie im Handelsverlauf bei rund 38,58 Euro und damit klar darüber. Die Erholung ist Teil einer breiten Gegenbewegung der Autowerte, die sich vom tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren lösten. Volkswagen und BMW führten den DAX an, Mercedes lag leicht im Plus.
Mercedes Aktie: Vom Tief bei 37 Euro nach oben – wie viel Erholung steckt im Autowert mit 3,50 Euro Dividende?
Die Mercedes-Benz Aktie hatte am Montag ein 52-Wochen-Tief bei 37,09 Euro erreicht. Seitdem geht es aufwärts, im Sog der Erholung der Autowerte. Die Marge der Pkw-Sparte bleibt aber das Problem.
Das Problem
Die Marge ist nicht mehr Luxus
Mercedes verdiente im dritten Quartal bereinigt nur 1,78 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern bei 30,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Pkw-Sparte kam auf eine bereinigte Umsatzrendite von 2,5 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern in diesem Geschäft nur noch 2 bis 3 Prozent. Für einen Hersteller, der sich als Luxusmarke positioniert, ist das wenig.
Belastungen sind das schwache China-Geschäft, US-Zölle und der Preisdruck bei Elektroautos.
Das Argument der Käufer
Rückkauf und Dividende
Für Anleger zählt derzeit vor allem die Ausschüttung. Mercedes zahlte zuletzt 3,50 Euro Dividende je Aktie und kauft eigene Aktien zurück. Wie hoch die nächste Dividende ausfällt, ist offen, denn sie hängt vom Gewinn ab.
Die Jahreszahlen legt der Konzern am 18. Februar 2027 vor.
Die Mercedes Aktie lebt derzeit von Ausschüttungen und Rückkäufen. Für eine nachhaltige Erholung muss die Marge im Pkw-Geschäft wieder steigen.
Häufige Fragen zur Mercedes Aktie
Wo lag das jüngste Tief der Mercedes Aktie?
Bei 37,09 Euro am 24. November 2026.
Wie hoch war die letzte Dividende?
3,50 Euro je Aktie.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 18. Februar 2027.
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