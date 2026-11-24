Der Medizintechnikkonzern hat am 24. November 2026 Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlicht. Laut Pressemitteilung (SEC) stieg der Umsatz auf 9,364 Milliarden US-Dollar, berichtet um 4,5 Prozent, organisch um 6,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 1,4 Prozent auf 1,34 Dollar. Die Medtronic Aktie Prognose für das Gesamtjahr bleibt: organisches Umsatzwachstum von 7,25 bis 7,75 Prozent und bereinigter Gewinn von 5,94 bis 6,00 Dollar je Aktie.

Nach Reuters notierte die Aktie vorbörslich mehr als drei Prozent im Minus; Investing.com sprach in einer Überschrift von rund vier Prozent. Einen belegbaren Kurs nach der US-Eröffnung (15:30 Uhr MEZ) hatten wir zum Redaktionsschluss nicht. Der letzte uns vorliegende Schlusskurs von 101,80 Dollar stammt vom 6. November und dient nur als Orientierung.