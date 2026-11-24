Medtronic hat geliefert, aber nicht überzeugt: Der Gewinn je Aktie übertrifft knapp die Erwartungen, der Umsatz verfehlt sie, die Jahresprognose bleibt unverändert – und die Medtronic Aktie (MDT, IE00BTN1Y115) gibt vorbörslich nach. Die Medtronic Aktienprognose der Analysten hängt nun an der Frage, ob die Schwäche nur ein Abspaltungseffekt ist.
Medtronic Aktie Prognose: Prognose bestätigt, Umsatz verfehlt – wie viel Spielraum sehen Analysten nach der MiniMed-Abspaltung?
Die Medtronic Aktienprognose nach dem zweiten Quartal: 9,36 Mrd. Dollar Umsatz (organisch +6,5 Prozent), bereinigtes EPS von 1,34 Dollar, Jahresprognose bestätigt – die Aktie gibt vorbörslich nach. Was Konsens und Kursziele für die Medtronic Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Medtronic plc
- Ticker / ISIN
- MDT / IE00BTN1Y115
- Handelsplatz
- NYSE (Xetra: 2M6)
- Durchschnittliches Kursziel
- 104,62 USD (30 Analysten, Stand 06.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 73,31 bis 106,33 USD (Stand 06.11.2026)
- Dividende
- 2,88 USD je Aktie (Stand 06.11.2026)
Stand: 24.11.2026, Kurs- und Bewertungsdaten von StockAnalysis, Stand 06.11.2026 – nicht aktuell
Der Medizintechnikkonzern hat am 24. November 2026 Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlicht. Laut Pressemitteilung (SEC) stieg der Umsatz auf 9,364 Milliarden US-Dollar, berichtet um 4,5 Prozent, organisch um 6,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 1,4 Prozent auf 1,34 Dollar. Die Medtronic Aktie Prognose für das Gesamtjahr bleibt: organisches Umsatzwachstum von 7,25 bis 7,75 Prozent und bereinigter Gewinn von 5,94 bis 6,00 Dollar je Aktie.
Nach Reuters notierte die Aktie vorbörslich mehr als drei Prozent im Minus; Investing.com sprach in einer Überschrift von rund vier Prozent. Einen belegbaren Kurs nach der US-Eröffnung (15:30 Uhr MEZ) hatten wir zum Redaktionsschluss nicht. Der letzte uns vorliegende Schlusskurs von 101,80 Dollar stammt vom 6. November und dient nur als Orientierung.
Was ist bei der Medtronic Aktie passiert?
Reuters nennt die Zahlen „gemischt“: Der Umsatz lag mit 9,36 Milliarden Dollar unter dem Konsens von 9,48 Milliarden, das bereinigte EPS mit 1,34 Dollar knapp über den erwarteten 1,33 Dollar. Wichtig für die Einordnung: Die berichteten Zahlen sind wegen der Abspaltung der Diabetes-Sparte MiniMed nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Abspaltung wurde am 15. Oktober 2026 per Umtauschangebot abgeschlossen; Medtronic verbuchte dafür einen Gewinn von rund 2,0 Milliarden Dollar, weshalb das GAAP-EPS mit 2,20 Dollar mehr als doppelt so hoch ausfiel wie im Vorjahr.
Was macht Medtronic – das Geschäftsmodell in Kürze
Medtronic entwickelt und verkauft Medizintechnik von Herzschrittmachern und Kathetern über Neurostimulation bis zu chirurgischen Instrumenten und Operationsrobotern. Die Erlöse verteilen sich auf die Segmente Cardiovascular, Neuroscience und Medical Surgical; der Diabetes-Bereich MiniMed wird nach der Abspaltung nicht mehr als Segment ausgewiesen.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
|Segment
|Umsatz
|Wachstum berichtet
|Wachstum organisch
|Cardiovascular
|3,785 Mrd. USD
|+10,2 %
|+10,4 %
|Neuroscience
|2,705 Mrd. USD
|+5,1 %
|+3,2 %
|Medical Surgical
|2,245 Mrd. USD
|+3,9 %
|+4,4 %
|Konzern
|9,364 Mrd. USD
|+4,5 %
|+6,5 %
Wachstumsraten laut Pressemitteilung vom 24.11.2026. „Other“ enthält Restgeschäft nach der MiniMed-Abspaltung (629 Mio. USD, Vorjahr 792 Mio. USD).
Quelle: Medtronic, 8-K vom 24.11.2026
Cardiovascular ist mit gut zehn Prozent der klare Wachstumstreiber. Für die Chirurgierobotik meldet Medtronic eine FDA-Zulassung des Hugo-Systems für mehrere allgemeinchirurgische Eingriffe; eine Umsatzzahl dazu nennt die Mitteilung nicht. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen laut TheFly/TipRanks ein bereinigtes EPS von 1,40 bis 1,42 Dollar in Aussicht, der Konsens lag bei 1,42 Dollar. Gegenwind durch Währungen beziffert Medtronic für das Gesamtjahr auf rund 40 bis 140 Millionen Dollar.
|Größe
|Unternehmensprognose / Ergebnis
|Konsens
|EPS Q2 FY2027 (bereinigt)
|1,34 USD
|1,33 USD
|Umsatz Q2 FY2027
|9,36 Mrd. USD
|9,48 Mrd. USD
|EPS Q3 FY2027 (Ausblick)
|1,40 bis 1,42 USD
|1,42 USD
|EPS FY2027 (bereinigt)
|5,94 bis 6,00 USD
|5,97 USD
|Organisches Umsatzwachstum FY2027
|7,25 bis 7,75 %
|–
Konsens laut Reuters/LSEG vom 24.11.2026; weitere Konsensschätzungen (Umsatz, EPS 2028) konnten nicht belegt werden.
Quelle: Medtronic 8-K, Reuters
Wie lautet die Medtronic Aktienprognose der Analysten?
Vor den Zahlen war der Konsens positiv: Laut StockAnalysis (Stand 6. November 2026) lag das Votum von 30 Analysten bei „Buy“, das durchschnittliche Kursziel bei 104,62 Dollar. Reaktionen der Häuser auf die heutigen Zahlen lagen uns zum Redaktionsschluss nicht vor. Zuletzt hob TD Cowen am 23. November das Kursziel von 110 auf 115 Dollar an und bestätigte „Buy“ (MarketBeat). Die Hochstufung stammt damit von vor den Zahlen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|TD Cowen
|Buy
|115 USD (zuvor 110)
|23.11.2026
|MarketBeat
|Konsens (30 Analysten)
|Buy
|Ø 104,62 USD
|06.11.2026
|StockAnalysis
Angaben Dritter; keine Einschätzung von aktiencheck.de. Reaktionen nach den Zahlen vom 24.11.2026 lagen nicht vor.
Quelle: MarketBeat (TD Cowen), StockAnalysis (Konsens)
Wie bewertet der Markt die Medtronic Aktie?
Zum Stand 6. November lag das KGV bei rund 25 (nachlaufend) beziehungsweise rund 17 (erwartet), die Dividendenrendite bei etwa 2,8 Prozent und die Marktkapitalisierung bei rund 125 Milliarden Dollar (StockAnalysis). Aktuelle Werte nach der heutigen Kursbewegung konnten wir nicht belegen; sie dürften etwas niedriger ausfallen. Ein belastbarer Vergleich mit Abbott, Boston Scientific oder Stryker lag uns nicht vor.
Was sagt die Charttechnik zur Medtronic Aktie?
Beschreibend: Die 52-Wochen-Spanne reichte laut StockAnalysis von 73,31 bis 106,33 Dollar. Mit rund 102 Dollar Anfang November lag die Aktie damit nahe dem Jahreshoch; ein Rückgang von drei bis vier Prozent würde sie wieder etwas davon entfernen. Marken wie 50- oder 200-Tage-Linie konnten wir nicht belegen.
Was sollten Anleger bei der Medtronic Aktie jetzt beobachten?
Im Fokus stehen die Reaktionen der Analysten auf die Zahlen, die Entwicklung des Hugo-Robotikgeschäfts und die Kosten- und Margenentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die Telefonkonferenz fand laut Unternehmen bereits um 13:30 Uhr MEZ statt.
FAQ: Medtronic Aktienprognose
Wie lautet die Medtronic Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das Votum bei „Buy“ mit einem Durchschnittsziel von 104,62 Dollar (StockAnalysis, 6.11.2026).
Hat Medtronic die Prognose angehoben? Nein, sie wurde bestätigt: organisches Umsatzwachstum 7,25 bis 7,75 Prozent, EPS 5,94 bis 6,00 Dollar.
Warum fällt die Medtronic Aktie? Laut Reuters verfehlte der Umsatz den Konsens und die Prognose wurde nur bestätigt, nicht angehoben.
Welches Kursziel hat die Medtronic Aktie? TD Cowen nennt 115 Dollar (23.11.2026); der Durchschnitt lag bei 104,62 Dollar.
Was ist mit MiniMed passiert? Die Abspaltung wurde am 15. Oktober 2026 per Umtauschangebot abgeschlossen.
Hinweis zur Weitergabe: Das hier wiedergegebene Rating und Kursziel stammt von TD Cowen (Buy, Kursziel 115 US-Dollar, 23.11.2026); es ist die Einschätzung eines Dritten, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: TD Securities / TD Cowen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung
Medtronic plc (MDT): Kaufen, Kursziel 115,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Rating Buy, Kursziel 115 USD). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 15:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 15:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Rating Buy, Kursziel 115 USD).
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