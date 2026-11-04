McDonald's: Konzernumsatz steigt im dritten Quartal 2026 um 1 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 13:15 4 Min. McDonald's Corporation

McDonald's hat den Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 1 Prozent auf 7,16 Mrd. USD gesteigert. Das Nettoergebnis stieg auf 2,49 Mrd. USD, belastet durch Restrukturierungskosten.

Konzernumsatz, +1 % 7,16 Mrd. USD Nettoergebnis, +9 % 2,49 Mrd. USD Nettoergebnis (Non-GAAP, ohne Sonderbelastungen), +10 % 2,53 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +10 % 3,51 USD McDonald's hat im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 7,16 Mrd. USD erzielt, nach 7,08 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von 1 Prozent. Das Nettoergebnis nach GAAP stieg um 9 Prozent auf 2,49 Mrd. USD, nach 2,28 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben Netto-Vorsteuerbelastungen von 56 Mio. USD beziehungsweise 0,06 USD je Aktie, vor allem Restrukturierungskosten im Rahmen des Programms „Accelerating the Organization“. Im Vorjahresquartal hatten solche Belastungen 39 Mio. USD beziehungsweise 0,04 USD je Aktie betragen, ebenfalls vor allem Restrukturierungskosten aus diesem Programm. Bereinigt um die Sonderbelastungen erhöhte sich das Nettoergebnis (Non-GAAP) um 10 Prozent auf 2,53 Mrd. USD, nach 2,31 Mrd. USD. MCD MCD — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das operative Ergebnis wuchs um 7 Prozent auf 3,60 Mrd. USD, nach 3,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Ohne die Belastungen des aktuellen und des Vorjahres stieg es nach Angaben des Unternehmens um 8 Prozent. Das Ergebnis vor Ertragsteuern lag bei 3,19 Mrd. USD, nach 2,95 Mrd. USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 10 Prozent auf 3,51 USD, nach 3,18 USD. Ohne die Sonderbelastungen lag es bereinigt bei 3,57 USD, nach ebenfalls bereinigten 3,22 USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 11 Prozent. Als Treiber der Ergebnisse ohne Sondereffekte nennt McDonald's gegenüber dem Vorjahr vor allem höhere sonstige betriebliche Erträge und umsatzbedingt höhere Franchise-Margen. Nach Erlösarten entwickelte sich das Geschäft unterschiedlich. Der Umsatz aus Franchise-Restaurants stieg um 3 Prozent auf 4,49 Mrd. USD, nach 4,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz eigenbetriebener Restaurants ging dagegen um 3 Prozent auf 2,48 Mrd. USD zurück, nach 2,56 Mrd. USD. Der systemweite Umsatz weltweit einschließlich der Franchisenehmer belief sich im Quartal auf 38 Mrd. USD. Mit Mitgliedern des Treueprogramms in 70 Märkten erzielte das System nach Unternehmensangaben im Quartal Umsätze von mehr als 11 Mrd. USD und in den letzten zwölf Monaten von 41 Mrd. USD. Die vergleichbaren Umsätze des Gesamtkonzerns legten um 1,5 Prozent zu, nach einem Anstieg von 3,6 Prozent im Vorjahresquartal. In den USA gingen sie um 0,2 Prozent zurück, nach einem Plus von 2,4 Prozent ein Jahr zuvor. Das Unternehmen führt dies darauf zurück, dass rückläufige vergleichbare Gästezahlen weitgehend durch höhere Durchschnittsbons ausgeglichen wurden. In den International Operated Markets stiegen die vergleichbaren Umsätze um 1,4 Prozent, nach 4,3 Prozent im Vorjahresquartal. Dort verzeichneten laut McDonald's die meisten Märkte positive vergleichbare Umsätze, angeführt von Deutschland und Australien, teilweise ausgeglichen durch Frankreich. In den International Developmental Licensed Markets wuchsen die vergleichbaren Umsätze um 4,2 Prozent, nach 4,7 Prozent ein Jahr zuvor. Angeführt wurde die Entwicklung von Japan, teilweise ausgeglichen durch negative vergleichbare Umsätze in China. Der Vorstandschef zeigte sich nach Unternehmensangaben ermutigt von der Verbesserung in den USA im Verlauf des Quartals nach den Maßnahmen beim Preis-Leistungs-Angebot. Zudem erhöhte McDonald's die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 1,93 USD je Aktie. Die Zahlen wurden am 4. November 2026 veröffentlicht. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Konzernumsatz 7,16 Mrd. USD 7,08 Mrd. USD +1 % Nettoergebnis 2,49 Mrd. USD 2,28 Mrd. USD +9 % Nettoergebnis (Non-GAAP, ohne Sonderbelastungen) 2,53 Mrd. USD 2,31 Mrd. USD +10 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 3,51 USD 3,18 USD +10 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP, ohne Sonderbelastungen) 3,57 USD 3,22 USD +11 % Operatives Ergebnis 3,60 Mrd. USD 3,36 Mrd. USD +7 % Ergebnis vor Ertragsteuern 3,19 Mrd. USD 2,95 Mrd. USD +8 % Umsatz aus Franchise-Restaurants 4,49 Mrd. USD 4,36 Mrd. USD +3 % Umsatz eigenbetriebener Restaurants 2,48 Mrd. USD 2,56 Mrd. USD -3 % Systemweiter Umsatz weltweit (einschließlich Franchisenehmer) 38 Mrd. USD – – Vergleichbare Umsätze Gesamtkonzern (Veränderung) 1,5 % 3,6 % -2,1 Pp. Vergleichbare Umsätze USA (Veränderung) -0,2 % 2,4 % -2,6 Pp. Vergleichbare Umsätze International Operated Markets (Veränderung) 1,4 % 4,3 % -2,9 Pp. Vergleichbare Umsätze International Developmental Licensed Markets (Veränderung) 4,2 % 4,7 % -0,5 Pp. Quelle : McDonald's Corporation, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von McDonald's Corporation. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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