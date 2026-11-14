Wenn selbst McDonald's weniger Gäste zählt, ist das ein Alarmsignal für den US-Konsum. Im dritten Quartal sanken die vergleichbaren Umsätze von McDonald's in den USA erstmals seit Anfang 2025. Und trotzdem jubelten die Anleger: Der Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent und übertraf die Erwartungen deutlich, die Dividende steigt. Die McDonald's-Aktie legte am Zahlentag um rund 5 Prozent zu. Aktuell notiert sie bei 271,97 Dollar – noch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von knapp 342 Dollar. Diese McDonald's Aktienanalyse zeigt, warum die Burgerkette mit sinkendem Umsatz mehr verdient und was das für die McDonald's Aktienprognose bedeutet.
McDonald's Aktienanalyse: US-Umsatz schrumpft, Gewinn wächst zweistellig – kommt mit den Spar-Menüs die Wende?
Erstmals seit Anfang 2025 sinken die vergleichbaren Umsätze in den USA, doch McDonald's verdient mehr als erwartet und erhöht die Dividende. Die Aktie springt nach den Zahlen um 5 Prozent. Unsere McDonald's Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: USA, internationale Märkte, Preisstrategie, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die McDonald's Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- Sitz
- Chicago, Illinois
- Ticker
- MCD (NYSE)
- Kurs
- 271,97 Dollar
- Börsenwert
- rund 195 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 21
- Dividendenrendite
- rund 2,8 Prozent
- Vorstandschef
- Chris Kempczinski
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Krisenwert zum Comeback-Kandidaten: die McDonald's-Aktie 2026
Die McDonald's Aktie gehörte 2026 lange zu den Verlierern im Dow Jones. Die Zahlen vom 4. November haben die Stimmung zumindest vorerst gedreht.
Vor den Zahlen hatte die McDonald's-Aktie seit Jahresbeginn rund 10 Prozent verloren. Analysten senkten im Oktober reihenweise ihre Kursziele, weil die Sorge um sparsame US-Kunden wuchs. Die Erwartungen waren entsprechend niedrig. Dann übertraf McDonald's die Gewinnschätzung von 3,38 Dollar je Aktie deutlich, und auch der Rückgang in den USA fiel mit 0,2 Prozent milder aus als befürchtet. Analysten hatten mit minus 0,5 Prozent gerechnet. Der Umsatz des Konzerns verfehlte mit 7,16 Milliarden Dollar die Erwartungen zwar, doch das spielte für die Anleger kaum eine Rolle.
Die Quartalszahlen
Weniger Gäste, mehr Gewinn: die Logik des Franchise-Modells
Für jede McDonald's Aktienanalyse ist entscheidend zu verstehen: Der Konzern verdient vor allem an Mieten und Lizenzgebühren seiner Franchisenehmer.
Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal nur um 1 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar. Die Erlöse aus dem Franchisegeschäft legten aber um 3 Prozent zu, während die Umsätze der eigenen Restaurants um 3 Prozent sanken. Da die Franchise-Erlöse deutlich höhere Margen haben, stieg das operative Ergebnis um 7 Prozent. Der Gewinn kletterte auf 2,49 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 3,57 Dollar. Weltweit setzten alle McDonald's-Restaurants zusammen mehr als 38 Milliarden Dollar um, 4 Prozent mehr als vor einem Jahr – getragen auch von neuen Filialen.
McDonald's: Vergleichbare Umsätze nach Regionen
Prozent
- Q3 2025
- Q3 2026
Veränderung zum Vorjahresquartal. Internationale Märkte mit eigenem Betrieb: unter anderem Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Australien. Lizenzmärkte: unter anderem Japan und China.
Quelle: McDonald's Corporation, Mitteilung vom 4. November 2026
Daten als Tabelle
|Region
|Q3 2025
|Q3 2026
|USA
|2,4
|-0,2
|Internationale eigene Märkte
|4,3
|1,4
|Internationale Lizenzmärkte
|4,7
|4,2
|Gesamt
|3,6
|1,5
Die Regionen
Japan glänzt, Amerika spart: McDonald's rund um den Globus
Die Zahlen zeigen ein klares Gefälle zwischen den Regionen.
In den USA kamen weniger Gäste, die zwar etwas mehr pro Besuch ausgaben, den Rückgang aber nicht ganz ausgleichen konnten. Erst im September drehten die vergleichbaren Umsätze wieder ins Plus, nachdem McDonald's digitale Rabattaktionen wieder einführte – etwa ein Frühstückssandwich für 2 Dollar. In den internationalen Märkten mit eigenem Betrieb wuchs der Umsatz um 1,4 Prozent, angeführt von Deutschland und Australien, während Frankreich enttäuschte. Die Lizenzmärkte legten um 4,2 Prozent zu. Spitzenreiter ist Japan mit dem 44. Wachstumsquartal in Folge, China dagegen schwächelte.
McDonald's hat ein weiteres Quartal mit weltweitem Wachstum abgeliefert, mit einer soliden Entwicklung in großen Teilen unseres internationalen Geschäfts.
Der Ausblick
2.500 neue Restaurants: McDonald's setzt auf Expansion und Preisoffensive
Für das vierte Quartal gibt sich McDonald's vorsichtig: Finanzchef Ian Borden rechnet nicht damit, dass sich die vergleichbaren Umsätze in den USA gegenüber dem dritten Quartal verbessern. Die Zahl der Neueröffnungen 2026 senkte der Konzern leicht von 2.600 auf 2.500, unter dem Strich sollen weiterhin rund 2.100 Restaurants hinzukommen. Für 2027 testet McDonald's neue Spar-Angebote und setzt auf sein Treueprogramm, um wieder mehr Gäste in die Restaurants zu locken. Die Erhöhung der Quartalsdividende um 4 Prozent auf 1,93 Dollar unterstreicht zugleich die Zuversicht des Managements.
Die Bewertung
KGV um 21: günstiger als in den Glanzzeiten
Hochgerechnet dürfte McDonald's 2026 rund 13 Dollar je Aktie verdienen. Damit kommt die McDonald's-Aktie auf ein KGV von rund 21. In den vergangenen Jahren lag die Bewertung meist höher. Mit der neuen Dividende von 7,72 Dollar im Jahr liegt die Rendite bei rund 2,8 Prozent – McDonald's erhöht seine Ausschüttung seit fast fünf Jahrzehnten jedes Jahr. Für die McDonald's Aktienprognose heißt das: Die Bewertung ist moderat, solange das Gewinnwachstum anhält.
Die Analysten
Kursziele bis 320 Dollar: die Experten werden wieder mutiger
Nach den Zahlen hoben mehrere Analysten ihre Ziele wieder an. RBC Capital erhöhte von 285 auf 300 Dollar, Bernstein von 250 auf 280 Dollar – beide bleiben bei neutraler Einstufung. UBS bestätigte „Kaufen“ mit 320 Dollar, die Deutsche Bank „Kaufen“ mit 306 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Investing.com bei rund 292 Dollar, 18 Analysten raten zum Kauf. Zu den Vorsichtigen zählt Mizuho, das Ende Oktober auf 260 Dollar gesenkt hatte. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
McDonald's-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 271,97 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com, Benzinga; Stand Oktober/November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|UBS
|320
|Deutsche Bank
|306
|RBC Capital
|300
|Durchschnitt
|292
|Bernstein
|280
|Schlusskurs 13. November
|271,97
|Mizuho
|260
Die Szenarien
McDonald's Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Spar-Offensive zündet
Die neuen Angebote holen die Gäste zurück, die US-Umsätze drehen dauerhaft ins Plus, und das internationale Geschäft bleibt stark. Dann könnte die McDonald's-Aktie in Richtung der höheren Analystenziele um 300 bis 320 Dollar laufen.
Szenario 2: Zähe Erholung
Die USA stagnieren, Gewinne wachsen über Franchise-Gebühren und neue Restaurants. Die Aktie pendelt zwischen 260 und 290 Dollar.
Szenario 3: Konsumflaute verschärft sich
Sinkt die Kaufkraft weiter und eskaliert der Preiskampf, geraten Umsatz und Marge unter Druck. Dann könnte die Aktie Richtung Jahrestief um 230 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von McDonald's?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 11 Prozent auf 3,57 Dollar und übertraf die Erwartungen von 3,38 Dollar deutlich.
Warum sanken die Umsätze in den USA?
Weil weniger Gäste kamen. Höhere Ausgaben je Besuch glichen das nicht ganz aus. McDonald's reagierte mit neuen Rabattaktionen.
Wie hoch ist die Dividende von McDonald's?
McDonald's hat die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 1,93 Dollar erhöht. Die Rendite liegt bei rund 2,8 Prozent.
Wie viele neue Restaurants plant McDonald's?
2026 sollen weltweit rund 2.500 Restaurants eröffnen, unter dem Strich rund 2.100 mehr als zuvor.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 292 Dollar laut Investing.com. UBS nennt 320, die Deutsche Bank 306 und Mizuho 260 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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