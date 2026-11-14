McDonald's Aktienanalyse: US-Umsatz schrumpft, Gewinn wächst zweistellig – kommt mit den Spar-Menüs die Wende?

McDonald's zeigt, wie robust sein Franchise-Modell ist: Selbst wenn in den USA weniger Gäste kommen, wächst der Gewinn zweistellig, und die Dividende steigt. Doch der Rückgang im Heimatmarkt ist ein Warnsignal – für den Konzern und für den US-Konsum insgesamt. Die McDonald's Aktie hat nach den Zahlen kräftig zugelegt, notiert aber noch weit unter ihrem Hoch. Für die McDonald's Aktienprognose entscheidend wird, ob die neuen Spar-Angebote die Gäste zurückbringen, ohne die Margen zu zerstören.