Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, FSE: MDO, NYSE: MCD) schließt das Jahr zweigeteilt ab: Operativ liefert der Konzern Gewinnwachstum und eine Dividendenserie, die ihn in den Kreis der Dividendenkönige hebt. Im wichtigsten Markt, den USA, fehlen aber noch immer die Gäste. Am Mittwoch schloss die McDonald's-Aktie bei 283,50 USD. Das sind rund 24% mehr als das Jahrestief von 229,20 USD, aber noch rund 17% weniger als das 52-Wochen-Hoch von 341,75 USD (Redaktionsrechnung). Diese McDonald's Aktienanalyse ordnet News, Quartalszahlen und Chartbild ein und zeigt, was die McDonald's-Aktie Prognose für die kommenden Monate bestimmt.
McDonald's Aktienanalyse: 50. Dividendenerhöhung in Folge, doch der US-Traffic schwächelt - Dividendenkönig am Scheideweg?
Die McDonald's-Aktie hat sich vom Jahrestief erholt, der Konzern gehört nach 50 Dividendenerhöhungen in Folge zu den Dividendenkönigen. Die McDonald's Aktienanalyse zeigt, was die Quartalszahlen, die US-Gästezahlen und die neue Discord-Bestellfunktion für die McDonald's-Aktie Prognose bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- Börse / Ticker
- NYSE, MCD
- ISIN
- US5801351017
- 52-Wochen-Spanne
- 229,20 bis 341,75 USD
- Dividende
- 1,93 USD je Quartal; Ex-Tag 1.12.2026, Zahlung 15.12.2026
- Nächste Termine
- Zahlen zum vierten Quartal, Termin noch nicht bestätigt
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die aktuellen News
50 Jahre Dividendenerhöhung, und jetzt auch Burger per Discord
Zwei Meldungen prägen das Bild der McDonald's-Aktie: eine historische Dividendenmarke und eine Marketingaktion rund um den Release von GTA VI.
Der Verwaltungsrat hat am 17. September eine Quartalsdividende von 1,93 USD je Aktie beschlossen, 4% mehr als zuvor. Es ist die 50. Erhöhung in Folge, damit zählt McDonald's zu den Dividendenkönigen. Auf das Jahr gerechnet sind das 7,72 USD, bei 283,50 USD eine Dividendenrendite von rund 2,7%. Im Verhältnis zum Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate von 12,64 USD entspricht das einer Ausschüttungsquote von rund 61% (Redaktionsrechnung). Das Wachstum der Dividende hat sich zuletzt allerdings verlangsamt: Die jüngste Erhöhung um 4% liegt unter dem langfristigen Durchschnitt. Die nächste Zahlung erfolgt am 15. Dezember, der Ex-Tag ist laut Google Finance der 1. Dezember.
Zweites Thema: Am 18. November hat McDonald's in den USA die Aktivität "Order McDonald's" in der Chat-Plattform Discord gestartet, einen Tag vor dem Marktstart von GTA VI. Nutzer können dort eine Lieferung über Uber Eats starten, der Bezahlvorgang läuft über Uber Eats. Dazu gibt es das Mini-Spiel "Fast Lane Feast". Es ist keine offizielle Kooperation mit dem Spiel, die Aktion läuft nach Berichten nur zeitlich begrenzt. Finanziell ist das für die McDonald's-Aktie eine Randnotiz, strategisch zeigt es den Fokus auf digitale Bestellwege und jüngere Zielgruppen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Die Quartalszahlen
Gewinn über Erwartung, Umsatz darunter
Am 4. November hat McDonald's die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 1% auf 7,16 Mrd. USD und verfehlte die Erwartung von 7,29 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,57 USD über den erwarteten 3,38 USD. Hauptgrund für die Umsatzlücke war laut Berichten ein Rückgang des Umsatzes der konzerneigenen Restaurants um 3% auf 2,48 Mrd. USD.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz
|7,16 Mrd. USD
|+1%, Erwartung 7,29 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,57 USD
|Erwartung 3,38 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|3,51 USD
|+10%
|Nettogewinn
|2,49 Mrd. USD
|+9,1%
|Operatives Ergebnis
|3,60 Mrd. USD
|+7,1%
|Vergleichbare Umsätze weltweit
|+1,5%
|Systemumsatz +4% (währungsbereinigt)
|Vergleichbare Umsätze USA
|-0,2%
|Gästezahlen im Minus, Ticket höher
Bereinigter Gewinn je Aktie ohne Restrukturierungskosten von 56 Mio. USD. Erwartungen laut Konsens vor der Zahlenvorlage.
Quelle: McDonald's Corporation, Q3-Mitteilung vom 4.11.2026; Berichte zu Konsensschätzungen
Vergleichbare Umsätze im dritten Quartal 2026 nach Region
Prozent
IOM: International Operated Markets. IDL: International Developmental Licensed Markets.
Quelle: McDonald's Corporation, Q3-Mitteilung und Telefonkonferenz vom 4.11.2026
Daten als Tabelle
|Region
|Vergleichbare Umsätze
|Weltweit
|1,5
|USA
|-0,2
|Internationale Märkte (IOM)
|1,4
|Lizenzmärkte (IDL)
|4,2
Der Kern des Problems steckt in den USA: Die vergleichbaren Umsätze sanken um 0,2%, weil weniger Gäste kamen und ein höherer Durchschnittsbon das nur teilweise ausglich. Das Management verweist auf eine Besserung im Verlauf des Quartals: Im September seien die US-Umsätze nach Maßnahmen wie wieder aufgelegten digitalen Angeboten und neuer Value-Werbung ins Plus gedreht, seit Jahresbeginn liegen sie bei +1,4%. Außerhalb der USA wachsen vor allem die Lizenzmärkte (+4,2%). Für 2026 stellt das Unternehmen eine operative Marge im mittleren bis hohen 40er-Prozentbereich und rund 2.100 neue Restaurants netto in Aussicht.
Das Chartbild
Erholung vom Tief, aber noch weit vom Rekord
Die McDonald's-Aktie hat sich im November deutlich erholt. Der Schlusskurs von 283,50 USD liegt rund 24% über dem Jahrestief von 229,20 USD und rund 17% unter dem 52-Wochen-Hoch von 341,75 USD. Der höchste Schlusskurs des Jahres lag bei 341,06 USD am 27. Februar. Seit Jahresbeginn steht die Aktie noch rund 7% im Minus. Auf Tagesbasis legte sie am Mittwoch um 1,00% zu. Beschreibend bleibt die Zone um 280 USD eine Test- und Unterstützungszone, nach oben markiert der Bereich um 300 USD die nächste Hürde, die zuletzt bei den Kurszielen der Analysten eine Rolle spielt. Eine belastbare Trendumkehr hängt damit vor allem an den US-Gästezahlen.
Bewertung und Analysten
Rund 22 mal Gewinn: solide, aber nicht billig
Bei 283,50 USD kommt die McDonald's-Aktie auf ein KGV von rund 22 auf Basis der letzten zwölf Monate (Gewinn je Aktie 12,64 USD) und rund 21 auf Basis der Schätzung für das nächste Jahr von 13,69 USD (Finviz, Redaktionsrechnung). Der Börsenwert liegt bei rund 200 Mrd. USD. Die Analysten sind überwiegend positiv, aber zurückhaltender als im Sommer. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Finviz bei rund 298 USD (14 Analysten) und damit rund 5% über dem Schlusskurs.
BTIG hob das Kursziel am 5. November von 295 auf 305 USD an und bestätigte "Buy". Die Analysten verweisen auf überraschend starke Gewinne und beruhigende Trends in den USA. Mizuho senkte das Ziel am 30. Oktober von 290 auf 260 USD und blieb bei "Neutral". Die Einstufungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|BTIG
|Buy
|305 USD
|5.11.2026
|Mizuho
|Neutral
|260 USD
|30.10.2026
|Durchschnitt (14 Analysten)
|-
|rund 298 USD
|Stand 25.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Anlageempfehlung von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: Investing.com (BTIG, 5.11.2026), Scanx (Mizuho, 30.10.2026), Finviz (Durchschnitt, 25.11.2026)
Prognose
McDonald's-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Die McDonald's-Aktie Prognose hängt vor allem an einer Frage: Kommen die Gäste in den USA zurück, ohne dass die Margen leiden? Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Dividendenstichtag und Konsolidierung
Nach der Erholung von rund 24% ist eine Verschnaufpause denkbar. Am 1. Dezember steht der Ex-Dividenden-Tag an, die Aktie handelt dann ohne die Dividende von 1,93 USD. Hält die Zone um 280 USD, bleibt das Bild stabil, ein Rückfall würde die Erholung infrage stellen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der US-Traffic entscheidet
Setzt sich die Besserung der US-Umsätze aus dem September fort, könnte der Markt den Abschlag auf das Jahreshoch abbauen. Bleiben die Gästezahlen negativ, drohen weitere Revisionen und eine längere Seitwärtsphase. Wichtige Termine sind die Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick für 2027.
Langfristig (ab 2028): Expansion und Dividendenserie
Langfristig stützen die Expansion mit rund 2.100 neuen Restaurants im Jahr, das Franchise-Modell und die Dividendenserie das Geschäft. Gelingt es, das Dividendenwachstum wieder zu beschleunigen, bleibt die McDonald's-Aktie ein klassischer Qualitätswert. Verliert McDonald's bei preisbewussten Kunden dauerhaft an Boden, wird der Aufschlag bei der Bewertung schwer zu halten sein.
Termine
Was Anleger der McDonald's-Aktie jetzt beobachten
1.12.2026: Ex-Dividenden-Tag für die Quartalsdividende von 1,93 USD je Aktie.
15.12.2026: Zahlung der Quartalsdividende.
Laufend: Entwicklung der US-Gästezahlen und der Value-Angebote.
Laufend: Resonanz auf die Discord-Aktion rund um GTA VI.
Anfang 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Wie hoch ist die Dividende der McDonald's-Aktie? McDonald's zahlt 1,93 USD je Aktie pro Quartal, das sind 7,72 USD im Jahr und bei 283,50 USD eine Rendite von rund 2,7%. Es ist die 50. Erhöhung in Folge.
Was ist ein Dividendenkönig? So werden Unternehmen genannt, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jedes Jahr erhöht haben. McDonald's gehört mit der jüngsten Erhöhung dazu.
Wie lief das dritte Quartal von McDonald's? Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,57 USD und übertraf die Erwartung von 3,38 USD. Der Umsatz lag mit 7,16 Mrd. USD unter der Erwartung, die vergleichbaren US-Umsätze sanken um 0,2%.
Was hat McDonald's mit Discord und GTA VI zu tun? Seit dem 18. November können US-Nutzer in Discord eine McDelivery-Bestellung über Uber Eats starten. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und keine offizielle Kooperation mit dem Spiel.
Wie lautet die McDonald's-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 298 USD (Finviz, 14 Analysten). Die Redaktion gibt keine eigenen Kursziele ab.
Ist die McDonald's-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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