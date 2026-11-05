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McDonald's Aktie: Preisoffensive zeigt wenig Wirkung - TD Cowen bleibt zurückhaltend

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 13:21 1 Min. TD Cowen

Schwache Impulse durch die Preisstrategie und Zweifel am Erfolg des neuen NEXT-Programms belasten den Ausblick - Spürbare Umsatzverbesserungen in den USA werden frühestens nach dem ersten Halbjahr 2027 erwartet

Bild: Unsplash

Andrew Charles, Analyst von TD Cowen, rät die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unverändert zu kaufen und erhöht das Kursziel von 270 auf 285 USD. Das Unternehmen halte an seinen unter den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für die flächenbereinigten Umsätze in den USA im vierten Quartal 2026 und in der ersten Jahreshälfte 2027 fest, da McDonald's weiterhin darauf setze, Maßnahmen zur Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu priorisieren, die in den vergangenen zwei Jahren nur uneinheitliche Erfolge gezeigt hätten. TD Cowen füge jedoch hinzu, dass das Unternehmen es für unwahrscheinlich halte, dass der NEXT-Strategieplan bis einschließlich der ersten Jahreshälfte 2027 spürbare positive Auswirkungen auf die Umsätze in den USA haben werde. Gleichzeitig schränke der Strategieplan die Vorhersehbarkeit der längerfristigen Entwicklung des Gewinns je Aktie ein. McDonald's Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 285 USD (zuvor: 270 USD)

Rating: 🟡 "hold" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Andrew Charles, TD Cowen | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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