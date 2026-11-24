McDonald's-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Defensive Burger-Stärke

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:57 2 Min.

Die McDonald's-Aktie steigt laut Indikation um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Was den Fast-Food-Riesen stützt.

Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MCD) gehört im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) legt der Fast-Food-Konzern um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar zu. McDonald's-Aktie laut Indikation, Dow Jones Gewinner Nr. 5 +0,59 % Indikation im frühen US-Handel 278,00 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Gewinner Warum die McDonald's-Aktie zulegt Eine neue Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Dass die McDonald's-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zum Marktbild: 01 Rotation in Defensivwerte Wenn Technologiewerte nachgeben, rücken Konzerne mit planbaren Erträgen in den Fokus. McDonald's verdient stark über Franchise-Gebühren und Mieten. 02 Stabile Nachfrage Fast Food gilt als vergleichsweise konjunkturresistent. 03 Zinsen und Zölle Bei erwarteter Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) bevorzugen Anleger stabile Cashflows. Was die McDonald's-Aktie stützt Weltweit verbreitetes Franchisesystem mit stabilen Einnahmen.

Defensiver Charakter in unruhigen Börsenphasen. Was die McDonald's-Aktie belastet Kostendruck bei Lebensmitteln und Löhnen kann Franchisenehmer belasten.

Die Rotation kann sich schnell umkehren, wenn Technologiewerte wieder anziehen. FAQ Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Gewinner? Laut Indikation steigt sie um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Defensivwerte.

Gibt es neue McDonald's-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.

Woher stammen die Erträge von McDonald's? Vor allem aus Franchisegebühren, Mieteinnahmen und eigenen Restaurants. Steckbrief Unternehmen McDonald's Corporation ISIN US5801351017 WKN 856958 Handelssymbol MCD (NYSE), US-Symbol MCD Dow-Jones-Rang heute Gewinner Nr. 5 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur McDonald's-Aktie als Dow Jones Gewinner Die McDonald's-Aktie steigt als Dow Jones Gewinner im Zuge der Rotation in defensive Werte. Ein Unternehmensgrund ist nicht erkennbar.

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