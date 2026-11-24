Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MCD) gehört im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) legt der Fast-Food-Konzern um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar zu.
McDonald's-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Defensive Burger-Stärke
Die McDonald's-Aktie steigt laut Indikation um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Was den Fast-Food-Riesen stützt.
Dow Jones Gewinner
Warum die McDonald's-Aktie zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Dass die McDonald's-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zum Marktbild:
Rotation in Defensivwerte
Wenn Technologiewerte nachgeben, rücken Konzerne mit planbaren Erträgen in den Fokus. McDonald's verdient stark über Franchise-Gebühren und Mieten.
Stabile Nachfrage
Fast Food gilt als vergleichsweise konjunkturresistent.
Zinsen und Zölle
Bei erwarteter Zinserhöhung im Dezember (laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) bevorzugen Anleger stabile Cashflows.
FAQ
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Gewinner?
Laut Indikation steigt sie um 0,59 % auf 278,00 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Defensivwerte.
Gibt es neue McDonald's-Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.
Woher stammen die Erträge von McDonald's?
Vor allem aus Franchisegebühren, Mieteinnahmen und eigenen Restaurants.
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- ISIN
- US5801351017
- WKN
- 856958
- Handelssymbol
- MCD (NYSE), US-Symbol MCD
- Dow-Jones-Rang heute
- Gewinner Nr. 5
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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