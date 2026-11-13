McDonald's Aktie: Ist die Fast-Food-Rally ausgereizt?

Der wichtigste Hoffnungsträger ist der amerikanische Heimatmarkt. Im dritten Quartal gingen die vergleichbaren Umsätze in den USA zwar noch um 0,2 Prozent zurück. Allerdings fiel das Ergebnis besser aus als von Bernstein Research erwartet. Das Analysehaus hatte mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Noch wichtiger ist die Entwicklung innerhalb des Quartals. Nach einer schwierigen Ausgangslage verbesserten sich die Verkaufstrends zunehmend. Im September kehrte das Geschäft auf vergleichbarer Basis ins Wachstum zurück. Auch im Oktober zeigten sich weitere Fortschritte bei der Kundenfrequenz. Diese Entwicklung ist für McDonald's besonders bedeutsam, weil der Konzern in den vergangenen Quartalen unter der Kaufzurückhaltung preisbewusster Verbraucher gelitten hatte. Die Verbesserung deutet darauf hin, dass die jüngsten Maßnahmen zur Stärkung des Preis-Leistungs-Verhältnisses Wirkung zeigen. Bernstein Research sieht darin einen wichtigen Schritt zur Erholung des US-Geschäfts. Das Kursziel 280 USD und das Rating "market perform" berücksichtigen jedoch auch die verbleibenden Unsicherheiten.