McDonald's Aktie: Internationale Märkte liefern

Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.

Der Fast-Food-Konzern habe den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 1% auf USD 7,16 Mrd. steigern können und sei damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von USD 7,29 Mrd. zurückgeblieben. Der verwässerte Gewinn je Aktie habe sich um 11% auf USD 3,51 erhöht und die Schätzungen von USD 3,40 übertroffen. Das operative Ergebnis sei um 7% auf USD 3,60 Mrd. gestiegen.