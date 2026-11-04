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McDonald's Aktie: Internationale Märkte liefern

aktiencheck.de Redaktion2 Min.Raiffeisen Bank International

Moderates Umsatzwachstum in Q3

McDonald's Aktie: Internationale Märkte liefern
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/stadt-restaurant-gebaude-fast-food-21782998/

Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.

Der Fast-Food-Konzern habe den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 1% auf USD 7,16 Mrd. steigern können und sei damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von USD 7,29 Mrd. zurückgeblieben. Der verwässerte Gewinn je Aktie habe sich um 11% auf USD 3,51 erhöht und die Schätzungen von USD 3,40 übertroffen. Das operative Ergebnis sei um 7% auf USD 3,60 Mrd. gestiegen.

Der globale vergleichbare Umsatz von McDonald's habe um 1,5% zugelegt und damit die Erwartungen von 1,35% übertroffen. In den USA sei der vergleichbare Umsatz um 0,2% zurückgegangen, wobei rückläufige Gästezahlen weitgehend durch höhere Ausgaben pro Besuch kompensiert worden seien. In den international betriebenen Märkten seien die vergleichbaren Umsätze um 1,4% gestiegen, getragen insbesondere von Deutschland und Australien, während Frankreich die Entwicklung teilweise belastethabe. Die internationalen Entwicklungslizenzmärkte hätten ein Wachstum von 4,2% verzeichnet, wobei Japan positiv hervorgestochen und China einen Rückgang verbucht habe.

Die systemweiten Verkäufe hätten sich um 4% auf mehr als USD 38 Mrd. erhöht. Die Einnahmen aus Franchise-Restaurants seien um 3% auf USD 4,49 Mrd. gestiegen, während die Umsätze der unternehmenseigenen Restaurants um 3% auf USD 2,48 Mrd. zurückgegangen seien.

Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von McDonald's habe "kaufen" gelautet, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2026)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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