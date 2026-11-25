Wie hoch ist die Dividende von McDonald's?

Die Quartalsdividende wurde auf 1,93 Dollar je Aktie angehoben.

Warum schwächelt das US-Geschäft?

Es kommen weniger Gäste. McDonald's hat dort mit seinem Preisimage zu kämpfen und steuert mit Sparangeboten gegen.

Wo wächst McDonald's?

Vor allem international, im dritten Quartal besonders in Deutschland und Australien.