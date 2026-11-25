Die McDonald's Aktie zeigt, wie man mit wenig Wachstum viel Gewinn macht – und wo die Grenzen dieses Kunststücks liegen. Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 3,57 Dollar und übertraf die Erwartungen. Der Umsatz legte dagegen nur um 1,1 Prozent auf 7,157 Milliarden Dollar zu und blieb hinter den Prognosen zurück. Und im wichtigsten Markt, den USA, gingen die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent zurück – der erste Rückgang nach fünf Wachstumsquartalen.
McDonald's Aktie: Gewinn plus 11 Prozent, aber in den USA bleiben die Gäste weg – reicht die Spar-Offensive?
McDonald's verdient mehr als erwartet und erhöht die Dividende. Doch im Heimatmarkt sinken erstmals seit über einem Jahr die Umsätze. Die McDonald's Aktie im Check.
Die Zahlen
Das Ausland rettet das Quartal
Getragen wurde das Ergebnis vom internationalen Geschäft. Besonders stark liefen Deutschland und Australien, während Frankreich und China schwächer abschnitten. Weltweit stiegen die vergleichbaren Umsätze um 1,5 Prozent. In den USA dagegen kamen weniger Gäste in die Restaurants: Die Kette kämpft dort mit ihrem Preisimage. Schon im August hatte McDonald's die US-Führung ausgetauscht und Skye Anderson an die Spitze des Heimatgeschäfts gesetzt. Der Nettogewinn des Konzerns stieg dennoch um 9,1 Prozent auf 2,486 Milliarden Dollar.
Der Ausblick
Sparmenüs und neue Getränke
Das Management setzt auf den Preis. Nach eigenen Angaben gewinnt die Botschaft günstiger Angebote in den USA zuletzt an Zugkraft; für 2027 sind neue Sparmenüs sowie zusätzliche Getränke- und Preisaktionen geplant. Aktionäre bekommen derweil mehr Geld: Die Quartalsdividende steigt auf 1,93 Dollar je Aktie. Die offene Flanke bleibt die Qualität des Gewinnwachstums – es kommt bislang stärker aus Kostendisziplin und dem Ausland als aus vollen Restaurants daheim.
Die McDonald's Aktie lebt von Verlässlichkeit. Für neuen Schwung müssen in den USA wieder mehr Gäste kommen – nicht nur höhere Bons.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktie
Wie hoch ist die Dividende von McDonald's?
Die Quartalsdividende wurde auf 1,93 Dollar je Aktie angehoben.
Warum schwächelt das US-Geschäft?
Es kommen weniger Gäste. McDonald's hat dort mit seinem Preisimage zu kämpfen und steuert mit Sparangeboten gegen.
Wo wächst McDonald's?
Vor allem international, im dritten Quartal besonders in Deutschland und Australien.
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