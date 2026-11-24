McDonald's Aktie: Noch vier Handelstage bis zum Ex-Tag – die 50. Dividendenerhöhung lockt Käufer

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:24 2 Min.

Die McDonald's Aktie steigt vorbörslich um 0,57 Prozent auf 277,95 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Dow Jones. Am 30. November wird die Aktie ex Dividende gehandelt, die Ausschüttung steigt zum 50. Mal in Folge. Das US-Geschäft bleibt die offene Flanke.

Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 6493), auf 1200 x 675 skaliert

Ein halbes Jahrhundert Dividendenerhöhungen ist ein Argument, das in nervösen Märkten zieht. Die McDonald's Aktie notiert vorbörslich bei 277,95 Dollar, ein Plus von 1,57 Dollar oder 0,57 Prozent. Im Dow Jones gehört der Burgerkonzern am Dienstagmorgen zu den fünf stärksten Werten. vorbörslicher Kurs der McDonald's Aktie 277,95 USD Aufschlag im Dow Jones +0,57 % neue Quartalsdividende je Aktie 1,93 USD Ex-Dividendentag 30.11.2026 Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben; Quartalsbericht vom 4.11.2026 Der Termin Wer die Dividende will, muss vor Montag kaufen McDonald's hat die Quartalsdividende auf 1,93 Dollar je Aktie angehoben, aufs Jahr gerechnet sind das 7,72 Dollar. Es ist die 50. Erhöhung in Folge. Ex-Dividendentag ist der 30. November, gezahlt wird am 15. Dezember. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich eine Rendite von rund 2,8 Prozent (eigene Rechnung). Unsere Lesart für den Dienstag: Der nahe Stichtag und die Suche nach defensiven Werten kommen zusammen. Das Geschäft Der Gewinn stimmt, die US-Kunden zögern Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 10,5 Prozent auf 3,57 Dollar und lag über den Erwartungen. Der Umsatz von 7,16 Milliarden Dollar verfehlte die Schätzungen dagegen. In den USA sanken die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent, weltweit legten sie um 1,5 Prozent zu. McDonald's testet deshalb neue günstige Menüs. Die nach den Zahlen genannten Kursziele reichen von 280 bis 320 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch bei 341,75 Dollar ist die Aktie knapp 19 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die McDonald's Aktie spricht 50. Dividendenerhöhung in Folge

Quartalsgewinn über den Erwartungen

Ex-Tag am 30. November

Gefragt als defensiver Wert Was Anleger bedenken sollten Vergleichbare US-Umsätze rückläufig

Umsatz unter den Schätzungen

Kurs knapp 19 Prozent unter dem Jahreshoch

Kosteninflation auch 2027 erwartet Einordnung der Redaktion: Die McDonald's Aktie wird gerade wegen ihrer Dividende gekauft, nicht wegen ihres Wachstums. Das trägt bis zum Ex-Tag, danach zählt wieder das US-Geschäft. Ob die neuen Preisangebote Kunden zurückholen, ohne die Margen zu belasten, ist die Frage für 2027. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur McDonald's Aktie Warum steigt die McDonald's Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Meldung liegt nicht vor. Defensive Werte sind gefragt, zudem steht am 30. November der Ex-Dividendentag an. Wie hoch ist die Dividende von McDonald's?

Die Quartalsdividende beträgt 1,93 Dollar je Aktie, das sind 7,72 Dollar im Jahr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der McDonald's Aktie?

ISIN US5801351017, WKN 856958. US-Handelssymbol: MCD (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: MDO.

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