Nach dem Rausch kommt der Kater: Die McDonald's-Aktie ist Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 276,52 US-Dollar fiel das Papier um 1,64 Prozent auf 271,97 Dollar und belegt damit Platz zwei der Dow Jones Wochenverlierer – hinter Nvidia. Das klingt nach wenig, doch es ist ein bemerkenswertes Signal: In einer Woche, in der der Dow Jones um gut 2 Prozent stieg und Anleger in defensive Konsumwerte flüchteten, ging der Burgerkonzern leer aus. Unsere McDonald's-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum.
McDonald's-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Nach der 20-Prozent-Rally kassieren Anleger ab – und der US-Kunde spart weiter
McDonald's-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Minus von 1,64 Prozent auf 271,97 US-Dollar ist der Burgerkonzern der zweitgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Nach einem Kurssprung von rund 20 Prozent in einem Monat nahmen Anleger Gewinne mit, dazu kamen Sorgen um schwache US-Umsätze und steigende Kosten. Die Gründe für den Rückschlag und was McDonald's jetzt plant.
McDonald's-Aktie Wochenanalyse
Ein guter Start, dann drei Verlusttage
Die Woche begann für die McDonald's-Aktie vielversprechend. Ab Mittwoch aber verlor sie Tag für Tag an Boden.
Montag, +1,78 Prozent auf 281,44 Dollar: Mit der breiten Rally legte auch McDonald's zu.
Dienstag, +0,26 Prozent auf 282,17 Dollar: Am Tag des Inflationsschocks hielt sich die Aktie im Plus.
Mittwoch, -2,61 Prozent auf 274,80 Dollar: Größter Dow Jones Verlierer des Tages, rund 45 Indexpunkte Belastung.
Donnerstag, -0,43 Prozent auf 273,63 Dollar: Weitere leichte Verluste.
Freitag, -0,61 Prozent auf 271,97 Dollar: Während Anleger Coca-Cola, Walmart und Procter & Gamble kauften, blieb McDonald's außen vor.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die McDonald's-Aktie den Rückwärtsgang einlegte
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung. Der wichtigste Grund für den Rückschlag war der vorangegangene Erfolg. Nach Quartalszahlen über den Erwartungen Anfang November war die McDonald's-Aktie innerhalb eines Monats um rund 20 Prozent gestiegen. Charttechnisch galt sie seit Anfang November als überkauft. Als am Mittwoch die KI-Rally neu entflammte, schichteten Anleger aus defensiven Werten in Technologieaktien um und nutzten die Gelegenheit, Gewinne zu sichern.
Der US-Kunde spart. Fundamental bleibt der Heimatmarkt die große Baustelle. Die vergleichbaren Umsätze in den USA sanken im dritten Quartal um 0,2 Prozent. Viele Kunden, vor allem mit geringeren Einkommen, kämpfen mit den hohen Lebenshaltungskosten und empfinden das Menü als zu teuer. Die heißen Inflationsdaten der Woche haben diese Sorge eher verstärkt.
Spar-Menüs als Antwort – aber erst 2027. McDonald's testet derzeit neue preisgünstige Menüs in rund 1.900 Restaurants, landesweit sollen sie Anfang 2027 starten. Bis dahin muss der Konzern beweisen, dass er die Kunden zurückgewinnt, ohne die Marge zu opfern.
Steigende Kosten. Belastend wirkt zudem der Ausblick des Managements: Für 2027 rechnet McDonald's mit einer Kosteninflation bei Lebensmitteln und Verpackungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Steigende Kosten und gleichzeitig niedrigere Preise – das ist eine schwierige Gleichung.
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Wie stark ist die McDonald's-Aktie in der KW 46/2026 gefallen?
Die McDonald's-Aktie fiel vom 6. bis 13. November 2026 um 1,64 Prozent auf 271,97 US-Dollar und war damit der zweitgrößte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist die McDonald's-Aktie gefallen?
Nach einem Anstieg von rund 20 Prozent in einem Monat nahmen Anleger Gewinne mit. Zudem belasten schwache US-Umsätze und steigende Kosten.
Wann kommen die neuen Spar-Menüs von McDonald's?
Die Menüs werden derzeit in rund 1.900 Restaurants getestet und sollen Anfang 2027 landesweit in den USA starten.
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