McDonald's-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Nach der 20-Prozent-Rally kassieren Anleger ab – und der US-Kunde spart weiter

Der US-Kunde spart. Fundamental bleibt der Heimatmarkt die große Baustelle. Die vergleichbaren Umsätze in den USA sanken im dritten Quartal um 0,2 Prozent. Viele Kunden, vor allem mit geringeren Einkommen, kämpfen mit den hohen Lebenshaltungskosten und empfinden das Menü als zu teuer. Die heißen Inflationsdaten der Woche haben diese Sorge eher verstärkt.

Spar-Menüs als Antwort – aber erst 2027. McDonald's testet derzeit neue preisgünstige Menüs in rund 1.900 Restaurants, landesweit sollen sie Anfang 2027 starten. Bis dahin muss der Konzern beweisen, dass er die Kunden zurückgewinnt, ohne die Marge zu opfern.

Steigende Kosten. Belastend wirkt zudem der Ausblick des Managements: Für 2027 rechnet McDonald's mit einer Kosteninflation bei Lebensmitteln und Verpackungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Steigende Kosten und gleichzeitig niedrigere Preise – das ist eine schwierige Gleichung.