Mazda-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Zollsorgen belasten den Autobauer

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Mazda-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Neue US-Zollpläne und bestehende Abgaben auf japanische Autos bleiben für den Hersteller ein Thema.

Die Mazda-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 6,05 Euro, ein Minus von 3,02 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. 7261 7261 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 7261 — — — Die Gründe Zollpläne treffen den Exporteur Das Weiße Haus hat neue Zölle auf 14 große Handelspartner vorgeschlagen, darunter Japan. Für Autos aus Japan gelten bereits Zölle von 15 Prozent. Mazda ist stark vom Export in die USA abhängig und gilt deshalb als besonders empfindlich. Der Konzern hatte zuvor eine Zollbelastung von 145,2 Milliarden Yen in seiner Prognose berücksichtigt. Eine eigene neue Meldung am Donnerstag gab es nach den vorliegenden Berichten nicht. Mazda-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,02 % Kurs (26.11.2026) 6,05 € bestehender US-Zoll auf Autos aus Japan 15 % Quelle : comdirect, Reuters Was die Anleger beschäftigt Neue Zollpläne könnten die Margen weiter drücken.

Mazda hängt stark vom US-Geschäft ab. Der Nikkei 225 Verlierer Mazda steht damit im Gegensatz zu Honda, die im selben Umfeld zulegte. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 7261, Frankfurter Symbol MZA.

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